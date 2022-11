Puoi dormire sotto il cielo stellato illuminato dall’aurora boreale: l’esperienza da sogno

Fonte: Visit Finland Northern Lights Village, gli alloggi con vista sull'aurora boreale

Le esperienze di viaggio, quelle uniche e straordinarie che ci permettono di costruire i ricordi più belli di una vita intera, passano anche per gli alloggi. Non si tratta più solo di scegliere strutture ricettive per il riposo e il ristoro, ma di vivere avventure al di fuori dell’ordinario che sono parte integrante e caratterizzante di una vacanza, indipendentemente dalla destinazione.

Lo confermano le case sugli alberi, i lodge immersi nel deserto, le cabine nelle foreste e poi, ancora, gli hotel a tema e quelli caratterizzati da design originali e bizzarri. Tutte strutture ricettive, queste, che hanno in comune il medesimo obiettivo: rendere le avventure di viaggio indimenticabili.

E se è un’esperienza straordinaria e unica che volete vivere, allora, c’è solo un luogo che dovete raggiungere. Si tratta di un villaggio situato nella Lapponia Finlandese dove è possibile dormire sotto il cielo stellato illuminato dagli incredibili colori dell’aurora boreale.

Il villaggio con vista sull’aurora boreale

Il viaggio di oggi ci conduce tra gli incantati e incontaminati scenari della Lapponia Finlandese, proprio lì dove la natura regna incontrastata e il cielo mette in scena spettacoli di incredibile bellezza. Ci troviamo a Sirkka, un piccolo e delizioso paese tradizionale che negli ultimi tempi si è trasformato in una straordinaria località turistica che attira viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Le stazioni sciistiche di Levi e Yllas soddisfano le esigenze degli appassionati degli sport invernali, mentre i parchi nazionali Lemmenjoki e Pallas-Yllastunturi, facilmente raggiungibili dal villaggio, incantano lo sguardo di tutti gli appassionati della natura.

Ma c’è qualcosa di ancora più straordinario da vedere a Sirkka, uno spettacolo che si snoda proprio sopra le teste degli avventurieri che giungono fin lì. Si tratta dell’aurora boreale, uno dei fenomeni naturali più affascinanti del mondo intero. Ma non finisce qui perché proprio nel paese è stata costruita una struttura ricettiva, un villaggio in mezzo alla natura dotato di alloggi con soffitti trasparenti che permettono un accesso privilegiato al cielo stellato.

Quando le luci dell’aurora boreale illuminano le stelle, e tutto il paesaggio intorno, lo spettacolo diventa incredibile. È allora che, dal calore della propria stanza, è possibile vivere l’esperienza più magica di una vita intera.

Fonte: Visit Finland

Dormire sotto l’aurora boreale: l’esperienza da sogno

Il suo nome è Northern Lights Village, ed è il villaggio che nasce proprio sotto l’aurora boreale. La struttura, che dista 17 km da Levi e 33 km dall’Aeroporto di Kittilä, è completamente immersa nella natura lussureggiante della Lapponia Finlandese.

Il villaggio ospita diverse cabine dotate di ogni comfort e caratterizzate da ampi soffitti in vetro che permettono l’osservazione diretta sul cielo stellato al calar del sole. Succede che quando l’aurora boreale arriva di notte, illuminando di bellezza tutto intorno, è possibile assistere allo spettacolo incredibile direttamente dai caldi e intimi interni delle stanze.

Di giorno, invece, è possibile andare alla scoperta del territorio circostante grazie ad attività come safari con le renne, passeggiate con gli husky e ciaspolate, per lasciarsi suggestionare dall’incredibile paesaggio innevato che trasforma questo luogo in una straordinaria cartolina invernale.