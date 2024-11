Natale all’insegna dell’amore: il mercatino di Verona

Fonte: iStock La statua di Dante in piazza dei Signori a Verona svetta sul mercatino di Natale

La splendida Verona si trasforma da città dell’amore consacrato da Shakespeare in città del Natale con le caratteristiche baite di legno che animeranno le sue strade dal 16 novembre al 26 dicembre per il tradizionale mercatino di Natale. Quello veronese è organizzato in collaborazione con il Christkindlmarkt di Norimberga e dunque non stupirti se respirerai un’atmosfera e un’ambientazione tipiche di aree del Nord Europa.

Dove si svolge il mercatino di Natale di Verona

La novità di quest’anno che coinvolge Verona è lo spostamento del tradizionale mercatino in via Pallone, con l’intento di portare la manifestazione oltre il centro storico cittadino. Negli anni precedenti, ad ospitare gli stand erano state piazza dei Signori, piazza Mercato Vecchio e piazza del Tribunale.

Fonte: iStock

La decisione è stata presa dall’amministrazione locale, insieme agli organizzatori, per animare con il calore del Natale diversi luoghi della città e soprattutto per garantire maggior sicurezza e godibilità della manifestazione ai visitatori, che di anno in anno diventano sempre più numerosi, attirati dalla possibilità di vivere la magia di un romantico Natale nella città di Romeo e Giulietta.

Quest’anno saranno oltre 60 gli espositori coinvolti, con la tradizionale offerta di prodotti artigianali in legno, vetro e ceramica, idee regalo originali e sfiziose così come più tradizionali, specialità della gastronomia locale e i dolci tipici del periodo. Potrebbe mai mancare il vero pandoro di Verona?

Come raggiungere il mercatino di Natale di Verona

L’area messa a disposizione per il mercatino di Natale di Verona quest’anno va dallo Stradone Scipione Maffei e l’incrocio con Porta Mura Medievali. Si tratta di un’area lunga circa 200 metri per 50 metri di larghezza, accessibile ai visitatori grazie ai tanti parcheggi disponibili nella zona. Se vuoi evitare il traffico e utilizzare un mezzo più sostenibile, ricorda che Verona è anche comodamente raggiungibile in treno.

La sicurezza della manifestazione e delle migliaia di visitatori attesi sarà garantita da personale addetto e da un sistema di telecamere contapersone, in grado di indicare in tempo reale la capienza al suo interno. Potranno visitare il mercatino al massimo 1500 persone alla volta. Gli ingressi si trovano a Porta Mura Medievali e piazzetta Alcide de Gasperi, mentre due ulteriori varchi sono indicati come uscite di emergenza e si trovano in vicolo Terre e in Breccia Mura con scalinata in via Adigetto.

Fonte: iStock

Oltre agli stand caratteristici del mercatino di Natale, a Verona quest’anno torna anche la pista di ghiaccio. La troverai in piazza Arsenale, dove potrai sfrecciare sui pattini dal 16 novembre al 28 febbraio.

Orari mercatino di Natale di Verona

Dal 15 novembre al 26 Dicembre 2024

dal Lunedì al Giovedì: ore 10.00-21.00

Venerdì, Sabato e festivi: 10.00 – 23.00

24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00

25 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 23.00

26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Verona, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, saprà regalarti un Natale indimenticabile fin dal tuo ingresso in città, del tutto paragoniabile ad altri celebri mercatini del Nord. Centinaia di luci abbelliscono le vie del centro storico, e seguendole ti troverai nella celebre Piazza Bra con l’Arena romana sullo sfondo. Vuoi sfoggiare un romanticismo senza pari? Prendi del vischio e bacia il tuo amore sotto il balcone di Giulietta, o nei luoghi più iconici di Verona, per sigillare il tuo Natale all’insegna dell’amore.