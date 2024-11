Queen’s Staircase, la scalinata in onore della Regina Vittoria a Nassau

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Queen’s Staircase, Nassau, Bahamas

Situata nel cuore di Nassau, la capitale delle Bahamas, la Queen’s Staircase è una delle attrazioni più iconiche dell’isola di New Providence. Vero e proprio monumento alla resilienza e alla speranza, con i suoi 65 gradini scolpiti a mano nella roccia calcarea, rappresenta un capitolo fondamentale nella storia delle Bahamas e della lotta per la libertà, diventata nel tempo un simbolo di emancipazione per la popolazione dell’arcipelago. Dedicata alla Regina Vittoria, la Queen’s Staircase è una meta turistica imperdibile, in particolare per gli amanti della storia e della natura, essendo circondata dalla lussureggiante vegetazione tropicale.

Una simbolo di resilienza e speranza

Costruita alla fine XVIII secolo da schiavi africani con strumenti rudimentali e una straordinaria abilità manuale, la scalinata, composta originariamente da 66 gradini, fu progettata per fornire un accesso rapido tra il centro città e il Forte Fincastle, un’imponente fortificazione militare che domina Nassau. Completata nel 1794, dopo ben 16 anni di lavori, nel 1834 fu dedicata alla Regina Vittoria in omaggio al suo ruolo cruciale nell’abolizione della schiavitù nell’Impero Britannico e non solo

Il suo regno rappresentò infatti un periodo di cambiamenti significativi per i diritti umani e la regina divenne un simbolo di speranza contro l’oppressione. Un legame che conferisce alla scalinata un valore simbolico oltre che storico, rendendola un luogo di riflessione e tributo alla resilienza e alla giustizia.

La costruzione della Queen’s Staircase

Ogni gradino della Queen’s Staircase racconta una storia di sacrificio e determinazione, poiché fu realizzata da schiavi liberati che, nonostante la dura condizione di oppressione, contribuirono a creare un’opera di incredibile valore storico e culturale. Ma ha anche rappresentato un atto di resistenza e speranza per una comunità che stava lottando per la propria dignità e per un futuro migliore.

L’architettura semplice ma imponente della Queen’s Staircase ne fa un capolavoro di funzionalità e bellezza, perfetto esempio di come la storia e la natura si intrecciano in un unico, suggestivo percorso. I gradini seguono una pendenza naturale del terreno, allo stesso tempo regolare e armoniosa, che si snoda attraverso la lussureggiante vegetazione tropicale.

Un percorso nella natura tropicale

Lungo il percorso, i visitatori possono ammirare le pareti che fiancheggiano la scalinata, creando un effetto scenografico che aggiunge ulteriore fascino al luogo. La natura lussureggiante e le rocce scolpite dal vento e dalle intemperie, hanno acquisito una forma affascinante e irregolare, creando un’atmosfera magica e suggestiva, che cattura l’immaginazione.

Un vero e proprio tunnel naturale di rocce coralline avvolge la scalinata, formando un passaggio fresco e ombroso che offre una pausa ristoratrice dal caldo tropicale. La luce che filtra attraverso le fronde degli alberi e le pareti rocciose genera giochi di ombre e luci che accrescono la suggestione del sito.

Questo angolo selvaggio di Nassau, che può sembrare quasi mistico, è anche un omaggio alla forza della natura, che protegge e avvolge questo simbolo di speranza e libertà. Qui i visitatori sono attratti non solo dalla bellezza delle rocce e della vegetazione, ma anche dal senso di serenità che si respira lungo il cammino in una perfetta fusione di storia e natura.

Il collegamento con il Forte Fincastle

Il collegamento tra la Queen’s Staircase e il Forte Fincastle rappresenta un itinerario storico che unisce due simboli fondamentali di Nassau. La scalinata, costruita per facilitare l’accesso al forte, era strategicamente importante, permettendo alle truppe britanniche di spostarsi rapidamente dalla città al punto di difesa in caso di attacco.

Il Forte Fincastle, costruito nel 1793 e progettato per proteggere Nassau dalle incursioni navali, è una struttura di notevole valore storico e architettonico, con la sua caratteristica forma a nave. La scalinata, che si erge maestosa lungo la collina, offre pertanto anche una connessione diretta con il passato coloniale delle Bahamas. Questo percorso tra i due monumenti è un viaggio nel tempo, che consente di esplorare il patrimonio militare e sociale dell’isola, e di comprendere il legame tra le difese della città e le lotte per la libertà e la dignità dei suoi abitanti.

Leggende e misteri della Queen’s Staircase

Leggende e storie locali aleggiano sulla Queen’s Staircase, contribuendo ad aumentarne il fascino. Una delle storie più diffuse è quella secondo cui i 66 gradini simboleggino gli anni di regno della Regina Vittoria, sebbene la scalinata ne conti attualmente solo 65. Un errore che potrebbe sembrare insignificante, ma che ha alimentato numerose teorie e curiosità legate al sito. Un’altra leggenda parla invece di apparizioni spettrali.

Si dice che gli spiriti degli schiavi che hanno costruito la scalinata, in segno di gratitudine o di eterni rimpianti, si manifestino nei pressi del sito, provocando strani rumori o apparizioni di luce nelle notti più buie. E non manca chi ritiene che la vegetazione che circonda la scalinata sia “magica”, in grado di curare le malattie o di portare fortuna a chi la visita con rispetto. Tramandati di generazione in generazione, questi racconti non fanno che aggiungere un tocco di mistero a un luogo già di per sé straordinario.

Come raggiungere la Queen’s Staircase

La Queen’s Staircase si trova a pochi passi dal centro di Nassau e si può quindi raggiungere facilmente a piedi, seguendo le indicazioni. Per chi arriva con una crociera, il sito è a pochi minuti a dal porto ed è quindi una meta ideale per una visita durante una sosta. In alternativa, i mezzi pubblici, taxi e navette locali offrono comodi collegamenti con la zona.

Orari migliori e consigli per la visita

La Queen’s Staircase è aperta tutti i giorni, generalmente dalle prime luci del mattino fino al tramonto. L’ingresso è gratuito, ma è possibile fare una donazione per sostenere la manutenzione del sito. Durante i periodi di alta stagione turistica, la scalinata può essere affollata nelle ore di punta o durante le soste delle navi da crociera, quindi è meglio programmare la visita al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando anche la temperatura è più piacevole.

È inoltre consigliabile indossare scarpe da ginnastica o sandali con supporto, in quanto i gradini possono essere irregolari o scivolosi in caso di pioggia e umidità. La visita può essere combinata facilmente con un tour del vicino Forte Fincastle, per un’esperienza completa di esplorazione storica di Nassau.