Capitali europee low cost: dove andare in autunno

Visitare una capitale europea è il sogno di moltissimi viaggiatori, ma spesso può costare una fortuna. Tuttavia, escludendo destinazioni notoriamente care come Parigi, Copenhagen o Amsterdam, ci sono tante altre città dove non bisogna sborsare cifre vertiginose per dormire, mangiare, fare shopping e visitare monumenti, soprattutto fuori stagione. Ad esempio, Riga, la capitale della Lettonia . Nonostante negli ultimi anni i prezzi siano lievitati, qui si può spendere anche meno che in Italia, purché si evitino le zone più turistiche. Ricca di attrazioni uniche, racchiude un centro storico diventatonel 1997, per gli oltre 800 edifici Art Nouveau e le architetture in legno del XIX secolo. Oltre alla perla del Baltico, ci sono altre: scopriamole. (In foto, Riga)