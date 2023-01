Puoi dormire in un sottomarino giallo, sulla terra ferma

Fonte: Airbnb Il sottomarino giallo cantato dai Beatles è diventato un alloggio

Le esperienze di viaggio, quelle uniche, sensazionali e indelebili, passano anche per gli alloggi. Strutture ricettive che, giorno dopo giorno, si impegnano a creare, e ad offrire, servizi sempre più sensazionali per realizzare i sogni e i desideri dei viaggiatori che girano il mondo.

Lo abbiamo sperimentato con le case sugli alberi, con le baite immerse nella foresta e con le cabine panoramiche ad alta quota, e poi, ancora, con i glamping di lusso e con gli hotel a tema. Stanze e strutture ricettive sono diventate così esperienze caratterizzanti di viaggi unici e indimenticabili.

E se è in un alloggio al di fuori dell’ordinario che volete trascorrere le vostre prossime vacanze, allora, abbiamo il posto giusto per voi. Si tratta di un vero sottomarino giallo, situato sulla terra ferma, che vi permetterà di vivere un’avventura davvero straordinaria sulle note dell’iconica canzone dei Beatles.

L’alloggio più originale della Nuova Zelanda

Il nostro viaggio di oggi ci porta in una terra affascinante, sconfinata e meravigliosa: la Nuova Zelanda. Situato a sud-ovest dell’Oceano Pacifico, e caratterizzato da scenari selvaggi e idilliaci plasmati da Madre natura, questo territorio straordinario ha fatto da sfondo alle avventure dei protagonisti della Terra di Mezzo.

Sono moltissimi i viaggiatori che ogni giorno si mettono in cammino per seguire le orme de Il Signore degli Anelli, per ammirare tutte le meraviglie che caratterizzano in maniera univoca questo Paese e per lasciarsi conquistare e stravolgere dalla grande bellezza messa in scena dalla natura. La Nuova Zelanda, infatti, è un concentrato di paesaggi incredibili che ci ricordano quanto è straordinario il mondo che abitiamo.

Ed è proprio qui, a circa 160 chilometri dalla capitale Wellington, che è stato messo a punto un alloggio davvero unico che renderà felici gli appassionati di musica. Si tratta del yellow submarine, un sottomarino giallo situato in una posizione privilegiata sulla terra ferma, che ha una sola missione: quella di rendere magnifica e unica l’esperienza di viaggio degli avventurieri che si spingono fin qui.

Dormire in un sottomarino giallo: l’esperienza straordinaria

Ci troviamo nella città di Marton, nel cuore della regione di Manawatu-Wanganui. Proprio qui, sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda, è stato messo a disposizione dei viaggiatori un alloggio all’interno di un sottomarino giallo. Non uno qualunque, ma proprio quello cantato dai Beatles nella celebre Yellow Submarine.

Lasciandosi suggestionare dalle note di una una delle canzoni più iconiche della band britannica sarà possibile trascorrere la notte all’interno di un alloggio davvero particolare situato in una posizione privilegiata, magari intonando “We all live in a yellow submarine”.

Il piccolo sottomarino giallo, prenotabile su Airbnb, è situato nel cuore di un parco lussureggiante dove la natura è assoluta protagonista. Le sequoie, qui, prendono il posto del mare, mentre il cinguettio degli uccelli si trasforma in una dolce melodia dalla quale lasciarsi cullare a ogni ora del giorno e della notte.

Gli interni dell’alloggio sono essenziali, ma dotati di tutti i comfort. È presente una camera da letto, una cucina e un bagno, non manca neanche un patio che affaccia proprio sulla rigogliosa natura che si snoda tutto intorno. Insomma, se volete staccare la spina, e trascorrere qualche giorno in maniera originale e inedita in un Paese bellissimo, prenotare il sottomarino giallo cantato dai Beatles è davvero un’ottima idea.