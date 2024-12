Capodanno 2025 a Sharm el-Sheikh: cosa fare tra mare, cultura e divertimento

Fonte: iStock Sharm El Sheikh

Questo è il periodo in cui molte persone stanno decidendo cosa fare a Capodanno, per salutare il 2024 e accogliere il 2025. C’è chi pensa a una festa tranquilla in casa con la famiglia e gli amici, chi invece vuole vivere emozioni viaggiando in Italia o all’estero.

Sharm el-Sheikh è una località turistica egiziana che non ha bisogno di presentazioni. Tra il deserto del Sinai e il Mar Rosso, è una meta molto ambita in estate e durante l’anno per le sue spiagge da sogno e le bellezze naturali che la caratterizzano, oltre che per la movida notturna e alcuni punti di riferimento per uno shopping esclusivo.

Sharm el-Sheikh può essere una opzione intrigante e divertente per il Capodanno, ma vediamo insieme quali eventi sono previsti in quel periodo e cosa si può fare per passare qualche giorno di relax e svago.

Cosa fare a Capodanno a Sharm el-Sheikh, tutti gli eventi

Sharm el-Sheikh è sicuramente un posto glamour dove non manca l’intrattenimento di vario tipo, ma si possono anche praticare sport acquatici e lasciarsi andare a visite culturali che esplorano la storia e la tradizione di un Paese dalle origini antiche come l’Egitto. Immergersi nella cultura egiziana visitando le piramidi, i musei, oltre a fare escursioni suggestive nel deserto e vivere le meraviglie naturali come il Parco nazionale di Ras Mohammed sono solo alcune delle cose che potete fare per Capodanno.

Se si viaggia in coppia si può prenotare una romantica crociera sul Mar Rosso al tramonto o fare un giro tra i negozi dei mercati locali o nel cuore pulsante della città, Naama Bay. Sharm el Maya, un quartiere storico, è imperdibile per gustare una cena tradizionale e rilassarsi esplorando i dintorni. Per chi ama le attività all’aria aperta si può approfittare anche dell’isola di Tiran per delle immersioni e snorkeling alla scoperta di un mondo sottomarino ricco di colori e specie mozzafiato.

Vita notturna e discoteche a Sharm el-Sheikh

Per chi ama la vita notturna a Sharm el-Sheikh non mancano i locali che hanno in programma spettacoli dal vivo, discoteche e club esclusivi per una notte da ricordare. Anche nel periodo delle feste alcune delle discoteche più richieste del posto sono pronte a ospitare i turisti. Tra queste La Dolce Vita che si trova nel cuore del deserto e richiama dj internazionali e molti giovani tutto l’anno, per le sue grandi dimensioni e i selvaggi “schiuma party”. Hai anche una grande piscina, mentre l’interno è elegante e glamour.

Poi c’è il Pacha, nel cuore del quartiere di Naama Bay, un locale storico e molto famoso che racchiude l’atmosfera orientale con un dj al primo piano e un programma settimanale preciso. Un’altra discoteca molto frequentata è Space, a nord di Naama Bay, organizzata in tre ambienti diversi: nella sala grande c’è una vista sulle montagne e sul mare molto bella, accompagnata da musica delle Ibiza Sessions; sulla terrazza è riprodotta un’oasi con la piscina e una cascata; e infine il Lounge Saloon è la zona di lusso sfrenato.

Infine da tener presente anche El Fanar, all’aperto, a picco sul reef del Mar Rosso, e Fantasia, un locale notturno che riproduce perfettamente le atmosfere faraoniche con musica live, spettacoli e rappresentazioni che narrano leggende antiche. Qui non mancano anche le tradizionali danze del ventre e si può gustare cibo locale con un drink e fumare il tipico narghilè.

Come muoversi a Sharm el-Sheikh a Capodanno

Se decidete di trascorrere il Capodanno a Sharm el-Sheikh si consiglia di usare il taxi per i vari spostamenti, facendo attenzione che sia impostato il tassametro in modo giusto. Si può preferire anche il coinvolgimento di una guida locale per stare più tranquilli e muoversi da un posto all’altro senza imprevisti.

Ci sono anche autobus a disposizione dei locali e dei turisti, in particolare i minibus che sono il modo più economico di spostarsi tra la baia centrale di Naama e Sharm el-Sheikh. Non hanno tappe fisse, quindi si può salire e scendere dove è più comodo. Per essere più autonomi ovviamente è possibile noleggiare un’auto o un motorino, ma fate attenzione che sia prevista una buona assicurazione in caso di imprevisti.

Il clima di Sharm el-Sheikh a Capodanno

Nel mese di dicembre a Sharm el-Sheikh le temperature sono piacevoli, mentre in Europa l’inverno è nel suo pieno vigore. Si può godere del calore del sole e praticare tranquillamente varie attività all’aperto. Festeggiare il Capodanno in costume da bagno, rilassandosi su spiagge bianche con una lieve brezza marina e ammirando acque cristalline, è un’esperienza da non perdere. Nelle feste di Natale il clima si aggira intorno ai 22 gradi di giorno e 14 gradi di notte, e la pioggia è praticamente assente.