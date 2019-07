Tour della Basilicata: 10 luoghi da visitare

editato in: da

Vuoi programmare le tue vacanze in Basilicata? Un’idea originale può essere fare un percorso coast to coast in modo da ammirare ogni angolo di questa splendida regione.

Trascorrere le vacanze in Basilicata permette di unire più tipi di vacanza, in quanto questa regione d’Italia offre moltissimi scorci e panorami caratteristici, dal mare alla montagna. La Basilicata per molti anni è stata una regione poco conosciuta, oggi invece è una delle mete turistiche più gettonate. Ecco cosa vedere.

10 luoghi da vedere in Basilicata

Visitare questa zona della penisola permette di entrare a contatto con le origini del Paese, nonché di visitare luoghi storici, ricchi di arte e tradizione. Infine scegliere di vivere un’esperienza Basilicata on the road permette anche di assaporare i prodotti enogastronomici della tradizione, come formaggi, salumi e pasta fatta in casa.

1. Matera: cosa vedere

Chi sta progettando di visitare la Basilicata non può perdersi una tappa per visitare Matera, una delle città più affascinanti della penisola. Eletta Capitale Europea della Cultura 2019, tra le vie ricche di costruzioni antiche nei sassi divenuti famosi in tutto il mondo si respira la cultura italiana. A Matera il paesaggio è ricco di testimonianze del Paleolitico e le numerose grotte scavate nella terra offrono la possibilità di ammirare costruzioni rupestri che risalgono ad oltre 9.000 anni fa.

2. Il borgo di Venosa

Venosa è un borgo rinomato in tutta Italia per moltissime ragioni, primo tra tutti le numerose testimonianze storiche presenti al suo interno, dalle iscrizioni funerarie dell’età imperiale ai resti delle necropoli antiche. I luoghi da vedere sono molti, come il Parco archeologico, le catacombe, il Castello Aragonese, la Fontana Angioina, la Casa di Quinto Orazio Flacco e il Complesso della Santissima Trinità.

3. Le spiagge di Maratea

Per chi visita la Basilicata, in particolare nei periodi più caldi, una tappa obbligatoria è quella di Maratea. In questa zona è possibile visitare moltissime spiagge bianche, ma anche cale, baie e isole che si estendono per oltre 32 chilometri di costa. Questa zona è una delle più amate da chi desidera trascorrere lunghe giornate al sole o tuffarsi nell’acqua blu. La città è famosa è anche la Statua del Cristo Redentore, una costruzione simile a quella famosa di Rio de Janeiro, realizzata nel 1965 da Bruno Innocenzi.

4. Il borgo di Caselmezzano

Anche Castelmezzano è un borgo unico che merita una visita durante il viaggio Coast to Coast in Basilicata. La caratteristica particolare di questo paese è la sua posizione, in quanto è stata costruita in un complesso roccioso situato alle sue spalle, che il vento e la pioggia hanno sagomato fino a trasformarle in forme uniche, che gli abitanti chiamano “becco della civetta”. A Castelmezzano i più temerari possono provare il “volo dell’angelo”, attraverso il quale è possibile ammirare le Dolomite Lucane da una prospettiva completamente diversa e indimenticabile.

5. Volo dell’angelo a Pietrapertosa

Pietrapertosa è un comune situato vicino a Castelmezzano, conosciuto anch’esso soprattutto per il volo dell’angelo. In questa zona è possibile anche ammirare alcune delle testimonianze del passaggio di Arabi e Crociati: Castelmezzano infatti ha un passato saraceno ed è stata una tappa fondamentale per i cavalieri che si recavano in Terra Santa.

6. Trekking nel Parco Nazionale del Pollino

Nella lista delle cose da vedere in Basilicata non può assolutamente mancare il Parco Nazionale del Pollino. Questo parco è il più grande d’Italia e si estende per oltre 192.565,00 ettari di terreno. Questa area naturale è un luogo unico in cui vivere moltissime esperienze, tra cui escursioni imperdibili presso grotte carsiche, gole profonde, dirupi, accumuli morenici, prati, pianori e time di origine vulcanica. Al suo interno sono numerosi i fiumi, ad esempio il Sinni che si estende per 97 chilometri, dove erbe officinali crescono naturalmente.

7. Il mare di Metaponto

Metaponto è una delle località balneari più gettonate della costa ionica. Questa zona della regione è però famosissima anche per i reperti archeologici, a testimonianza del passaggio degli Antichi Greci in questa zona. Oggi è possibile visitare lo splendido Tempio di Hera o “Tavole Palatine” all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto. Quest’area è famosa poi anche per le spiagge bianche e le numerose attrazioni turistiche, come l’Acquazzurra Park.

8. L’area archeologica di Policoro

Un’altra tappa gettonata è Policoro, il terzo comune lucano per popolazione. Anche questa zona è famosa per le lunghe spiagge chiare e per l’area archeologica. È qui che si trovano le rovine delle due antiche città di Herakleia e Siris e il Museo nazionale della Sirtide. Inoltre al suo interno c’è anche il Bosco del Pantano, un’oasi protetta del WWF. Ogni estate moltissime persone scelgono questa cittadina per trascorrere le proprie vacanze.

9. La città fantasma di Craco

Craco è una delle tappe più suggestive del percorso Coast to Coast in Basilicata. Questo antico borgo è chiamato anche “città fantasma”, in quanto è uno dei paesi abbandonati d’Italia già dagli anni Sessanta del Novecento. Tra le caratteristiche peculiari di questo borgo ci sono le costruzioni realizzate completamente in tufo, nonché la torre normanna e il castello del XIII secolo. A causa di continue frane e scosse gli abitanti dovettero abbandonare il borgo, che oggi offre uno spettacolo unico all’interno di un paesaggio soleggiato caratterizzato dai famosi Calanchi.

10. Il Parco Letterario Carlo Levi

Il Parco Letterario Carlo Levi viene realizzato nel 1998 ed è una tappa imperdibile durante le vacanze in Basilicata. Al suo interno è possibile usufruire di visite guidate, accedere a eventi spettacolari, ma anche vivere esperienze enogastronomiche e toccare con mano le opere di artigianato della zona.