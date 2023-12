Puoi sorvolare il cielo come Babbo Natale: succede in Italia

Fonte: iStock Photo Pietrapertosa dove si trova una delle stazioni di partenza e una di arrivo

Chi da bambino non ha sognato di poter solcare il cielo proprio come fanno Babbo Natale e la Befana? Desideri di quando si era piccoli, ma che possono trasformarsi in realtà da grandi. Succede in Basilicata dove il Volo dell’Angelo per la prima volta apre in occasione delle festività di dicembre e gennaio.

Di che cosa si tratta? Di un adrenalinico viaggio nel cielo, sospesi tra due paesi mentre si vola a grande velocità. Un luogo da sogno, in cui la natura ha fatto la meraviglia regalando uno scenario capace di togliere il fiato e di cui si può godere da un punto di vista unico e che regala grandissime emozioni.

Il Volo dell’Angelo, per sorvolare il cielo come Babbo Natale

Adrenalina ed emozioni sono assicurate: in Basilicata (a circa 30 chilometri dal suo capoluogo Potenza) apre per le feste il Volo dell’Angelo, per poter vivere un’esperienza indimenticabile. Si potrà così solcare il cielo grazie a un cavo d’acciaio lungo circa un chilometro e mezzo che collega i due paesi Pietrapertosa e Castelmezzano.

Chi vorrà provare l’emozione sappia che è consigliato un abbigliamento idoneo per ripararsi dal freddo, quindi sì a giacca a vento, sciarpa e cappello da indossare sotto al casco.

L’apertura è prevista per le seguenti giornate: 8-10; 27-31 dicembre; 5-7 gennaio 2024 dalle 9.30 alle 15.30. Ovviamente tempo permettendo.

Le stazioni di partenza e arrivo sono due e si trovano ad altitudini differenti. La prima, detta di San Martino, parte da Pietrapertosa (la quota di partenza supera i 1000 metri) e arriva a Castelmezzano (quota di arrivo 859 metri). Il percorso si snoda per 1415 metri e, chi partecipa al Volo dell’Angelo, raggiunge una velocità massima di 110 Km orari.

La linea Peschiere prevede il via da Castelmezzano (per raggiungere il punto di partenza è prevista una camminata di circa 20 minuti, la quota di partenza è di 1019 metri) e termina a Pietrapertosa (quota di arrivo 888 metri), quindi i partecipanti solcano il cielo per 1452 metri.

Alcune cose utili da sapere prima di pensare di programmare la propria partecipazione al Volo dell’Angelo: l’età minima è di 16 anni, si deve avere un peso minimo di 40 kg e massimo di 120 kg. Si può volare anche in coppia, peso massimo 150 kg. Non si devono avere problemi di cuore.

Per le feste di Natale, quindi, si vola: “Questa apertura straordinaria e fuori stagione è un esperimento che nasce dalla forte richiesta da parte di avventori e turisti e dalla necessità di destagionalizzare, con l’obiettivo di avere un attrattore permanente di turismo”, ha spiegato Donatello Caivano, amministratore unico del Consorzio Volo dell’Angelo.

Cosa ammirare nei dintorni

Adrenalina ma anche bellezze paesaggistiche, luoghi meravigliosi e enogastronomia di altissima qualità.

Se si desidera programmare un’esperienza adrenalinica come il Volo dell’Angelo, allora vale la pensare anche a una vacanza che permetta di trascorre del tempo di qualità in luoghi unici.

E allora è bene sapere che nei borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano vi sono diverse opere d’arte da ammirare, oltre a quelle però anche solo una passeggiata potrà regalere emozioni uniche come la sensazione di essere dentro un presepe incastonato nelle rocce. A fare da scenografia le Piccole Dolomiti Lucane.