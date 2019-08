Cosa fare, come arrivare e dove dormire a Benidorm

editato in: da

Adagiata sulla costa orientale della Spagna, lungo la famosa località balneare della Costa Blanca, Benidorm è un vero e proprio paradiso terrestre per gli amanti del divertimento. Piccolo paesino di pescatori fino agli anni ’60, oggi essa è rinomata per ben altre virtù: meta imperdibile per una vacanza sulle coste del Mediterraneo, la città è nota per le sue interminabili spiagge dorate circondate da grattacieli moderni e viali alberati, ma soprattutto per la sua movida, che anima senza sosta spiagge e locali di tutta la città.

Benidorm è una delle mete di villeggiatura più gettonate per le vacanze in Spagna e i motivi per scegliere questa città sono davvero moltissimi: prezzi low-cost, mare da favola e intrattenimento assicurato a tutte le ore del giorno e della notte sono solo alcuni dei motivi principali. Con SiViaggia scopri tutte le tappe imperdibili per una vacanza indimenticabile a Benidorm!

Come arrivare a Benidorm e dove alloggiare

Raggiungere la città è semplicissimo e anche molto economico: Benidorm si trova a pochi chilometri da Alicante oppure da Valencia; basterà prenotare un volo low-cost per uno di questi due aeroporti e da lì pendere un autobus, che in appena un’ora di viaggio ti porterà a destinazione. Anche il pernottamento è in media molto economico e le tipologie di alloggio possono accontentare ogni viaggiatore: Benidorm d’altronde è la seconda città spagnola per numero di hotel dopo Barcellona.

Se sei alla ricerca di un alloggio centrale immerso nel cuore della vita notturna di Benidorm, l’opzione migliore è sicuramente quella di prenotare una stanza in uno delle centinaia di hotel che affollano il centro storico della città: l’hotel Colon ad esempio si trova proprio di fronte alla spiaggia nel centro della città ed offre delle camere mozzafiato; l’hotel La Santa Faz invece è l’ideale per chi cerca una sistemazione centrale spendendo il meno possibile. Se invece vuoi optare per una sistemazione più tranquilla ma dotata ugualmente di tutti i comfort, la scelta più indicata è senz’altro un appartamento, magari uno dei tanti alloggi in cima ai grattaceli da cui è possibile ammirare la straordinaria skyline della città, come ad esempio gli Apartamentos Gemelos.

Cosa fare a Benidorm

Benidorm è considerata la capitale spagnola della villeggiatura al mare. La sua splendida costa è formata da due grandi spiagge separate dal porticciolo e dal panoramico Balcón del Mediterráneo: la Playa de Levante è la principale e più frequentata, si tratta di 2km di spiaggia costellata di pub e locali che offrono ogni tipo di intrattenimento; la Playa de Poniente, dal lato opposto, è più tranquilla e meno affollata, perché più distante dal centro. Entrambe le spiagge sono libere e raggiungibili comodamente a piedi, basta attraversare il viale lungomare e scegliere un punto qualsiasi per godere del meraviglioso mare cristallino di Benidorm.

Ma la ragione principale per cui ogni anno migliaia e migliaia di giovani scelgono questa località come meta per le loro vacanze è senza ombra di dubbio la movida: la città è piena di discoteche, locali con musica dal vivo, festival, night club, strip bar, e qualsiasi altra forma di divertimento. Mano a mano che il sole tramonta lungo la Playa de Levante le strade di Benidorm si accendono di vita e ogni zona offre qualcosa di diverso.

Guida ai migliori locali di Benidorm

Il posto perfetto per trovare il giusto mix è Calle Gerona: una fila infinita di bar dove gustare un buon drink in terrazza, pub dove divertirti e discoteche per scatenarti fino al mattino. Per i più festaioli il consiglio è di dirigersi al Tiki Beach, uno dei più vivaci bar sulla spiaggia di Benidorm, particolarmente famoso per le sue serata di musica dal vivo.

Un’altra delle zone migliori a Benidorm per la vita notturna è la English Square, situata a pochi metri dalla spiaggia di Levante: qui è possibile trovare tantissimi bar e pub che offrono birra a prezzi stracciati e gustosi happy hour rigorosamente a base di tapas. Qui inoltre si trovano alcune delle discoteche più in di Benidorm: l’Hippodrome Disco Pub ed il Beachcomber.

Una delle particolarità che fanno di Benidorm una delle capitali più apprezzate dai giovani per le loro vacanze, è l’essere assolutamente LGBTQ+ friendly. Prima di lasciare Benidorm assicurati quindi di fare tappa in uno dei tantissimi locali del centro che offrono spettacoli di cabaret, esibizioni di drag queen, cantanti, musical e serate a tema: il Benidorm Palace, con i suoi spettacoli originali, si è assicurato più volte il primo posto come miglior nightclub di cabaret di tutta Europa. Altri fantastici locali per il cabaret e gli spettacoli sono il Sinatra’s, il Vincent’s Corner, il Brief Encounter ed il Mercury.