Torremolinos, in vacanza nella Costa del Sol

A poca distanza da Málaga, Torremolinos è una delle località balneari più famose della Costa del Sol, in Andalusia, Spagna. Conosciuta per le sue spiagge dorate, la vita notturna animata specialmente in estate e una vasta gamma di attività turistiche, questa è una meta ideale per chi cerca sia relax che divertimento.

Oltre la vita da spiaggia: cosa vedere a Torremolinos

Torremolinos, un tempo un villaggio di pescatori, ha subito una profonda trasformazione che l’hanno portata ad essere oggi una meta iconica del turismo internazionale. Sebbene molte delle sue origini siano scomparse, alcuni segni del passato rimangono. Tra questi, la torre di Pimentel. Alta 12 metri e realizzata in mattoni di fango, fu costruita dai Mori nel XIV secolo come torre di guardia per difendere i mulini della città dagli attacchi provenienti dal mare. Non deve quindi sorprendere che la zona divenne nota come Torre Mills e Torremolinos, in spagnolo.

Dai piedi della torre, davanti alla spiaggia del Bajondillo, attraversando una ripida scalinata che si spinge verso una lunga stradina con un’infinità di negozi di artigianato, si giunge a Casa de las Navajas. In stile neo-mozarabe e dichiarato Edificio di Interesse Storico dalla Junta de Andalucia nel 1991, la residenza fu costruita nel 1925 da Antonio Navajas, un facoltoso proprietario terriero e commerciante di canna da zucchero. In seguito a numerosi lavori di ristrutturazione, nel 2014 l’edificio è stato riaperto al pubblico. Al suo interno, la casa presenta meravigliosi decorazioni architettoniche in stile moresco, ceramiche, nicchie e diversi mobili intarsiati di grande pregio. Altra caratteristica notevole sono le due terrazze dalle quali si può godere di una magnifica vista sul lungomare di Torremolinos.

Un’ottima alternativa alla spiaggia è una passeggiata lungo il Paseo Maritimo o nella Calle San Miguel, la strada principale del centro. Qui si trovano una miriade di negozi di souvenir, boutique e catene internazionali, oltre a bar e ristoranti. La sera, illuminata da insegne al neon, Calle San Miguel ricorda vagamente le metropoli asiatiche o statunitensi, ma il richiamo delle tapas locali ricorda a tutti che si è in Spagna.

I quartieri tradizionali

Per chi cerca atmosfere più tradizionali, i quartieri di El Calvario, El Bajondillo e La Carihuela ricordano il passato marinaro della città. A La Carihuela, ad esempio, ci si imbatte in casette basse decorate con bouganville e gerani, dove gli anziani stanno con la sedia fuori dalla porta di casa o si ritrovano per giocare a carte o sorseggiare anice. In questa zona oltretutto si trovano ristoranti più semplici e autentici, meno turistici, che offrono un’ottima cucina a base di pesce fresco a prezzi più accessibili rispetto ai locali del centro.

Le Spiagge di Torremolinos

Sei spiagge principali si susseguono lungo la costa di Torremolinos, tutte collegate dal Paseo Maritimo: Los Alamos, Playamar, Bajondillo, La Carihuela, Montemar e El Saltillo. Le prime tre si trovano a nord del Castillo de Santa Clara, mentre le altre si estendono a sud. Più ci si allontana dal centro, più le spiagge tendono ad essere tranquille, ma non aspettatevi un silenzio assoluto perché qui attività organizzate, animazione e movida vanno per la maggiore.

Tutte le spiagge cittadine di Torremolinos sono di sabbia e offrono sia aree attrezzate che spiagge libere, dotate di servizi essenziali come noleggio di sdraio e ombrelloni, bagni, docce, bar e ristoranti. Alcune spiagge dispongono anche di campi da beach volley e altre attrezzature sportive.

La Playa de Bajondillo è ufficialmente una spiaggia nudista, ma accoglie indifferentemente chiunque voglia godersi il sole. La Carihuela, considerata la spiaggia più suggestiva, mantiene un’atmosfera più tradizionale e meno affollata, senza i grandi palazzoni tipici dell’edilizia costiera spagnola che caratterizzano le spiagge centrali.

Attività e intrattenimento

Oltre alle spiagge, Torremolinos propone anche una vasta gamma di attività per tutti i gusti, specialmente durante la stagione calda e più turistica. Gli amanti della natura possono esplorare il Parco La Batería, un grande parco con aree verdi, laghetti e sentieri. Il parco è perfetto per passeggiate, picnic e persino per noleggiare barche a remi. Per tutta la famiglia, Aqualand Torremolinos è un parco acquatico con scivoli d’acqua, piscine e aree dedicate ai bambini.

Chi cerca intrattenimento serale e movida può raggiungere le zone intorno a La Nogalera e Carihuela che sono piene di bar, club e ristoranti, dove si può ballare fino all’alba. Al calar della sera in realtà tutto il lungomare di Torremolinos si trasforma, con numerosi chiringuitos che preparano aperitivi e specialità di mare andaluse. Per gli amanti dello shopping invece, sulla centrale Calle San Miguel si trovano negozi che vendono abbigliamento, souvenir e prodotti tipici; mentre il mercato di Torremolinos è il luogo ideale per acquistare prodotti freschi, spezie e artigianato locale.