Le QC Terme Pré Saint Didier, cosa sapere per un relax totale

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Ufficio stampa QC Terme Pré Saint Didier è il luogo ideale per rigenerare corpo e mente

L’eleganza di un palazzo ottocentesco e la vista mozzafiato sulla catena del Monte Bianco, a mollo nelle vasche esterne di acqua termale: le QC Terme Pré Saint Didier sono un luogo unico, tra i più incredibili in Italia, per rigenerarsi in mezzo alla natura. Il calore dell’acqua e del vapore in contrasto con il fresco dell’aria o della neve della montagna sono un’esperienza unica, di relax e benessere per il corpo e per la mente. Cascate tonificanti, idromassaggi, saune e sale tematiche rendono ogni momento un tributo al piacere e alla bellezza naturale.

Come arrivare alle QC Terme Pré Saint Didier

Le QC Terme Pré Saint Didier si trovano in Valle d’Aosta, che vanta diversi importanti centri termali. Per raggiungerle la soluzione più comoda è certamente l’auto. Si prende l’autostrada A5 Torino-Aosta-Monte Bianco per uscire a Morgex, da cui Pré-Saint-Didier dista appena 4 chilometri seguendo la strada statale SS26. In treno, la stazione ferroviaria di Pré-Saint-Didier è collegata a quella di Aosta dal servizio regionale. Dalla stazione le terme sono raggiungibili anche a piedi.

Giorni apertura e orari delle QC Terme Pré Saint Didier

Lo stabilimento termale ai piedi delle montagne è aperto tutti i giorni tutto l’anno. Dal lunedì al giovedì e la domenica, il centro termale è aperto dalle 9 alle 22; mentre il venerdì chiude un’ora dopo, con orario dalle 9 alle 23. Il sabato, gli orari si estendono ulteriormente, permettendo l’accesso allo stabilimento dalle 8 alle 23. Durante le festività, le terme modificano leggermente gli orari: dal 21 al 30 dicembre sono aperte dalle 8 alle 23; il 31 dicembre l’orario è ridotto dalle 8 alle 21. Dal 1° al 5 gennaio 2025 le porte si riaprono dalle 8 alle 23. Il 6 gennaio 2025, per l’Epifania, il centro termale è aperto dalle 9 alle 22.

Fonte: Ufficio stampa

Prezzi delle QC Terme Pré Saint Didier

L’ingresso singolo alle QC Terme Pré Saint Didier include l’accesso ai principali percorsi benessere, complessivamente 40 pratiche. Sono inclusi l’accappatoio, il telo, le ciabatte e un aperitivo serale. L’ingresso giornaliero senza limiti di tempo ha un costo di 64 euro. Gli abbonamenti permettono di risparmiare un po’ e per 5 ingressi il costo è di 324 euro; 612 euro per 10 ingressi. Per chi opta per una permanenza limitata, l’Escape 5h consente una permanenza di 5 ore a partire da 56 euro; l’Ingresso della sera (dalle 17) ha un costo di 52euro; mentre l’opzione Relax sotto le stelle inizia dalle 19.30, a 46 euro.

Se si desidera combinare il benessere con un massaggio, le opzioni Day Spa sono l’ideale. Il Day Spa di Coppia propone un percorso per due persone e un massaggio di coppia a partire da 236 euro. Le altre varianti individuali del Day Spa includono il massaggio e l’accesso illimitato al percorso benessere: Day Spa 25 (massaggio di 25 minuti) a partire da 118 euro, Day Spa 50 (massaggio di 50 minuti) a partire da 162 euro, e Day Spa 75 (massaggio di 75 minuti) a partire da 212 euro.

Ci sono poi diversi pacchetti che comprendono l’ingresso e alcune esperienze sul territorio: il Monte Bianco Benessere include oltre alle terme anche un viaggio in funivia Skyway, ed è disponibile a partire da 98 euro. Un’altra interessante proposta è il Wellness & Culture, che include l’accesso al Forte di Bard e un percorso benessere, a partire da 65 euro.

Trattamenti e servizi delle QC Terme Pré Saint Didier

Le QC Terme Pré Saint Didier offrono una varietà di trattamenti e pratiche pensati per rigenerare corpo e mente. Il percorso benessere del centro termale si sviluppa attraverso oltre 40 pratiche multisensoriali tra interno e esterno, che spaziano da cascate tonificanti e idromassaggi a stanze del sale e percorsi Kneipp, ideali per stimolare la circolazione e favorire il rilassamento.

Un’esperienza da non perdere è la Sauna Chalet, una sauna panoramica, con vista spettacolare sulle cime innevate del Monte Bianco, e arredi d’antan che evocano l’atmosfera delle antiche baite montane. Per completare il rituale di remise en forme, il percorso può includere anche docce Vichy e mette a disposizione dei clienti aree per il relax.

Per un’esperienza davvero rigenerante e esclusiva, il centro termale propone anche trattamenti personalizzati, tra cui massaggi e rituali beauty, che spaziano dai massaggi viso e decontratturanti a quelli per le gambe leggere, energizzanti, antistress o aromasoul, che prevedono l’uso di oli essenziali. Per le coppie, è possibile concedersi un massaggio a due che può essere di diversa durata.

La pausa relax soddisfa proprio tutti i sensi, ed è arricchita da momenti gastronomici, come il Wellness Lunch, con piatti sani e golosi, e lo scenografico aperitivo serale in accappatoio. A rendere ancora più speciale l’esperienza c’è il nuovo Salon de Sapins, un’incredibile rete sospesa per rilassarsi immersi nella natura, per una pausa davvero unica.

Fonte: Ufficio stampa

Info utili QC Terme Pré Saint Didier

L’accesso al centro termale non è consentito alle donne in gravidanza ed ai minori di 14 anni. La struttura è accessibile a persone con disabilità, e sono presenti spogliatoi attrezzati e ascensori per facilitare gli spostamenti all’interno della struttura.

Per chi arriva in auto, a disposizione dei clienti c’è un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze dell’ingresso.

Indirizzo e contatti

Allee des Thermes – 11010 Pré Saint Didier (AO)

Telefono: +39 0289747204