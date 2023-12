Da un Paese all’altro a piedi: 5 frontiere da attraversare

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Confine tra Stati Uniti e Messico

“Solo quando hai lasciato le tue impronte, solo lì sei stato davvero“. Queste parole, pronunciate da Goethe, risuonano ancora oggi profonde e intense. Trasformare un viaggio in un’esperienza autentica non significa solo visitare un luogo, ma viverlo, respirarlo, percorrerlo con i propri passi.

Oltrepassare una frontiera a piedi può sembrare un’esperienza insolita, quasi anacronistica nel nostro mondo frenetico e moderno. Tuttavia, c’è qualcosa di straordinariamente umano e avvincente nell’attraversamento lento di un confine: il cambiamento della terra sotto i nostri piedi, la percezione di un’atmosfera diversa e di un passaggio simbolico e fisico allo stesso tempo.

Oggi ti porteremo in un viaggio unico ed emozionante attraverso cinque frontiere che, siamo sicuri, lasceranno un’impronta indelebile nel tuo cuore. Ogni passo ti condurrà verso una nuova scoperta, una nuova storia, un nuovo angolo del mondo da esplorare.

Un passo alla volta tra Thailandia e Cambogia

Fonte: iStock

Il percorso a piedi da Bangkok, in Thailandia, a Siem Reap, in Cambogia, è un’entusiasmante avventura che unisce scoperte, emozioni e una sana dose di adrenalina.

Il nostro viaggio inizia alla stazione ferroviaria di Bangkok, la nostra destinazione: Aranya Prathet. Il treno ci condurrà attraverso la Thailandia rurale, offrendovi un assaggio della vita locale lontano dalle luci abbaglianti della città. Una volta arrivati ad Aranya Prathet, un tuk-tuk locale ci porterà fino al confine.

Il punto di attraversamento più frequentato tra Thailandia e Cambogia è sicuramente Aranyaprathet-Poipet, un crocevia vivace e animato, dove diverse culture si incontrano e l’incessante flusso di persone e merci crea un’atmosfera unica e vibrante.

Una volta superato il frenetico confine, vi accoglie la Cambogia, un Paese di incredibile bellezza e ricchezza culturale. Le sue antiche rovine, i mercati colorati e l’accoglienza calorosa dei suoi abitanti contribuiranno a creare un’atmosfera davvero unica.

Attraversare a piedi la frontiera tra Stati Uniti e Messico

Il confine tra Stati Uniti d’America e Messico, lungo 3.169 km, attraversa territori di diversa conformazione, aree urbane e desertiche. La barriera fisica che separa questi due Paesi, in alcuni luoghi, sembra quasi svanire, lasciando spazio a una sorta di “no man’s land” dove l’ambiente naturale prende il sopravvento. Questo tratto di terra, spesso solitario e ostile, è un forte contrasto con le vivaci città e comunità che lo circondano. Qui, la vastità del deserto e la rigida geometria della barriera si fondono in un paesaggio surreale. Nonostante le difficoltà e i pericoli, questo spazio offre anche attimi di straordinaria bellezza e tranquillità, dove il cielo infinito e le distese sembrano invitare alla riflessione e all’introspezione.

Attraversare questo confine è una vera sfida che richiede una grande preparazione. In primo luogo, è essenziale ottenere una documentazione specifica conosciuta come Forma Migratoria Multipla (FMM) per garantire l’ammissione legale in Messico. Inoltre, l’attesa per ottenere il documento, i controlli di sicurezza rigorosi e l’atmosfera tesa alla frontiera, tutto ciò contribuisce a creare un’esperienza veramente intensa.

In particolare, la città di Tijuana è un polo magnetico per coloro che desiderano attraversare la frontiera a piedi. L’energia di questa città, infatti, è palpabile: la vita qui scorre a un ritmo che si percepisce nelle strade affollate, nei mercati effervescenti e nell’atmosfera vivace che pervade ogni angolo della città.

Viaggiare via terra tra Perù e Bolivia

La prossima tappa del nostro affascinante itinerario è Puno, una meravigliosa cittadina situata sulle rive del lago Titicaca. Da qui, la maggior parte dei viaggiatori si dirige verso Copacabana, in Bolivia, per scoprire la famosa Isla Del Sol. Durante il viaggio in autobus per raggiungere il confine, sarai completamente immerso nella cultura locale, circondato da venditori ambulanti che offrono prodotti tipici e panorami mozzafiato che ti toglieranno il fiato.

Desaguadero o Yunguyo, i due principali valichi di frontiera tra Perù e Bolivia, segnano solo l’inizio di questa magnifica avventura. Una volta arrivato, inizierai un emozionante viaggio a piedi attraverso il confine. Tra culture diverse e scoperte sorprendenti, sarai travolto da un susseguirsi di emozioni mozzafiato.

Che tu scelga di dirigerti verso la vibrante La Paz o la tranquilla Copacabana, vivrai indubbiamente un’avventura difficile da dimenticare.

Percorrere la frontiera dal Malawi al Mozambico

Per i viaggiatori intraprendenti, la vera essenza del viaggio è immergersi completamente nel paesaggio e nella cultura dei luoghi che visitano. Attraversare a piedi la frontiera tra Malawi e Mozambico, vuol dire proprio questo, vivere un’avventura ricca di emozioni uniche e intense.

Il percorso inizia dal Malawi, un Paese ricco di tradizioni affascinanti e paesaggi suggestivi. Qui l’ospitalità non è una semplice parola, ma uno stile di vita. Il popolo malawiano accoglie i viaggiatori a braccia aperte, desideroso di condividere la propria cultura. Le maestose montagne che baciano il cielo, i laghi che brillano sotto il caldo sole africano e i vibranti villaggi pieni di vita e colori, sono solo alcune delle meraviglie che ha da offrire.

Ma la vera avventura inizia quando si decide di attraversare la frontiera a piedi per raggiungere il Mozambico. Una decisione che richiede coraggio, forza e determinazione. Eppure, per coloro che osano, l’esperienza è memorabile.

Il Mozambico ti accoglierà con un panorama mozzafiato: spiagge di sabbia bianca che si estendono a perdita d’occhio, bagnate da acque cristalline che riflettono i raggi del sole in un gioco di luci abbaglianti. Questa è la bellezza dell’Africa in tutta la sua autenticità, un omaggio alla forza vitale di un continente che non smette mai di sorprendere e affascinare.

A piedi tra Italia e Svizzera

Non avremmo potuto immaginare un modo migliore per concludere la nostra avventura che esplorare il confine più vicino a noi: quello tra Italia e Svizzera. E quale modo migliore per viverla se non attraversarlo a piedi?

Un viaggio lungo il confine offre una prospettiva unica su questi due Paesi europei. Partendo da Lugano, ad esempio, è possibile seguire l’itinerario che attraversa il basso Ticino fino a Chiasso. Questo percorso ti permetterà di ammirare la bellezza della natura intatta e di immergerti nelle peculiarità culturali e storiche di questa terra meravigliosa.

Un’altra esperienza affascinante è quella di percorrere i sentieri antichi che si snodano lungo il confine italo-elvetico. Questi percorsi, un tempo utilizzati per il commercio e come vie di fuga durante i periodi di conflitto, sono oggi dei luoghi di pace e tranquillità. Qui è possibile immergersi nella bellezza dei paesaggi e riflettere sulla storia di due nazioni affascinanti.