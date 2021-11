Le Caldane: le terme naturali (e sconosciute) degli etruschi

La verità è che la natura non smette mai di sorprenderci e di regalarci la possibilità di vivere esperienze meravigliose. È questo è il caso delle terme naturali, sorgenti selvagge e piscine incontaminate che possiamo visitare gratuitamente in ogni mese dell’anno. E a parlare di queste, è impossibile non pensare al BelPaese che, orgogliosamente, ospita alcune delle terme più straordinarie del mondo che attirano ogni anno migliaia di turisti.

Tra queste troviamo anche i bagni de Le Caldane situati nella splendida e affascinante suggestiva campagna Toscana. Meno conosciute delle terme di Saturnia, queste sorgenti termali sono una delle tante testimonianze del passato etrusco e romano appartenenti a questa meravigliosa terra.

Per scoprirle e per immergerci nelle sue acque terapeutiche, dobbiamo recarci a Gracciano, una frazione del comune di Colle di Val d’Elsa. È qui che un passato ricco di fascino e suggestione è stato preservato dalla natura permettendoci di accedere a delle meravigliose terme gratuite in ogni stagione dell’anno.

Le acque de Le Caldane sgorgano dalle sorgenti a una temperature di circa 20 gradi e sono ricche di sali di calcio. In questa zona Colle di Val d’Elsa le acque si depositano tra ruderi antichi e sono incorniciate da una natura lussureggiante di incredibile bellezza. Il risultato sono specchi naturali caratterizzati da acque limpide e atmosfere quasi fiabesche.

Questo luogo termale in realtà è molto piccolo, ma non per questo meno suggestivo. È caratterizzato da piccole vasche naturali circondate da muretti, all’interno delle quali è stata posta anche una scaletta di ferro per permettere la balneazione durante i lavori di restauro nel XIX secolo.

La storia vuole che queste acque termali fossero già sfruttate nel dagli etruschi e dai romani e poi riportati in auge dai colligiani in tempi più recenti. A partire dalle Caldane è possibile andare alla scoperta di una delle aree naturali più suggestive dell’intero territorio: il Parco Fluviale dell’Alta Val d’Elsa.

Il fiume, che caratterizza quest’area è balneabile, ed è stato ribattezzato il mare della Val d’Elsa perché è qui che durante l’estate moltissimi cittadini e viaggiatori giungono in cerca di pace e relax. Così fanno anche quando le temperature si abbassano, recandosi però tra le acque tiepide e terapeutiche de Le Caldane.