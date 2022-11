Guida di Città di San Marino, viaggio alla scoperta della capitale di San Marino

Città di San Marino è una piccola città-stato, tra le più piccole d’Europa, arroccata sul monte Titano. Molto visitata soprattutto da chi trascorre le vacanze nel territorio romagnolo, la Città di San Marino è un borgo medievale davvero grazioso con i suoi piccoli vicoli le fortezze e le torri.

La storia racconta che San Marino nacque grazie ad un tagliapietre cristiano, Marino, che ne 1300 formò una congregazione con altri fedeli creando una piccola comunità che nel tempo rimase sempre unita, pur appartenendo ufficialmente ad altri domini. La vera indipendenza di San Marino arrivò a metà del 1800 quando anche l’Italia accettò la sua sovranità sul piccolo territorio.

Oggi la città-stato è divisa in 9 distretti, contraddistinti da altrettanti castelli. Le loro Torri sono numerate ed alcune sono visitabili per la loro importanza storica.

È possibile visitare Città di San Marino in una giornata essendo molto raccolta. Non mancano naturalmente bar, ristoranti e possibilità di soggiorno. Il turismo costituisce infatti una parte molto importante dell’economia della città.

Quando andare a Città di San Marino: clima e periodo migliore

Il clima è continentale-mediterraneo, come l’entroterra romagnolo. Pur essendo sottoposta a estati molto calde, la posizione elevata permette di trovare giornate più fresche e ventilate. L’inverno vede giornate fredde, a volte anche con nevicate. Il periodo ideale per visitare San Marino è la primavera o l’autunno ma anche in estate è comunque piacevole passeggiare tra le piccole vie in ombra della città.

Cosa vedere a Città di San Marino

La Rocca: è la prima Torre, la più importante e impressionante: domina infatti la valle, trovandosi sullo strapiombo del monte Titano, dalla torre partono le più antiche mura della città. Sulla porta di ingresso è presente il grande stemma barocco, creato con la pietra, simbolo dell’indipendenza del 1600, un tempo posto sul Palazzo Pubblico.

Piazza della Libertà: è il centro storico della città, da cui si sviluppano le vie e vicoli verso le torri. Grande e bellissima, offre anche una vista panoramica mozzafiato

Come arrivare a Città di San Marino

La città più vicina a San Marino è Rimini. È dunque raggiungibile in treno fino a Rimini e poi con servizio di bus. In auto è possibile arrivare sino al varco della città dove sono presenti parcheggi per i visitatori. Alcuni parcheggi sono dotati di ascensori che portano sino alle mura così da evitare la lunga salita.

In aereo è possibile arrivare a Bologna o Rimini, secondo la stagione, per poi proseguire in bus o treno e bus.

Come spostarsi a Città di San Marino

In città è possibile utilizzare gli autobus di linea e la funivia. Anche dalla stazione di Rimini o dall’aeroporto è presente un servizio di bus dedicato.

Dove dormire a Città di San Marino

Nella città di San Marino sono presenti circa 30 hotel, dalle 4 stelle sino alle pensioni. Molti turisti alloggiano poi nella vicina Rimini che offre centinaia di soluzioni, inclusi i campeggi.

Cosa mangiare a Città di San Marino

La cucina è molto simile a quella romagnola, in particolare segnaliamo:

Variante con farina gialla della piadina

Polenta nel tagliere

Pasta “strozzapreti”, conditi con sugo di carne e formaggio

Pasta e ceci

Documenti per viaggiare a Città di San Marino

Per andare a Città di San Marino è sufficiente la carta di identità in corso di validità.

Città di San Marino informazioni turistiche

Valuta: EUR – Euro

Lingua: italiano

Fuso orario: stessa ora dell’Italia

Corrente elettrica: 220V/50Hz

Numeri utili: Soccorso di emergenza e ambulanza: 118 // Pronto Intervento: 113

Cosa vedere nei dintorni di Città di San Marino

I luoghi insoliti da vedere a Città di San Marino

Scarica il taccuino di San Marino

Porta sempre con te il taccuino di San Marino dove potrai appuntare le tue visite, i luoghi preferiti e il programma di viaggio.

Per stampare correttamente il taccuino spunta l’opzione “Rifletti sul lato corto” nel menu “Stampa fronte-retro”.

Scarica GRATIS il taccuino di viaggio Registrati Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi

Scarica eBook Visualizza eBook

Scopri tutte le guide di viaggio delle capitali europee

Guida per un viaggio a Città di San Marino, la capitale di San Marino

FAQ