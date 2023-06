Emilia Romagna, una giornata alle terme: le più belle

Acque curative di eccellenza, 100% naturali e ricche di elementi vitali che rigenerano corpo e mente. I centri termali dell’Emilia-Romagna sono luoghi in cui regalarsi momenti di puro benessere, tra bagni purificanti, immersioni nella natura e visite a borghi ricchi di suggestioni. Un'esperienza di relax da regalarsi quando lo stress della vita quotidiana si fa sentire, trasformandola in una vacanza vera e propria. (In foto, Salsomaggiore Terme)