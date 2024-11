Terme della Lombardia: dove cercare relax e benessere

Rilassarsi alle terme è una delle esperienze più belle che possiate regalarvi per momenti di relax e benessere. Questi gli indirizzi migliori in Lombardia

I ritmi delle nostre vite diventano sempre più veloci e, ammettiamolo, tutti noi, almeno una volta ogni tanto, desideriamo semplicemente lasciarci lavoro e stress alle spalle per regalarci dei puri momenti di relax. Chi vive in Lombardia e sta cercando le migliori terme dove concedersi questa giornata di dolce far niente e benessere, sarà felice di sapere che sono tanti gli indirizzi migliori in cui rifugiarsi. L’offerta in tema di spa e centri termali è davvero ampia, da quelle più suggestive e lussuose a quelle che, pur mantenendo standard qualitativi elevati, sono alla portata di tutti.

Qui vi forniamo tutte le informazioni necessarie per orientarvi nel mondo delle terme della Lombardia e aiutarvi a scegliere quelle più adatte alle vostre esigenze.

QC Terme Bagni Vecchi, Bormio

Le terme in Italia sono tante e, in Lombardia, tra le più suggestive c’è sicuramente la struttura di QC Terme Bagni Vecchi a Bormio. Situato nel cuore delle Alpi, nello splendido Parco Nazionale dello Stelvio, QC Terme, nella sede Bagni Vecchi, offre un’esperienza di relax unica dalle origini antiche risalenti al I secolo a.C. Dai Bagni Romani alle grotte secolari che conducono a una delle sorgenti millenarie, fino alla piscina panoramica.

All’interno delle terme potrete intraprendere il percorso nelle antiche acque che sgorgano da 2000 anni: vi godrete la vista dalla vasca panoramica a picco sulla conca di Bormio e la grotta sudatoria di San Martino. Il percorso sensoriale offerto dalla struttura è alimentato da un’acqua termale che sgorga, naturalmente calda (37-43°C), da diverse fonti provenienti dal Parco Nazionale dello Stelvio. Non mancano massaggi e trattamenti e un ristorante per il pranzo o l’aperitivo.

Come arrivare

QC Terme è una struttura situata a Bormio, villaggio turistico situato a circa 1000 metri in alta Valtellina, non lontano dal celebre Passo dello Stelvio e del Passo Gavia, parte delle Alpi centrali italiane a confine con quelle svizzere. Per raggiungerla in auto, da Milano vi basterà prendere la SS36 e la SS38; da nord attraversate i passi del Foscagno, dello Stelvio e del Gavia, tenendo in considerazione le possibili chiusure invernali dei passi.

Se viaggiate in treno, da Milano partono regolarmente treni per Bormio.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Il centro termale è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 22:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 22:00. Ci sono due formule di relax, uno che riguarda gli ingressi con diverse fasce di orario e prezzi (da 54 euro per 5 ore e 62 euro senza limiti) e quello che riguarda i massaggi e i trattamenti.

Terme di Boario, Darfo Boario Terme (BS)

Tra le terme più belle situate vicino a Milano ci sono quelle di Boario, la cui storia comincia nel lontano ‘700. Nate come centro di cura, ben presto diventano anche il ritrovo mondano dell’alta società: uno degli estimatori più famosi fu sicuramente Alessandro Manzoni che, grande fan delle acque termali della struttura, ne ordinò più di cento per trattare un’affezione epatica. Queste acque di tipo solfato, bicarbonato, calciche, magnesiche fredde (13-15°C) risiedono naturalmente nelle alpi che circondano la Valle Camonica. Molto bella è la struttura stessa delle Terme di Boario, dove spicca la cupola costruita in stile Liberty.

Oggi, queste terme sono un punto di riferimento sia per chi cerca semplici momenti di relax e benessere che per chi desidera intraprendere percorsi di cura sfruttando i benefici delle acque termali: queste, infatti, sono note per la loro azione benefica nell’alleviare i disturbi dell’apparato digerente ed epatico, disturbi da ricondurre allo stress e alle tensioni della vita quotidiana. Le Terme di Boario offrono un percorso SPA di 3 ore che comprende due piscine con acqua termale dalle proprietà benefiche e salutari, una piscina esterna con idromassaggio e vista sul parco termale, sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo e docce emozionali. A completare l’offerta ci sono massaggi, trattamenti estetici e cosmesi termale.

Come arrivare

Le terme si trovano nella città di Darfo Boario Terme, a pochi minuti dal lago d’Iseo, nella zona della media e alta Valle Camonica. Potete raggiungerle facilmente con la vostra auto percorrendo la SS42 in direzione del Tonale, con il treno prendendo la linea Brescia – Edolo (stazione Boario Terme) con partenza dalla città o dall’alta valle e con l’autobus di linea proveniente da Bergamo o da Milano.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Le Terme di Boario sono aperte tutti i giorni tranne il martedì e il mercoledì: dalle 12:30 alle 16:00 il lunedì il giovedì, fino alle 19:30 il venerdì e dalle 10:00 alle 17:00 il sabato e la domenica. I prezzi variano in base ai pacchetti: l’ingresso nei giorni feriali di 3 ore costa 30 euro, mentre per godere dei servizi della struttura per un tempo illimitato l’ingresso costa 55 euro. Gli ingressi possono essere acquistati comodamente online sul sito ufficiale, dove troverete il listino prezzi completo.

QC Terme, San Pellegrino

Quali sono le terme più belle da visitare in Italia e, in particolare, in Lombardia? A due passi da Bergamo trovate le splendide Terme San Pellegrino, la città famosa in tutto il mondo per la sua acqua minerale. Situata in una valle naturale circondata dalle Prealpi Orobie e contraddistinta da bellissimi paesaggi, rappresenta la destinazione perfetta per un soggiorno all’insegna del relax e della natura, soprattutto grazie alle terme QC San Pellegrino. Lo stabilimento, realizzato in stile liberty e neoclassico, è alimentato da 3 sorgenti con l’acqua, ricca di minerali, che sgorga a una temperatura di 26 gradi.

L’offerta del centro termale comprende percorsi benessere racchiusi nell’incantevole Casinò di San Pellegrino Terme, dove a contribuire all’atmosfera di relax ci sono stucchi, affreschi e vetrate. Dalla vasca di stelle al giardino degli Aceri, dove vi aspettano letti a baldacchino e comode poltrone, fino alla stanza del ghiaccio ispirata ai principi della crioterapia.

Come arrivare

L’edificio delle Terme San Pellegrino, che unisce storico e moderno, è situato in val Brembana, valle a nord di Bergamo, a sud dello storico passo San Marco e San Pellegrino. Può essere raggiunto comodamente in auto sia da Milano che da Bergamo percorrendo l’A4 con uscita Bergamo e la SS470. Da Nord, invece, si può passare attraverso la Valtellina e passo San Marco, ma consigliamo di controllare per possibili chiusure invernali del passo. Con l’autobus, invece, ci sono diversi collegamenti dalla città di Bergamo.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Le Terme San Pellegrino sono aperte tutti i giorni, dalla domenica al giovedì dalle 9:00 alle 23:00, mentre il venerdì e il sabato dalle 9:00 alle 24:00. L’ingresso, che comprende l’accesso a tutte le pratiche del percorso benessere, la fornitura di un telo, di un accappatoio, di un paio di ciabatte e l’aperitivo serale, costa 54 euro per 5 ore, giornaliero per 62 euro. Il centro offre anche altri trattamenti a prezzi extra che vi consigliamo di leggere sul sito ufficiale.

Terme di Rivanazzano (PV)

Non lontano da Milano, nel cuore della campagna pavese, ci sono le Terme di Rivanazzano che, da oltre 100 anni, accolgono le persone alla ricerca di relax e benessere con acque termali dagli alti benefici. Le due sorgenti, che sgorgano alla temperatura di 14,5°C, sono una di Acqua Salsobromojodica, dal potere antinfiammatorio e antisettico, e l’altra di Acqua Sulfurea, ideale per le patologie dell’apparato respiratorio e per le allergie. Oltre allo stabilimento termale c’è anche un centro di salute termale e ambulatori medici.

L’offerta di benessere proposta dalle Terme di Rivanazzano comprende sia percorsi SPA con piscine termali e percorsi Kneipp che massaggi e trattamenti. In sede è presente anche una caffetteria per godervi una bevanda salutare o un caffè tra una nuotata e l’altra.

Come arrivare

Per arrivare alle Terme di Rivanazzano dovete prendere come riferimento la città di Voghera, raggiungibile in auto all’apposita uscita autostradale sull’A21 Torino-Piacenza e con il treno. Una volta arrivati, se siete in auto procedete sulla Provinciale 461 per 5 chilometri fino ad arrivare allo stabilimento, mentre se utilizzate i mezzi pubblici, salite sulle linee degli autobus 420, 444 o 451 che, dopo mezz’ora, vi lasceranno a 200 metri dal centro termale.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Le terme sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 12:00, mentre la SPA e le piscine dalle 9:00 alle 18:00 e la domenica dalle 9:00 alle 12:00. 3 ore costano 50 euro e l’ingresso comprende piscina, percorso vascolare, sauna, bagno turco; in alternativa potete acquistare i servizi singoli, come 1 ora di sauna a 20 euro o 2 ore di piscina a 25 euro.

Terme di Salice (PV)

“A Salice si sogna e si guarisce” scrisse la poetessa Ada Negri e, se pensiamo alle Terme di Salice, non possiamo che darle ragione. Situata in provincia di Pavia, nella splendida cornice offerta dall’Oltrepò Pavese, la struttura è considerata un centro termale d’eccellenza grazie alle terapie naturali offerte i cui benefici provengono dall’acqua sorgiva termominerale. Un’acqua termale dalle origini antiche se pensiamo che il nome stesso di Salice proviene dal latino (locum) salis, in riferimento alle tanti sorgenti di acqua salsobromoiodiche e sulfuree presenti nella zona.

Il centro termale, che ha ricevuto la classificazione 1° livello super dal Ministero della Salute, sfrutta due tipologie di acqua provenienti da quattro sorgenti differenti: due sono salsobromoiodiche e due sulfuree. Oltre all’acqua, le Terme di Salice impiegano anche il fango, un impasto morbido dall’utilità terapeutica quando riesce a diventare attivo (bolle) e accumula calore che viene trasmesso alla persona. All’interno della struttura potete usufruire delle cure termali e dei percorsi benessere: dalla piscina termale con cascate d’acqua e soffioni per la cura dei disturbi cervicali ideali alla zona vapore con sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale e tonificante, fino alla stanza del sale e ai vari trattamenti offerti.

Come arrivare

Anche per le Terme di Salice si prende come punto di riferimento la vicina città di Voghera, raggiungibile con l’auto attraverso l’apposita uscita autostradale sull’A21 Torino-Piacenza e con il treno. Con il treno, una volta arrivati alla stazione, vi basterà salire sulle linee dei bus locali 420, 444 o 451 che vi lasceranno direttamente davanti all’ingresso della struttura in mezz’ora.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Le Terme di Salice sono aperte dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 18:00 e propongono diversi ingressi con prezzi differenti. L’ingresso alla piscina termale, alla zona vapori o alla stanza del sale costa 19,00 euro, mentre se volete usufruire di tutti questi servizi durante la vostra giornata dedicata al relax e al benessere, il costo dell’ingresso è di 25 euro.

QC Termegarda a Calvagese della Riviera (BS)

Non lontano dal Lago di Garda, a Calvagese della Riviera in provincia di Brescia, sorge il centro QC Termegarda. Costruito all’interno di un’elegante dimora rinascimentale del XV secolo, il centro termale offre diversi percorsi benessere come vasche di acqua calda, idromassaggio, sale relax, bagni a vapore e percorso Kneipp. Il punto di forza della struttura risiede anche nella sua posizione privilegiata, immersa tra le colline del Lago di Garda.

Qui potrete rilassarvi nella Vasca delle Sirene e in quella delle Anguane, contraddistinta dall’effervescenza di infinite bollicine, oppure fare gli infrarossi dentro una botte in legno o la sauna nelle diverse aree dedicate.

Come arrivare

Consigliamo di arrivare al centro QC Termegarda con la vostra auto passando dal casello di Brescia Est. Qui vi basterà prendere la Strada Provinciale 11/Strada Provinciale 11 Tangenziale Sud fino a Lonato del Garda e, successivamente, l’uscita verso Calcinato/Bedizzole/Zona Industriale Lonato da Strada Provinciale 11/Strada Provinciale 11 Tangenziale Sud. Seguite infine la SP28, SP4 e Via Antonio Gramsci fino ad arrivare a Calvagese della Riviera.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Il centro termale è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00. L’ingresso con 5 ore di permanenza costa dai 59 euro, mentre il giornaliero da 68 euro. Potete valutare di regalarvi questi momenti di relax solo la sera, dalle 17:00, a partire da 59 euro o dalle 19:30 a partire 44 euro.

Terme di Sirmione

Restiamo sul Lago di Garda dov’è presente una città famosa per le sue terme: Sirmione. Queste sono considerate tra le più belle d’Italia, apprezzate non solo per la qualità delle loro acque, ma anche per i panorami mozzafiato sul lago. Le acque delle Terme di Sirmione sono salsobromoiodiche e di origine vulcanica e sgorgano dalle sorgenti termali degli stabilimenti delle Grotte di Catullo e in quello di Virgilio, unite in un unico parco termale diffuso.

L’acqua di Sirmione è caratterizzata come salso-bromo-iodiche, ricchissime di iodio, bromo, zolfo e cloruro di sodio. Per le loro proprietà, queste acque sono particolarmente indicate nel trattamento di patologie respiratorie, ginecologiche, malattie reumatiche.

Come arrivare

Raggiungere le terme non è difficile perché situate proprio nel centro storico di Sirmione. Se arrivate in auto vi basterà prendere l’autostrada A4 Milano-Venezia con uscita Sirmione e seguire le indicazioni per il centro storico. Consigliamo di usufruire dei parcheggi situati prima di arrivare nel centro storico e di proseguire a piedi per 15 minuti. Se invece arrivate in treno, raggiungete la Stazione FS di Desenzano o quella di Peschiera del Garda, a 10 chilometri circa da Sirmione, e prendete un taxi o un autobus per il borgo. Una volta arrivati al Castello di Sirmione potete raggiungere il centro termale in 15 minuti.

Periodo di apertura, orari e prezzi

Il centro termale è aperto tutti i giorni dalla domenica al giovedì dalle 9:00 alle 22:00 e il venerdì e il sabato dalle 9:00 alle 24:00. La prenotazione è sempre necessaria e potete scegliere diverse tipologie di ingresso: l’ingresso per 5 ore costa 44 euro nei giorni feriali e 56 euro nei festivi, mentre per tutto il giorno costa 86 euro.