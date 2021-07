Costiera amalfitana: itinerario tra i borghi sospesi

editato in: da

Percorrendo i 55 chilometri di Costiera Amalfitana, on the road, è possibile ammirare dei piccoli agglomerati di case colorate che sfidano la forza di gravità, affacciandosi a picco direttamente sull’acqua. Sono i borghi sospesi tra terra e mare, quelli protette tra i Monti Lattari e rinfrescati dal Mar Tirreno.

Piccoli paesini che, visti da lontano, lasciano col fiato sospeso per la loro bellezza e che invitano a una sosta, lenta e incredibile, per mostrarsi in tutta la loro meraviglia. Sì perché la Costiera Amalfitana non è fatta solo di Amalfi o Positano, luoghi incredibili che hanno ispirato artisti, poeti e scrittori, ma anche di tante piccole gemme segrete, tutte da scoprire.

E allora ecco che abbiamo selezionato per voi 5 meravigliosi borghi sospesi sul mare, lungo la Costiera Amalfitana, da inserire nel vostro prossimo itinerario di viaggio on the road.

Atrani

Meno famosa della sua vicina Amalfi, Atrani conquista per la sua bellezza e per la struttura originale medievale. Caratterizzata da vicoli stretti, archi, scalette e piazzette, questo borgo situato tra il mare e l’alta scogliera, è il più piccolo comune d’Italia per superficie. Ed è bellissimo.

Furore

Tra Amalfi e Agerola, il piccolo borgo marinaro in miniatura, preserva tutta la bellezza e la magia della Costiera. Il borgo di pescatori di Furore conserva uno stretto e suggestivo fiordo nato dalla furia delle acque del mare e di un torrente. Entrato di diritto tra i borghi più belli d’Italia, è considerato Patrimonio Mondiale UNESCO.

Praiano

Adagiato sulla dorsale che dal monte S. Angelo scende a tre Pizzi, il borgo di pescatori di Praiano rappresenta una delle più belle insenature tra Amalfi e Positano. Le coste frastagliate a picco sul mare, gli arenili raggiungibili solo attraverso scale nascoste tra ulivi, pini e buganvillee, lo rendono un luogo misterioso e affascinante, che si apre in tutta la sua bellezza solo a chi ha il coraggio di scoprirlo.

Ravello

Ravello è la terrazza sul mare della Costiera Amalfitana. Artisti, scrittori, poeti e attori di fama mondiale hanno lasciato il cuore nella splendida Ravello e da lei si sono lasciati ispirare. Con l’ampia vista sul golfo, le bellezze naturali e artistiche, le terrazze e i giardini incantati che affacciano sul mare, il borgo è un vero tesoro tutto da scoprire.

Vietri sul Mare

Vietri sul Mare è l’ultimo dei paesi della Costiera Amalfitana verso sud, ed è bellissimo. Il borgo è caratterizzato da case colorate, vicoli e botteghe che riflettono la vera anima del territorio, quella fatta di ceramiche. Oltre a essere un centro turistico, infatti, la perla della Costiera Amalfitana, è un importante centro di produzione di ceramiche artistiche.