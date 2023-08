Cosa fare in Campania a cinque minuti da Salerno

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Se stai organizzando un viaggio in Campania, ti suggeriamo di includere una tappa di alcuni giorni nella bellissima città di Salerno. Grazie alla sua posizione privilegiata vicino alla Costiera Amalfitana e alla Costa Cilentana, questa destinazione si rivela perfetta per esplorarle entrambe.

La città è ricca di monumenti e siti di interesse storico-artistico che meritano di essere scoperti. Ma quello che la rende davvero interessante sono le località suggestive che si trovano nei suoi dintorni e che offrono un’infinità di cose da fare e da vedere.

Tra queste, oggi ne abbiamo scelte quattro che renderanno la tua vacanza in questa regione ancora più emozionante.

Vietri: la città dal fascino mediterraneo

Situata a soli 6 km a est di Salerno, Vietri sul Mare è uno dei gioielli della Costiera Amalfitana, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione di ceramiche artistiche, questa pittoresca cittadina ti catturerà con le sue piastrelle colorate e gli oggetti decorativi che adornano i vicoli e le facciate delle case. Il centro storico è un autentico museo a cielo aperto, dove potrai ammirare le splendide opere d’arte realizzate dai ceramisti locali.

I due fratelli faraglioni sono uno dei simboli più iconici di Vietri. La leggenda racconta che in realtà fossero due giovani innamorati, trasformati per sempre in roccia dal dio Nettuno per proteggerli dalla gelosia degli dèi. Oggi, sono un punto di riferimento per i turisti di tutto il mondo, rendendo questo luogo veramente speciale.

Cetara, un villaggio di pescatori sulla Costa Amalfitana

Cetara dista soli 8 km da Salerno ed è un incantevole borgo di pescatori. Uno dei tesori culinari più pregiati della zona è la famosa colatura di alici, una salsa di pesce tradizionale che viene prodotta utilizzando le alici fresche del Golfo di Salerno.

È un ingrediente fondamentale nella cucina locale e viene utilizzato per conferire sapore e carattere a numerosi piatti tradizionali.

Tra le sue attrazioni più famose ci sono le 34 Panchine d’Autore, delle vere opere d’arte che adornano il corso del paese, da Piazza Martiri Ungheresi fino al mare.

Realizzate da artisti locali, ognuna è unica nel suo genere, con design e decorazioni che rappresentano la creatività e l’identità del luogo.

Maiori: dove l’arte, la storia e il mare si incontrano

Maiori, un affascinante borgo costiero situato a soli 20 km da Salerno, è una destinazione che offre un mix perfetto tra bellezze naturali, storia e cultura.

Uno dei punti di interesse più iconici è il Castello San Nicola de Thoro-Plano, situato in cima a una collina. In passato, quest’antica fortezza era utilizzata come rifugio durante i periodi di conflitto, offrendo protezione agli abitanti della zona.

Vi consigliamo, inoltre, di fare una passeggiata lungo uno dei percorsi più suggestivi della Costiera Amalfitana: il Sentiero dei Limoni, circondati da antichi limoneti e ammirando panorami mozzafiato su Maiori e sulla baia circostante.

Paestum: tesoro archeologico della Magna Grecia

Paestum, situata a circa 40 km da Salerno, è una delle più affascinanti e importanti aree archeologiche della regione. La sua cinta muraria e i tre templi antichi sono un vero e proprio tesoro che ci riporta indietro nel tempo, quando la città era conosciuta come Poseidonia.

La maestosità dei templi di Hera, Nettuno e Cerere ti lascerà senza fiato, ammirando l’imponente architettura dorica e la straordinaria ricchezza dei dettagli. Inoltre, la città vanta un museo archeologico che ospita una vasta collezione di reperti e testimonianze della vita quotidiana nell’antica città.

Ma Paestum non è solo un luogo di grande valore storico, è anche una meta turistica perfetta per immergersi nella bellezza della natura circostante. Le sue spiagge rinomate per la loro bellezza e tranquillità ti inviteranno a rilassarti e goderti il mare cristallino.