I viaggi panoramici in macchina saranno la tendenza di questa estate

Meraviglioso è il nostro Paese, ricco di storia e di culture da scoprire, di paesaggi mozzafiato e scorci incredibili. Conoscerlo, esplorarlo tutto, da nord a sud, è sempre un’inedita esperienza. Gli scenari cambiano continuamente, le dolci colline cariche di ulivi lasciano il posto agli affascinanti vigneti fino a fare spazio alle incredibili coste del nostro mare.

La varietà di paesaggi, culture, tradizioni, colori e sapori che animano e contraddistinguono il nostro BelPaese, da nord a sud, sono davvero tantissime. Ecco perché i viaggi on the road, per scoprire l’Italia sembrano la soluzione ideale per tornare a viaggiare.

Sappiamo bene che il viaggio, come lo abbiamo sempre vissuto, sta subendo un’importante trasformazione a causa del Covid-19 e che la tendenza che va per la maggiore è quella della staycation, per partire alla scoperta dei luoghi che già conosciamo, con occhi diversi.

Ma c’è anche un’alternativa, ovvero quella di andare in esplorazione nei luoghi magici del nostro Paese, a bordo dell’automobile. E non occorre viaggiare per forza da nord a sud, il road trip può essere anche di breve durata o se sarà possibile, di un weekend. Quello che conta è scegliere le strade panoramiche italiane più belle, per poter sognare ad occhi aperti.

Percorsi che si inerpicano sulle vette delle montagne più alte, strade aspre che costeggiano le zone di mare, malinconici circuiti su incantevoli laghi alpini e morbidi sentieri che attraversano colline e campagne: questa è l’Italia che più ci piace.

Di strade panoramiche nel nostro Paese, ce ne sono davvero tantissime, dalla strada costiera triestina, considerata una delle strade più panoramiche di tutto il paese alla Grande Strada delle Dolomiti, conosciuta anche come Ottovolante per il suo percorso particolarmente stretto, ripido e pieno di curve.

Gli amanti dei road trip più dolci e tranquilli potranno invece trovare la loro strada in Piemonte, tra le colline delle Langhe, Patrimonio Naturale dell’Umanità: tredici chilometri di una strada morbida e sinuosa che accompagna dolcemente il viaggiatore tra territori suggestivi ed esuberanti.

Chi vive o si sposta al Sud, invece, potrà percorrere quella che è la strada panoramica più amata di tutta Europa, la Strada Statale 163: l’Amalfitana. Questo percorso collega i paesini abbarbicati sulle rocce della magnifica Costiera. E poi ancora c’è l’anello dell’Etna, un percorso così bello che fa passare la voglia di raggiungere la meta.

Insomma, strade, viali e coste da percorrere in automobile, tutto può trasformarsi in un’esperienza incredibile se fatta con lo spirito giusto. E in attesa di poter varcare i confini, chissà che la tendenza di questa estate sia proprio il viaggio on the road alla scoperta della strade panoramiche più belle del nostro Paese.