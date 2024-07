I piatti tipici di Bratislava: un viaggio gastronomico nel cuore della Slovacchia

Fonte: iStock Bryndzové Halušky, piatto nazionale della Slovacchia

Bratislava è una capitale giovane, dal punto di vista politico, dato che è diventata tale dopo la caduta del muro di Berlino. La città, però ha storia da vendere, così come vanta una grande quantità di tradizioni culinarie. Situata sul Danubio, a cavallo tra l’Austria e l’Ungheria, Bratislava rappresenta la perfetta contaminazione gastronomica tipica della Mitteleuropa, ovvero quell’insieme di tendenze di gusto che si sono consolidate in molte zone d’Europa durante il periodo dell’Impero Austro-Ungarico. Le bontà tipiche da mangiare a Bratislava sono, quindi, un riflesso della sua storia e della sua posizione geografica.

I piatti tipici della città combinano influenze ungheresi, austriache, ceche e non solo, creando una tavolozza di sapori unica e peculiare. Decisamente intrigante dal punto di vista del gusto. Scegliere cosa mangiare a Bratislava talvolta è arduo perché, fatta eccezione per i gusti personali, tutto è buono, fragrante, ben preparato e racconta una storia di tradizioni, famiglia e voglia di celebrare i giorni belli. Un viaggio gastronomico a Bratislava non è solo un’esperienza culinaria, ma anche un’opportunità per scoprire la ricca cultura e il calore della Slovacchia, magari proprio seduti a tavola.

Bryndzové Halušky: il simbolo gastronomico della Slovacchia

Il Bryndzové Halušky è considerato il piatto nazionale e va gustato, prima o poi, durante un viaggio in Slovacchia. Quel nome viene usato per definire dei gnocchetti di patate serviti con la bryndza, un formaggio di pecora morbido e cremoso, e pancetta resa croccante perché tagliata a cubetti e saltata in padella. Questo piatto rappresenta una perfetta combinazione di sapori: la dolcezza delle patate, la cremosità del formaggio e la sapidità della pancetta.

Il Bryndzové Halušky ha origini antiche e rurali. Era, infatti, un pasto comune tra i pastori delle montagne slovacche. La bryndza rappresenta in pieno la bontà e la versatilità delle risorse casearie della regione.

Fonte: iStock

Kapustnica: la zuppa che scalda l’anima dei viaggiatori

La Kapustnica è una zuppa di crauti che viene spesso preparata durante le festività natalizie, ma si trova comunque in quasi tutti i ristoranti dove assaggiare i piatti tipici di Bratislava. Gli ingredienti di base includono crauti, salsiccia affumicata, funghi, prugne secche e spezie come paprika e semi di cumino. Come per molte ricette popolari, ogni famiglia e ogni ristorante ha la propria versione.

Una delle caratteristiche peculiari della Kapustnica è la lunghezza della sua preparazione, che inizia con la cottura dei crauti in un brodo molto speziato. A questi vengono aggiunti i funghi e prugne secche, per conferire alla zuppa un sapore unico e quasi dolce. La salsiccia affumicata viene tagliata a pezzi e aggiunta come ultimo ingrediente, per poi lasciare cuocere il tutto lentamente per sviluppare tutti i sapori. Come per molte zuppe, la Kapustnica è ancora più buona se mangiata il giorno dopo la sua preparazione.

Zemiakové Placky: le tradizionali frittelle di patate

I Zemiakové Placky sono delle frittelle di patate, simili ai latkes della tradizione ebraica. Si trovano, con lo stesso nome, anche nella cucina tipica da assaggiare a Varsavia, in Polonia. Gli ingredienti principali includono patate grattugiate, farina, uova, aglio e spezie. Molti piatti tradizionali di Bratislava contengono glutine e non sono vegetariani ma altri possono essere adatti anche a esigenze alimentari particolari. Solitamente, la lista degli ingredienti e degli allergeni è presente su ogni menù

Le Zemiakové Placky sono popolari in tutte le case della Slovachia e rappresentano un qualcosa di importante che, in epoche passate, ha fatto la differenza tra il riuscire a mettere qualcosa in tavola e non farlo. La storia di questa pietanza tradizionale si perdono nella notte dei tempi, come spesso accade con i piatti ricchi di storia e che attingono alla cucina popolare. Queste frittelle sono un esempio di come ingredienti semplici possano essere trasformati in un piatto delizioso e capace di nutrire e riempire. Si possono gustare in molte occacioni diverse e non mancherai di trovare anche dei chioschi che le preparano in giro per le strade di Bratislava.

Slovenská Kapusta: il cavolo dal sapore deciso

La Slovenská Kapusta è un piatto a base di cavolo fermentato e carne di maiale. Quando si dice “cavolo fermentato” si intende qualcosa di molto simile ai crauti. Gli ingredienti includono anche cipolla a volontà e spezie come paprika e pepe nero, molto comuni nella cucina di Bratislava. La Slovenská Kapusta è spesso servita con pane fresco o patate.

Questo piatto è un altro classico esempio di cucina slovacca, che utilizza tecniche di conservazione tradizionali come la fermentazione per far durare nel tempo qualcosa che, altrimenti, andrebbe a male nell’arco di qualche settimana dal raccolto. Se ti stai chiedendo cosa mangiare a Bratislava per portare con te il ricordo di un sapore davvero deciso, la Slovenská Kapusta è la scelta giusta.

Divina pečeně: il piatto tipico per chi ama la selvaggina

La selvaggina è molto apprezzata in Slovacchia e il Divina pečeně, ossia il cervo arrosto, è uno dei piatti più prelibati che si possono gustare tra i più tradizionali dei menù di Bratislava, soprattutto se il tuo viaggio si svolge nel periodo giusto per la caccia al cervo. Questo tipo di carne, nota per il suo sapore forte ma anche per la sua capacità di essere tenera se cucinata a dovere, viene spesso marinata in vino rosso e spezie prima di essere arrostita, esaltando così gli aromi tipici di questa carne. Il Divina pečeně viene spesso servito con contorni di stagione come cavolo rosso e degli gnocchi di pane che sembrano dei piccoli canederli.

Fonte: iStock

Jaternice e le salsicce: una vera e propria arte gustosa

Le Jaternice sono salsicce tradizionali fatte con carne di maiale, fegato, riso e spezie. Queste salsicce sono spesso servite come antipasto o come parte di un piatto principale, accompagnate da crauti e patate. Hanno un sapore davvero unico, che non può essere confuso con altre salsicce da assaggiare in questa parte d’Europa. Oltre a questo, la loro consistenza, rende questo piatto un must per chi vuole provare qualcosa di totalmente autentico tra le molte cose da mangiare a Bratislava. Se pensi che il mix che compone le Jaternice sia troppo forte per i tuoi gusti, sappi che tra i piatti tipici di Bratislava ci sono un’infinità di salsicce diverse, preparate con carni differenti, anche non di maiale, e con un uso molto sapiente delle spezie. Assaggiane più di un tipo perché ti stupiranno.

Bratislavský rožok: il pane dolce tipico di Bratislava

Cosa mangiare a Bratislava se non un po’ di Bratislavský rožok? Chiamato anche, soprattutto per i turisti, Bratislava Roll, è una delizia che mette insieme tradizione e bontà. Questo pane tipico di Bratislava è facilmente riconoscibile per la sua forma distintiva a mezzaluna e la sua superficie dorata e lucida, ottenuta grazie a una spennellata di uovo prima della cottura. Questo pane dolce è realizzato con un impasto molto ricco composto da burro e farcito con due tipi di ripieno tradizionali: pasta di semi di papavero o pasta di noci. Questi ripieni conferiscono al pane un gusto aromatico del tutto speciale, rendendolo perfetto sia per una colazione bella ricca che per una merenda pomeridiana.

Il Bratislavský rožok è più di un semplice pane; è un simbolo del patrimonio culturale e culinario di Bratislava. Nel 2012, la Commissione Europea ha riconosciuto il Bratislavský rožok come prodotto a Indicazione Geografica Protetta (IGP), un riconoscimento importante che protegge e celebra l’autenticità e la qualità di questo prodotto slovacco.

Fonte: iStock

Trdelník: un dolce capace di conquistare tutti

Il Trdelník è un dolce tipico, anche se non esclusivo della Slovacchia, ma sicuramente parte integrante della lista che elenca cosa mangiare a Bratislava. Questa bontà è, infatti, molto popolare nelle strade di Bratislava e si può acquistare praticamente ovunque, sia nel centro che fuori città. Gli ingredienti che lo compongono farina, zucchero, lievito, latte, burro e cannella.

Si tratta di un impasto lievitato, che, una volta avvolto attorno a un cilindro di legno, viene cotto sulla brace. Durante la cottura, viene cosparso di zucchero e cannella, creando una crosta croccante e dolce. Il Trdelník viene servito caldo e può essere riempito con vari ingredienti come gelato o crema.

Questo dolce è originario della Romania e, quindi, potresti gustarlo anche durante un viaggio in Transilvania. Il Trdelník ha trovato una seconda casa a Bratislava, dove è giunto seguendo le ondate migratorie delle popolazioni dell’Impero Austro-Ungarico. In Slovacchia è diventato un dolce amato dai locali e dai turisti. La sua preparazione molto laboriosa sembra, a tratti, uno spettacolo da guardare e il suo gusto delizioso lo rendono decisamente qualcosa che si fa ricordare.

Palacinka: una crêpe dal sapore mitteleuropeo

La Palacinka è un altro dolce da assaggiare in Slovacchia che, a livello tradizionale, viene considerato un piatto tipico di Bratislava e che, in realtà, è presente sui menù di molte nazioni dell’ex Impero Austro-Ungarico. La sua storia, infatti, ci dice che nacque in Slovacchia e conquistò successivamente altre nazioni legate al governo di Vienna. Che cos’è? Si tratta di una crêpe dolce, riempita con marmellata di albicocche. In Slovacchia la si trova spesso anche ripiena di ricotta di pecora e cioccolato fondente.

Il cibo di strada da mangiare a Bratislava

Una delle sorprese gastronomiche della Slovacchia è la folta presenza di cibo di strada tradizionale. Non ti sarà difficile decidere cosa mangiare a Bratislava, passeggiando tra le vie del centro e seguendo, con l’olfatto, tutti i profumi che sentirai. La presenza del cibo di strada nelle città europee che visitiamo non è un’invenzione importata da altre zone oltreoceano e nemmeno un qualcosa di totalmente moderno. Tutte le nazioni che, un tempo, facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico presentano delizie di strada da assaggiare.

Soprattutto le città lungo i fiumi importanti, come il Danubio, l’offerta è molto ampia. Tra i piatti tradizionali di Bratislava troviamo, per esempio, i Lokše. Sono sempre delle frittelle di patate, simili ai Zemiakové Placky, ma molto più sottili e cotti su una piastra rovente e non fritti. Si usano spesso per accompagnare delle salsicce o degli insaccati locali, con tanto di crauti.

Un’altra delizia da assaggiare Bratislava sono le Lángoš: sono delle piccole pagnottine piatte fritte che potrebbero assomigliare a delle pizzette bianche. Si accompagnano con panna acida o formaggio di capra e aglio. La loro terra d’origine è l’Ungheria ma sono diventate a tutti gli effetti un piatto tradizionale di Bratislava.

Se sei un appassionato di panini o vuoi qualcosa da portare con te come pranzo al sacco, senza rinunciare ad assaggiare un piatto tradizionale di Bratislava, la tua scelta deve cadere sulla Cigánska Pečienka. Il slovacco è un termine femminile ma descrive un panino carne di maiale (solitamente viene usato un taglio come la coppa) e tante spezie. Potrebbe assomigliare a una sorta di hamburger dei tempi passati. Viene, infatti, guarnito con cipolle e senape.