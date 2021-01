Castelli in vendita in Italia, gioielli tutti da scoprire

editato in: da

I castelli sul mare in Italia, tra bellezza e arte

L’Italia è luogo di splendidi capolavori architettonici che affondano le loro radici in secoli lontani: affascinanti castelli antichi, tra torri merlate e immensi parchi dove godere del massimo relax, respirando un’atmosfera unica al mondo. Alcuni di questi bellissimi manieri sono addirittura in vendita, e si trovano in posti da sogno.

Ve ne sono diversi nell’area dell’Oltrepò Pavese, tra le verdeggianti colline della Lombardia più rigogliosa. Qui potrete trovare paesaggi da mozzare il fiato, incantevoli vedute di campi di mais e di lussureggianti vigneti. È il caso del bellissimo castello di Montalto Pavese, un’enorme residenza signorile edificata a partire dalla fine del ‘500 sulla cima di una collina da cui si gode un panorama suggestivo: la sua splendida terrazza vanta infatti una vista magnifica sulla natura circostante, oltre che sui due bellissimi giardini che circondano l’edificio. Boschi, tutt’intorno, rendono l’atmosfera a dir poco magica.

Sempre nel Pavese si trovano altri splendidi castelli in vendita: questa zona è ricca di antiche testimonianze di epoche lontane, dimore d’altri tempi che hanno accolto personalità di spicco che hanno fatto la storia. Ne è un esempio l’imponente maniero che svetta dallo sperone roccioso che fa ombra a Val di Nizza, minuscolo borgo di rara bellezza. Fu in passato una delle più importanti fortezze dei Malaspina, e venne tramandato nel corso dei secoli sino a diventare una residenza di gran lustro. Oggi è in vendita, con tutto il suo corredo: in particolare, l’alta torre da cui si domina le incantevoli valli pavesi.

Ma in Italia ci sono decine di altri castelli sul mercato, ciascuno di esso situato in posizione amena. Ve ne sono diversi sulle colline toscane, luoghi rinomati per il loro fascino suggestivo e per i pregiati vini che vi vengono prodotti. Altrettanto si può dire per le antiche fortezze delle Langhe e del Monferrato: siamo, qui, in zone collinari punteggiate da borghi deliziosi, immersi tra i vigneti.

E poi, potrete scoprire la bellezza di territori quali le campagne romane e quelle umbre, luoghi dove la natura domina ancora incontrastata. Con un po’ d’attenzione, è possibile trovare antichi manieri in vendita in alcune delle più belle zone d’Italia, dove la tranquillità la fa da padrona.