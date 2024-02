Tornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali: date e info

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: iStock - Ph: germi_p Giornate dei castelli, palazzi e borghi

Nel cuore della pianura lombarda, c’è un territorio ricco di testimonianze di un avvincente passato. Castelli, fortezze, torri d’avvistamento, mura e fossati sono giunti fino a noi per raccontarci la loro storia, che si snoda tra luoghi di cultura e di leggende, campi di battaglia, intrighi e aneddoti curiosi. Ce li fanno scoprire le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali. Una immersione senza eguali in un’epoca lontana che ancora ci regala suggestioni incredibili, alla scoperta di bellezze storico-artistiche e di paesaggi che sapranno conquistare anche chi desidera rilassarsi in ambientazioni agresti, tra produzioni tipiche e tanta natura.

Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Da domenica 3 marzo ritorna la manifestazione che apre porte e portoni di 24 castelli e dimore, borghi fortificati e pievi medievali, sparsi nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Giunta alla decima edizione, la Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali, promossa dall’associazione “Pianura da Scoprire”, propone visite guidate, rievocazioni storiche e tanti eventi, pronti ad accogliere anche quest’anno visitatori da ogni dove.

La ricchezza di strutture difensive della media pianura lombarda non deve sorprendere. Nel Medioevo, infatti, la costruzione di un sistema così vasto e diffuso di fortificazioni si rese necessaria per la difesa dei confini, oggetto di contesa in un primo momento tra il comune di Bergamo e i comuni di Cremona, Brescia e Milano, successivamente tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, attorno a quello che passò alla storia come il “Fosso Bergamasco”, un confine che congiungeva i fiumi Adda, Serio e Oglio che ancora oggi disegnano orizzonti di una bellezza singolare.

Come ogni anno c’è solo l’imbarazzo della scelta: nelle quattro province possenti fortificazioni e fastose dimore, borghi antichi e conventi medievali costellano un paesaggio immerso in parchi verdi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua. Si potrà così conoscere e rivivere tradizioni antiche che si possono sentire ancora vibrare tra imponenti architetture e pareti affrescate, suggestive dimore di grandi condottieri, luoghi di solito non fruibili al pubblico, custodi di antiche leggende, come pure tanti piccoli scorci di borghi spesso ai margini dei circuiti turistici.

Giornate dei castelli lombardi 2024: date e info

Le giornate di aperture congiunte si terranno, a partire dal 3 marzo:

tutte le prime domeniche del mese, da marzo a giugno e da settembre a dicembre

da marzo a giugno e da settembre a dicembre nelle festività di Pasquetta , 25 aprile , 1 maggio , 1 novembre

, , , in aggiunta, da quest’anno, ci sarà l’apertura serale nel primo sabato di luglio

I visitatori potranno organizzare in autonomia il proprio percorso, scegliendo una o più realtà da visitare, partecipando agli eventi proposti e prenotando una o più visite nell’arco della giornata. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sulla pagina di Pianura da Scoprire, con indicazioni relative alle località che aderiscono, orari, costi, durata visite, nonché i recapiti cui rivolgersi per prenotare o chiedere informazioni.

In occasione del 10° anniversario della manifestazione, ci sarà, inoltre, un’importante novità: uno speciale passaporto con la possibilità di apporre un timbro per ogni castello o borgo visitato nell’arco dell’anno. Uno strumento in più che va ad arricchire l’offerta culturale e turistica del circuito, con riportate le immagini e le descrizioni delle 24 realtà che impreziosiscono la pianura lombarda.

I luoghi visitabili

Di seguito, i luoghi che si potranno visitare durante le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”.

Castelli

Castello Oldofredi di Calcio (BG)

Castello Silvestri di Calcio (BG)

Castello di Cavernago (BG)

Castello di Malpaga – frazione di Cavernago (BG)

Castello di Padernello – frazione di Borgo San Giacomo (BS)

Castello visconteo di Pagazzano (BG)

Castello visconteo di Pandino (CR)

Castello Barbò di Pumenengo (BG)

Rocca viscontea di Romano di Lombardia (BG)

Castello Colleoni di Solza (BG)

Castello visconteo di Trezzo sull’Adda (MI)

Rocca Albani di Urgnano (BG)

Palazzi

Palazzo Visconti di Brignano Gera d’Adda (BG)

Palazzo Zurla de Poli di Crema (CR)

Palazzo Oldofredi Tadini Botti di Torre Pallavicina (BG)

Borghi medievali