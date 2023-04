Il segreto della bellezza di questa isola è conservato sotto l’acqua

Fonte: iStock Ibiza, Es Cavallet

Sono tante le meraviglie che appartengono al mondo che abitiamo, le stesse che da sempre ci invitano a esplorare il mondo in lungo e in largo. Molte di queste portano la firma indelebile di Madre Natura, proprio lei che come una sapiente artigiana crea paesaggi di immensa bellezza destinati a lasciare senza fiato.

Non sempre però la sua opera è visibile, almeno non allo sguardo dei meno attenti. Esistono infatti alcune meraviglie segrete che possono essere scoperte solo da chi sa andare oltre il visibile, proprio lì dove si nasconde la grande bellezza di Madre Natura.

Ed è proprio sotto a quella distesa incantata che bagna l’isola di Ibiza, e che è caratterizzata da mille sfumature di blu e di turchese, che si nasconde il suo segreto. E voi lo conoscete?

Il tesoro nascosto di Ibiza

Ogni anno migliaia di giovanissimi viaggiatori, provenienti da ogni parte del mondo, si riuniscono e si incontrano nel cuore del Mar Mediterraneo, al largo della costa spagnola. Lo fanno perché Ibiza è diventata la meta prediletta degli amanti della movida e della vita notturna in estate.

Ma guai a considerare l’isola delle Baleari come un luogo di solo divertimento. Ibiza, infatti, ospita anche villaggi deliziosi, montagne verdi, campagne sconfinate e campi coltivati, scogliere che offrono viste mozzafiato e privilegiate. E poi, ancora, il suggestivo Parco Naturale di Ses Salines, un microcosmo delle meraviglie che ospita una biodiversità davvero incredibile.

E poi ci sono le spiagge, quelle fiancheggiate da hotel, bar, negozi e discoteche, e quelle nascoste, calette che si celano dietro a fitti boschi e pinete e che conducono proprio lì, davanti all’azzurro del mare. Ed è proprio del mare di Ibiza che vogliamo parlarvi oggi, di quella distesa azzurra e cristallina che popola le cartoline di viaggio più belle di sempre.

Tra i fondali delle acque che bagnano l’isola spagnola, infatti, si nasconde il suo più grande segreto, quello che rende questo mare uno dei più affascinanti del mondo intero. Non tutti sanno che Ibiza è la casa di centinaia di esemplari di Posidonia oceanica, una pianta acquatica ed endemica del Mediterraneo considerata un bene prezioso per l’umanità.

Si tratta del secondo organismo vivente più antico del pianeta, ed è suo il merito della meraviglia che contraddistingue il mare che circonda l’isola, paragonabile solo a quello che bagna i paradisi terrestri più celebri del mondo.

Posidonia oceanica: il segreto sottomarino di un mare bellissimo

Alcuni esemplari di Posidonia oceanica che popolano i fondali del mare che circonda Ibiza vantano 100.000 anni, un’età anagrafica questa che li rende organismi preziosi non solo dal punto di vista ambientale, ma anche storico. Non è un caso che, dal 1999, questi esemplari sono stati inseriti nella lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

È proprio questa pianta acquatica, infatti, la responsabile della bellezza del mare che bagna Ibiza e anche l’isola di Formentera. La trasparenza del colore e le intense sfumature di azzurro che creano scenari mozzafiato sono dovute proprio alle distese di Posidonia che crescono sui fondali e che sono diventati l’habitat di numerosi esemplari marini.

Per toccare con mano tutta la magia che scaturisce dalla loro presenza, il consiglio è quello di raggiungere le spiagge di Ses Salines e di Es Cavallet, quelle che, bagnate da un mare dalle mille sfumature di blu, creano uno scenario che lascia senza fiato.