L’offerta Ryanair valida solo per oggi: voli a meno di 20 euro

Ci sono voli da tutti gli aeroporti italiani da cui opera la compagnia aerea e diretti verso ogni sorta di meta, dal mare, per chi vuole fare un ultimo tuffo, alle Capitali europee, da scoprire in tutto il loro fascino autunnale.

Subito dopo aver annunciato il nuovo operativo invernale 2022/2023, Ryanair ha deciso di mettere in pratica fin da subito le promesse lanciando un’offerta one shot, valida solo per poche ore.

Ultima spiaggia a Ibiza

Niente può fermare il popolo della notte che, come ogni anno, sceglie l'isola più festaiola delle Baleari come meta per gli ultimi scampoli di vacanza. Se Playa d’en Bossa è la spiaggia più festaiola dell’isola, dove la musica riecheggia tutto il giorno (e notte) e dove sono tantissimi i giovani che arrivano da tutto il mondo per rilassarsi, bere cocktail – il migliore è la sangria a base di Cava, lo spumante spagnolo che viene prodotto nell’entroterra della Catalunya - sulla spiaggia o a bordo piscina, c'è tutta un'altra Ibiza, molto più silenziosa e tranquilla.

Grande protagonista dell’isola è senz’altro l’azzurro mare che la circonda: paradisiaco, cristallino da esplorare in barca, al tramonto, di giorno, o facendo attività sportive.

Nel Nord dell'isola, Sant’Eularia è il luogo perfetto per godersi relax, natura e spiagge decisamente più tranquille rispetto a località più popolate come Sant Antoni.

Nel Sud c'è, invece, il parco naturale di Ses Salines, che si presta a essere percorso a piedi o in bicicletta e ospita anche alcune meravigliose spiagge come quella di Ses Salines, Sa Caleta e quella di Es Cavallet.

Infine, merita una visita il cuore della città di Eivissa, Dalt Vila, insignito del riconoscimento del Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, un dedalo di viuzze, tra scorci panoramici, ristorantini chic, vista dalla città alta e botteghe dove acquistare capi in pieno stile ibizenco.

Autunno a Budapest

Budapest è la città perfetta da visitare in un weekend autunnale. Innanzitutto, è una destinazione low cost (e non solo per i voli), ma soprattutto è una città bellissima, con tantissime attrattive e, se non l’avete mai visitata, è il momento giusto per andarci.

Il nostro consiglio è di dedicare una giornata alla visita di Buda e una a Pest. Le due metà della città sono divise dal Danubio ed entrambe sono ricche di luoghi da visitare. Vale la pena trovare anche il tempo per una minicrociera di un’ora lungo il fiume per ammirare i meravigliosi palazzi dall’acqua e i numerosi ponti, tra cui il famoso Ponte delle Catene.

Le due parti della città sono ben riconoscibili in quanto molto diverse tra loro: Buda è la parte collinare mentre Pest è quella più pianeggiante. Inoltre, Buda è la zona più storica con edifici che consigliamo di visitare di giorno perché hanno orari d’ingresso stabiliti, come il Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori - il punto panoramico più bello della città - e i famosi Bagni Gellért, mentre Pest è perfetta per il tardo pomeriggio-sera perché ci sono più luoghi all’aperto senza vincoli di orari, come la piazza degli Eroi che, insieme all’arteria più importante di Budapest, Andrassy ut, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e la Basilica di Santo Stefano, l’edificio religioso più grande dell’Ungheria, e tanti locali e ristoranti dove trascorrere le serate in tutto relax.