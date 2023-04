Il segreto più prezioso di quest’isola è conservato sotto la sua terra

Fonte: iStock Cuevas del Drach, le grotte sotterranee di Maiorca

La grande bellezza, quella che porta la firma di Madre Natura e che rende il mondo che abitiamo un posto meraviglioso, si presenta sotto forme inedite e sorprendenti che incantano la vista e lasciano senza fiato. Boschi magici, laghi che sembrano usciti da un libro di favole, fioriture cangianti e cascate prismatiche: queste sono solo alcune delle attrazioni naturali che si snodano sul pianeta e che attirano ogni giorno migliaia di viaggiatori.

Non sempre però i capolavori plasmati da Madre Natura sono visibili, almeno non a chi si ferma alle apparenze. Alcune sue creazioni, infatti, sono conservate alla stregua di un tesoro che viene rivelato solo agli avventurieri che osano spingersi dove gli altri non arrivano.

E questo è il caso delle Cuevas del Drach, un complesso di grotte incantate che si nasconde tra le viscere della terra, e che rappresenta il segreto più prezioso dell’Isola di Maiorca. Pronti a partire?

Il segreto dell’Isola di Maiorca è custodito sotto terra

Maiorca non ha bisogno di presentazioni. L’isola immersa nel Mediterraneo, e appartenente all’arcipelago delle Baleari, è infatti una delle mete più popolari delle vacanze e i motivi sono facilmente intuibili.

Ad attirare i viaggiatori qui, durante i mesi estivi e non solo, sono le baie protette e le calette che brillano al sole, le montagne a strapiombo sul mare e i grandi resort balneari. Al patrimonio naturalistico dell’isola, poi, si aggiungono anche le testimonianze del passato e la vita notturna che coinvolge Palma, la sua capitale, e altre località turistiche. Insomma, le cose da vedere e da fare qui sono così tante che non ci si annoia mai.

Tuttavia, se volete vivere un’esperienza al di fuori dall’ordinario, e concedervi una pausa all’insegna della grande bellezza una volta giunti sull’isola, il consiglio è quello di inserire nel vostro itinerario di viaggio anche una tappa a Porto Cristo. Questo piccolo villaggio situato sulla costa orientale, nel comune di Manacor, ospita uno dei più incredibili capolavori di Madre Natura.

Proprio a Porto Cristo, infatti, si snoda il sito delle Cuevas del Drach, un complesso di grotte calcaree che si sviluppa per oltre 1200 metri di lunghezza a 25 metri sotto il livello del mare. Esplorando le grotte del drago, e addentrandosi nelle viscere della terra, non solo è possibile ammirare un paesaggio suggestivo formatosi nel corso di milioni di anni, ma è anche possibile raggiungere uno dei più grandi laghi sotterranei del mondo.

Fonte: iStock

Le Grotte del Drago: una meraviglia naturale da scoprire

La visita alle Grotte del Drago dura circa un’ora, ma quella basta per scoprire una delle più incredibili meraviglie sotterranee che appartengono al nostro pianeta. Lasciandosi alle spalle la superficie, e scendendo a una profondità di 25 metri, è possibile attraversare un dedalo di gallerie riccamente decorate da migliaia di stalattiti e stalagmiti che si sono create nel corso dei millenni. A incorniciare i percorsi, poi, ci sono tutta una serie di colonne e massicci calcarei che trasformano gli ambienti in templi sacri.

Le Cuevas del Drach di Maiorca ospitano diversi specchi d’acqua, tra i quali spicca il lago Martel, così chiamato in onore del primo speleologo che lo attraversò in barca. Con i suoi numeri – 117 metri di lunghezza, 30 metri di larghezza e una profondità di 12 metri – si è guadagnato un posto d’onore tra i laghi sotterranei più grandi del mondo.

Ma non sono solo le sue dimensioni a meravigliare, quanto più quel gioco di luci creato dalle formazioni carsiche, che si snodano tutto intorno, e che si riflettono nell’acqua creando uno scenario fiabesco.

Come abbiamo anticipato, la visita alle Grotte del Drago dura un’ora, un tempo che però permette ai viaggiatori non solo di attraversare il lago Martel in barca, ma anche di assistere a un concerto dal vivo all’interno di un microcosmo sotterraneo e meraviglioso.