C'è un motivo specifico per cui a Ostuni, in Puglia, tutte le case, le vie e le scalinate sono bianche. Scoprilo in questo video!

In Italia c’è una città con una singolare particolarità: tutte le case, le vie e le scalinate sono bianche. Stiamo parlando di Ostuni, la perla pugliese in provincia di Brindisi conosciuta in tutto il mondo come la “Città Bianca“. Ma a cosa è legato questo colore? E perchè il bianco è stato usato sin dal Medioevo?

Ce lo svelano i nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi nel loro nuovo reel per la rubrica #StradeSecondarie, che ci porta alla scoperta di luoghi insoliti, lontani dal turismo di massa e vicini alle esperienze autentiche di viaggio.