Viaggio culinario: i piatti tipici della Papua Nuova Guinea

Anthelme Brillat-Savarin diceva che la scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella. E se è vero che il viaggio è la quintessenza della scoperta, allora è anche vero che è proprio partendo per luoghi inesplorati che possiamo scoprire nuovi piatti e nuove tradizioni culinarie, arricchendo così il nostro bagaglio culturale e la nostra conoscenza del mondo. Quando parti per una nuova meta, apriti alle sue particolarità culinarie, non rifiutare un piatto solo perché non ti convince; perché è proprio dai piatti che ti mettono sulla tavola che puoi entrare in profonda sintonia con un popolo e con la sua storia.

Con questo articolo, vogliamo accompagnarti in un viaggio culinario, alla scoperta delle tradizioni della tavola che si possono incontrare in una terra misteriosa e ricca di fascino: la Papua Nuova Guinea. Qui, la cucina è profondamente legata non solo agli ingredienti locali ma, soprattutto, alle tradizioni tribali. In quest’isola, infatti, vivono circa 312 tribù diverse, inclusi alcuni popoli isolati che parlano lingue completamente diverse da quelle conosciute nel resto del mondo ed è proprio da queste tribù locali che nascono alcune delle tradizioni culinarie più interessanti di questo Paese. Dalla colazione alla cena, ecco una guida per scoprire i piatti tipici della Papua Nuova Guinea.

Buongiorno in Papua Nuova Guinea: la colazione tipica

Dicono che la colazione sia il pasto più importante, quello che dà il via alla giornata e che ti aiuta a partire con il piede giusto. Come si danno, quindi, il buongiorno gli abitanti della Papua Nuova Guinea? Ecco alcuni piatti o ingredienti tipici:

Saksak: una pietanza che si avvicina per consistenza ai nostri budini e che viene preparata con il sago, un amido che si estrae dalla palma. Questa sorta di budino è molto leggero e fresco e, solitamente, è accompagnato da latte di cocco o miele rappresentando una gustosa alternativa per iniziare la giornata con un tocco di dolcezza.

Kaukau e Taro bollito o arrosto: due tuberi tipici della zona, il primo è una patata dolce alla base della dieta locale in Papua Nuova Guinea e che viene consumata bollita o cotta alla brace e accompagnata da altri cibi. Il Taro bollito è anch'esso un tubero che viene spesso consumato a colazione insieme a del pesce e frutta fresca come noci di cocco o mango.

Banane arrostite: anche questa è una pietanza che si trova facilmente sulle tavole del mattino in Papua Nuova Guinea; si tratta di banane verdi arrostite e accompagnate con miele o cocco fresco.

Piatti tipici della Papua Nuova Guinea: pranzo e cena

Fonte: iStock

A prescindere dal luogo del mondo che stiamo visitando, è nel momento del pranzo e della cena che troviamo il più alto numero di pietanze tipiche di una cultura. È universalmente riconosciuto, infatti, che siano queste due occasioni di consumo a ottenere maggior attenzione e a prendersi più spazio durante una giornata. Ecco quindi una lista di piatti tipici della Papua Nuova Guinea più frequentemente consumati a pranzo e a cena.

Saksak: è vero, questo piatto te lo abbiamo presentato tra le pietanze tipiche della colazione in forma di budino. Tuttavia, la versatilità degli ingredienti ne permette diverse applicazioni; infatti il Saksak viene anche preparato sottoforma di gnocchi e fatto bollire nel latte di cocco. In questa modalità viene consumato frequentemente a pranzo o a cena.

Mumu: questo è il piatto più rappresentativo della cucina tipica della Papua Nuova Guinea e a catturare maggiormente l'attenzione è la sua preparazione e la sua importanza culturale tra gli abitanti dell'isola. Il mumu, infatti, viene tipicamente preparato in occasioni speciali e la sua preparazione è un vero e proprio rituale che coinvolge tutti i membri della famiglia, dal più giovane al più anziano. Il processo di preparazione è complesso ma affascinante: si scava una buca nel terreno e la si riempie di pietre riscaldate creando una specie di forno sotterraneo; il fondo della buca viene ricoperto da uno strato di foglie di banano in modo da evitare il contatto del cibo con la pietra. Su questo strato vengono adagiati gli ingredienti del Mumu: carne di maiale o di pollo, verdure, tuberi e frutta fresca. Tutto inondato da un'abbondante quantità di latte di cocco e ricoperto nuovamente da foglie di banano che ne garantiscono una cottura uniforme. L'intero processo può durare diverse ore ma il risultato finale ne vale davvero la pena: un piatto ricco e gustoso che riflette il legame ancestrale di questo popolo con la propria terra.

Kol pis no rais: a differenza del Mumu, questo è un piatto tipico della Papua Nuova Guinea dalla preparazione molto semplice; si tratta di riso bianco e pesce ai quali si può aggiungere un condimento a piacere fatto di mais, piselli, cipolle, pomodori e spezie come l'adobo.

a differenza del Mumu, questo è un piatto tipico della Papua Nuova Guinea dalla preparazione molto semplice; si tratta di ai quali si può aggiungere un condimento a piacere fatto di mais, piselli, cipolle, pomodori e spezie come l’adobo. Kokoda: un piatto che si può trovare facilmente in Papua Nuova Guinea ma che è molto diffuso anche in altri arcipelaghi come quello delle Fiji. La pietanza è costituita da pesce marinato in una salsa di cocco e lime che gli conferisce un irresistibile sapore esotico. Spesso viene arricchito con condimenti che lo portano ad assomigliare al chevice. Il Kokoda lo si trova facilmente nei ristoranti tradizionali e in quelli che fanno street food.

Un tocco di dolcezza a fine pasto: i dessert della Papua Nuova Guinea

Che pasto sarebbe senza un dessert che conclude l’esperienza culinaria con un tocco di dolcezza? Come ogni Paese, anche la Papua Nuova Guinea ha la sua rosa di dolci tipici, scopriamone alcuni di tradizionali insieme.

Talautu: forse il dolce che meglio esprime la tradizione della Papua Nuova Guinea, consumato principalmente in occasioni di festa che riuniscono tutta la famiglia. Servito all'interno dei gusci delle noci di cocco è un dessert che combina il cocco in tutte le sue forme (grattugiato, a tocchi, in polpa e in latte) e impreziosito da ananas e succo di lime. Il Talautu è un'ottima opzione per chi ama i dessert freschi e rigeneranti.

Budino di Sago: protagonista indiscusso della tavola papua lo abbiamo già incontrato come pranzo o come colazione, semplicemente preparato in modo diverso. L'amido di sago viene fatto cuocere fino a ottenere una consistenza gelatinosa e poi servito con una cascata di dolce latte di cocco.

Banane al cocco: un'altra pietanza servita come dessert in Papua Nuova Guinea sono le banane gialle cotte con latte di cocco e dolcificate con miele e zucchero.

Frutta fresca: infine, questa regione offre un'ampia varietà di frutta fresca tropicale; manghi, banane, papaya, ananas, cocco e chi più ne ha più metta. Dolce e fresca, la frutta viene consumata sia come dessert che come spuntino.

La Papua Nuova Guinea in un sorso: le bevande della tradizione

Ad accompagnare i pasti ci va sempre una bevanda, meglio ancora se tipica del luogo che stai visitando. Nonostante non ci sia una bevanda nativa della Papua Nuova Guinea come può essere la Guinness per l’Irlanda o la Sangria per la Spagna, ci sono alcune bevande tipiche di quell’area di mondo e che si possono trovare facilmente sulle tavole della Papua Nuova Guinea. Ecco la top 3:

Kava: una bevanda tradizionale in molte regioni del pacifico che si ottiene dalle radici della pianta di Kava. Questa bevanda ha un effetto rilassante e di allentamento dello stress e viene spesso consumata in occasioni speciali.

Birra di Tapioca: l'equivalente della nostra birra, la birra di tapioca è una bevanda fermentata che si ottiene dalla pianta della tapioca o della manioca. La sua bassa gradazione alcolica la rende un'ottima opzione per accompagnare i pasti nelle stagioni più calde

Tè e caffè locali: questa magica terra è famosa per le piantagioni di caffè e di tè che ricoprono le sue montagne, dunque durante il tuo viaggio in Papua Nuova Guinea lasciati avvolgere dal calore di una tazza fumante di tè o di caffè.

Se stai per affrontare un viaggio in Papua Nuova Guinea, nella sua capitale o in qualsiasi altra zona, lasciati coinvolgere dalla sua cucina tradizionale. Non rinunciare al piacere della scoperta solo perché pensi che qualche pietanza possa non essere in linea con i tuoi gusti, apriti alle novità e scopri tutti i piatti tipici della Papua Nuova Guinea; dalla colazione al pranzo, dal dessert alle bevande tipiche. Il tuo viaggio nei sapori può iniziare da una colazione a base di frutta e continuare attraverso un pranzo con il Mumu, può passare per uno snack a base di banane e cocco e concludersi con un dessert dal gusto esotico. Ogni piatto ha una storia che attraversa le montagne, le coste e le foreste dell’isola e che ti racconta l’identità culturale di un popolo e di una terra ricca di fascino e di magia.