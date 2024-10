Clima e temperatura di Port Moresby: quando organizzare un viaggio in Papua Nuova Guinea

Due soli stagioni in un anno: le condizioni meteo di un luogo molto lontano come la Papua Nuova Guinea sono molto diverse da quelle di altri luoghi nel mondo.

Fonte: iStock Viaggio in Papua Nuova Guinea

Quando si parli di certe destinazioni, sembra che il mondo si divida in due squadre: chi le conosce e vuole visitarle e chi, invece no. Succede spesso quando si menziona, anche durante una serata tra amici, la Papua Nuova Guinea, nazione che si colloca tra Asia e Oceania, vicino all’Equatore.

Conoscere il clima e la temperatura di Port Moresby, la capitale della Papua Nuova Guinea, è il primo passo utile per iniziare a programmare un viaggio da quelle parti. Data la posizione geografica dell’isola, ci sono alcuni elementi di cui tenere decisamente conto.

Port Moresby: pozione e caratteristiche generali del clima

Port Moresby, città che possiamo localizzare sulla costa meridionale dell’isola, di affaccia a un grande golfo che prende il nome dall’isola stessa. .La Papua Nuova Guinea, a sua volta, si trova nell’Oceania, precisamente nella parte occidentale dell’Oceano Pacifico. È situata a nord dell’Australia e occupa la metà orientale dell’isola della Nuova Guinea, condividendo un confine terrestre con l’Indonesia, che occupa la restante parte di territorio.

La Papua Nuova Guinea si trova a cavallo tra l’emisfero australe e quello settentrionale, vicino all’Equatore, con una latitudine che varia tra circa 2°S e 12°S e una longitudine compresa tra 141°E e 160°E. Questa posizione la pone in una zona tropicale, dove si possono definire solo due diverse stagioni: quella secca e quella umida. Per un luogo come la Papua Nuova Guinea, non ha senso parlare di inverno, primavera, estate e autunno.

Il clima e la temperatura di Port Moresby subiscono poche variazioni. In apparenza e sulla carta potrebbero sembrare insignificanti ma sono molto impattanti per chi non è abituato a quelle condizioni climatiche.

La stagione secca a Port Moresby

Se il tuo viaggio in Papua Nuova Guinea si svolge in un periodo compreso tra maggio e ottobre, sappi che verrai accolto dalla stagione secca.

Questo è il periodo più favorevole per visitare Port Moresby e per muoversi, poi, vero la natura selvaggia dell’isola di Papua. Durante questi mesi, le temperature variano tra i 23°C e i 30°C, con una minore incidenza di piogge e, di conseguenza, un’umidità è relativamente più bassa rispetto ai mesi della stagione delle piogge.

Questo aiuta sia clima che temperatura a essere più sopportabili durante tutto l’arco della giornata e a favorire, quindi, qualsiasi tipo di attività si possa compiere in viaggio, dall’esplorazione di un luogo incontaminato fino a una passeggiata tra le vie di Port Moresby stessa.

Fonte: iStock

La stagione umida a Port Moresby

Un viaggio in Papua Nuova Guinea tra novembre e aprile ti darà l’occasione di conoscere la stagione delle piogge. Ovviamente, dato anche il cambiamento climatico sempre più evidente, occorre sempre verificare le condizioni più specifiche, legate al periodo del tuo viaggio.

In ogni caso, in quel periodo, Port Moresby sperimenta la stagione umida con piogge forti e frequenti temporali, anche intensi. La temperatura salgono un po’, oscillando tra i 25°C e i 32°C. In apparenza, potrebbe sembrare poca cosa, rispetto alla stagione secca, ma non è così. La grande presenza di pioggia fa sì che l’umidità salga di molto, rendendo la temperatura percepita molto più alta di quello che viene rilevato dalla colonnina di mercurio.

Le precipitazioni sono, di norma, più concentrate tra dicembre e marzo, periodo in cui i rovesci possono essere veramente intensi. In questo periodo, la bellezza della Papua Nuova Guinea non subisce nessun calo, anzi. Un’alta umidità, spesso, è portatrice di un rinnovamento nella natura.

Se viaggerai in questo periodo, arriva in Oceania preparato e pronto a ogni condizione meteo. La buona notizia è che Port Moresby, così come tutta la costa meridionale della Papua Nuova Guinea, sono un po’ meno soggette a piogge rispetto alla costa nord dell’isola.