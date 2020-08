La mappa che mostra le destinazioni turistiche sognate nei diversi Paesi nel mondo

editato in: da

Quando si parla di vacanze, ciascuno ha il proprio gusto: c’è chi ama il mare e chi la montagna, chi preferisce organizzare un viaggio a cinque stelle e chi, invece, desidera solo andare all’avventura, zaino in spalla e nessuna prenotazione. Ma, analizzando le destinazioni predilette dai turisti di ciascun Paese, emerge una mappa variegata e davvero molto interessante.

A pubblicare questa particolare cartina è Kuoni, operatore turistico che ha prestato attenzione alle scelte dei viaggiatori provenienti da ogni angolo del globo per stilare questa curiosa guida. L’occhio cade subito sul Nord America, dove primeggia in maniera evidente il Giappone: è chiaro che, per Stati Uniti e Canada, il Paese del Sol Levante racchiuda un’aura magica decisamente impareggiabile. D’altronde, il lontano Oriente è da sempre una meta particolarmente amata, ricca di tradizioni e spiritualità che regalano un’emozione unica.

Al contrario, l’America del Sud presenta dei gusti molto più variegati. Si va dal Qatar, molto apprezzato dai turisti in partenza dal Cile e dal Perù, sino ad arrivare ad Aruba, destinazione piuttosto vicina ma comunque graditissima dai viaggiatori brasiliani. Cosa desiderano invece gli abitanti di zone esotiche come le isole dell’America Centrale? Ebbene, il loro sogno è di andare dall’altra parte del mondo, in prevalenza presso gli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi e la Thailandia.

La situazione cambia completamente in Asia, dove i turisti sembrano avere dei desideri più “contenuti”. Osservando attentamente la mappa, si può notare come in prevalenza i Paesi asiatici preferiscano mete abbastanza vicine: Pakistan e India sognano gli Emirati Arabi Uniti, i giapponesi invece prediligono le Filippine – i cui abitanti, a loro volta, vorrebbero andare in vacanza a Singapore – e coloro che hanno la fortuna di vivere in un paradiso terrestre come le Maldive scelgono… le isole Mauritius.

Anche in Oceania le cose sono simili: gli australiani adorano le Fiji, mentre i neozelandesi puntano la piccola isola di Bali. La Russia sorprende con una scelta piuttosto particolare, dal momento che la meta preferita risulta essere il Messico. I Paesi africani non presentano certo un fronte unito: tra le destinazioni più sognate, spiccano soprattutto gli Emirati Arabi Uniti (desiderio che accomuna il Congo, il Burundi, la Libia e il Senegal) e il Canada (meta scelta dagli abitanti di Chad, Camerun, Gabon, Angola e Zimbabwe).

Cosa dire dell’Europa? Nell’immaginario collettivo, sono le mete esotiche a fare gola ai turisti del nostro continente. In effetti, le Maldive sono tra le destinazioni più gettonate, sogno di Italia, Inghilterra, Polonia, Bulgaria e Romania. Vi sono anche Zanzibar, le Mauritius, Bali e Madagascar. Se vi state chiedendo se qualcuno desidera venire nel nostro Paese, la risposta è positiva: la bella Italia è tra le scelte di Spagna, Turchia, Belize e Arabia Saudita.