Capodanno Cinese nel mondo: tradizioni e curiosità

Il Capodanno Cinese viene festeggiato non solo in Cina, ma anche in altre parti del mondo seguendo le tradizioni orientali: queste le curiosità da conoscere

Fonte: iStock La famosa parata del Capodanno Cinese a New York

Con l’arrivo di febbraio, la Cina e altre parti del mondo si preparano a celebrare il Capodanno Cinese o Capodanno Lunare. Conosciuto anche come Festa di Primavera, questo evento segna l’inizio del nuovo calendario lunare: secondo lo zodiaco cinese, questo è l’Anno del Serpente di Legno, simbolo di trasformazione, creatività e intelligenza, tra le altre caratteristiche. Quest’anno cadrà il 29 gennaio e darà inizio a un periodo di festeggiamenti che durerà circa due settimane.

Tipica della cultura cinese è la rigorosa preparazione a tale evento, che richiede non solo allestimenti con decorazioni particolari e le parate tradizionali, ma anche delle “ritualità” da svolgere all’interno della propria abitazione. Sia in Cina che in altri luoghi del mondo vengono rispettate determinate tradizioni, dal regalare soldi in una busta rossa alla scelta dei cibi da servire durante la cena della vigilia.

Quali sono le tradizioni e le curiosità legate al Capodanno Cinese in Paesi diversi dalla Cina? Queste sono quelle da conoscere!

Dall’anno del Drago al Serpente di Legno

Prima di raccontarvi le tradizioni e le curiosità legate al Capodanno Cinese nel mondo, festeggiato anche in Italia, meglio conoscere il segno zodiacale e l’animale protagonista di quest’anno. Se il 2024 è stato l’anno del Drago, il 2025 è quello del Serpente di Legno, considerato il simbolo della trasformazione e del cambiamento per eccellenza.

Molto spesso viene associato al nostro Scorpione, considerato un simbolo della metamorfosi. Dopo ben 60 anni, il Serpente, sesto animale del ciclo zodiacale, sarà collegato all’elemento del Legno che, secondo la tradizione cinese, è l’unico elemento considerato “vivo”, cioè in grado di crescere e di cambiare la sua forma.

I cibi portafortuna del Vietnam e della Corea del Sud

Durante il Capodanno Cinese, le famiglie servono tradizionalmente diversi cibi ritenuti portafortuna, come le arachidi (huasheng) e i datteri (zao). Questa è una tradizione che oltrepassa i confini della Cina e viene rispettata anche in altri Paesi, come il Vietnam. Qui, dove il Capodanno Lunare è chiamato anche Tết, tra i piatti tipici portafortuna di questa festività, troviamo lo stufato di zampe di maiale con germogli di bambù, zuppa di melone amaro e pollo bollito, oltre che la torta quadrata Banh Chung.

Anche la Corea del Sud ha i suoi piatti portafortuna come il ddeokguk, una zuppa di riso glutinoso saporita, preparata con un tipo di torta di riso bianca a forma di corda, carne di manzo, uova e brodo. Le fette di questa torta, chiamata tteok, vengono fatte a forma di monete, simbolo di ricchezza. La lunga forma a corda, invece, rappresenta la longevità, mentre il colore bianco del riso simboleggia la purezza e un nuovo inizio per l’anno che sta per cominciare.

Fonte: iStock

Abbuffata di ravioli a New York

La comunità cinese di New York, concentrata soprattutto nel quartiere di Chinatown, è una delle più numerose e antiche al di fuori dei Paesi asiatici. Qui il Capodanno Lunare non viene festeggiato solamente con le grandiose parate tradizionali organizzate per le strade, ma anche con abbuffate di ravioli in famiglia! Anche questo è un cibo tipico di questa festività: non a caso, la forma di un raviolo perfettamente piegato ricorda vagamente un lingotto d’oro, l’antica moneta simbolo di ricchezza.

A New York e non solo, il Capodanno Lunare è un’occasione per socializzare, stare in contatto con la propria comunità e preservare questa parte importante della propria cultura anche lontani dal luogo di origine.

Performance e parate in Indonesia

Nel celebrare il Capodanno Cinese, le diverse regioni dell’Indonesia esprimono tradizioni uniche, un riflesso della ricca diversità culturale e della tolleranza multietnica che caratterizzano il Paese. A Surakarta, per esempio, una città situata nella provincia di Java, viene festeggiato attraverso il Wayang Kulit, ossia l’arte tradizionale delle ombre javanesi. Qui i burattinai presentano spettacoli speciali che riflettono le storie e i valori del Capodanno Cinese.

A Bali, invece, viene organizzata la processione di Ogoh-Ogoh a tema lunare: questa usanza particolare consiste nell’incorporare i temi del Capodanno Cinese nella processione degli Ogoh-Ogoh, ossia le gigantesche statue solitamente realizzate per le celebrazioni di Nyepi. Questo dimostra la tolleranza e il riconoscimento della diversità culturale sull’Isola degli Dei.

Fonte: iStock

In Corea del Sud è vietato usare il numero 4

Non solo nella Corea del Sud, ma anche in altri Paesi asiatici durante il Capodanno Lunare è importante evitare il numero quattro perché in cinese suona come la parola usata per dire “morte”. Qualsiasi parola e i suoi omonimi legati alla morte, alla malattia o al fallimento sono considerati di cattivo auspicio. La Corea del Sud, in particolare, prende seriamente questa superstizione tanto che, negli ascensori, si è soliti sostituire il numero sul pulsante del quarto piano con la lettera ‘F’.

Vietato usare la scopa nelle Filippine

Le Filippine hanno abbracciato le tradizioni del Capodanno Cinese, introdotte dagli antenati della popolazione sino-filippina (Tsinoy). I filippini hanno adattato la credenza cinese che una casa pulita prima del nuovo anno porti buona fortuna: è il momento di spazzare via la sfortuna dell’anno passato. Tuttavia, il giorno del Capodanno Lunare, scope e mocio sono rigorosamente vietati! Spazzare in questo giorno, si dice, equivale a spazzare via tutta la buona fortuna appena arrivata. Questa superstizione è diventata una tradizione seria rispettata in molte famiglie filippine.

Inoltre, un’altra caratteristica delle celebrazioni filippine è l’utilizzo di 12 frutti rotondi, ognuno simbolo di prosperità per ogni mese dell’anno. Questa usanza deriva dalla credenza cinese secondo cui gli oggetti rotondi simboleggiano le monete e, per estensione, la ricchezza.