Capodanno 2025 in piazza in Italia: i concerti per festeggiare l’anno nuovo

Da Napoli a Milano, da Torino a Palermo, questi sono i concerti in piazza organizzati in tutta Italia per dare il benvenuto al nuovo anno divertendosi

Fonte: iStock Capodanno 2025 in piazza in Italia

“Cosa fai a Capodanno?” La domanda più temuta da tutti! C’è chi si è organizzato per tempo, magari pianificando un viaggio, un cenone in ristorante o a casa tra amici e chi, invece, preferisce trascorrerlo a suon di musica insieme a tante altre persone nelle più belle piazze d’Italia. Ogni città ha organizzato qualcosa e, se c’è un evento che non può sicuramente mancare, è il concerto: sui palchi italiani saliranno artisti di ogni genere, dai Subsonica a Pescara a Elio e le Storie Tese a Pisa.

Il Capodanno 2025 in piazza in Italia è davvero variegato, non mancheranno i grandi tributi, come quello per Pino Daniele a Napoli o a Raffaella Carrà a Vigevano. Qui abbiamo raccolto i concerti di tutte le regioni italiane, così da aiutarvi a scegliere se siete ancora indecisi su dove andare o cosa fare!

Concerti di Capodanno in Abruzzo

Cominciamo da Pescara, dove si terrà il concerto gratuito dei Subsonica all’ex Area di Risulta (parcheggio antistante la stazione ferroviaria) con inizio previsto per le 22:30. Sempre a Pescara, ma il 1° gennaio, si terrà invece il concerto di Alfa, sempre all’ex Area di Risulta. A Chieti si celebra con Giuliano Palma, Vincenzo Olivieri e il DJ set di Andrea Belli di Radio 105, mentre a condurre la serata ci saranno Federico Perrotta e Valentina Olla.

Concerti di Capodanno in Basilicata

Chi trascorrerà il Capodanno 2025 a Matera, oltre a immergersi nelle atmosfere magiche della città, potrà assistere al concerto organizzato nel Parco del Castello Tramontana. Alle 22:00 ci saranno Big Simon & Manuel Brando from Krikka Reggae con Kianka Town in consolle, mentre dalle 23:45 fino alla mezzanotte ci sarà il concerto di Coma Cose. Infine, dalle ore 00:00 fino all’01:00, partirà il dj set di Damiano Fragasso.

A Potenza, invece, in Piazza Mario Pagano, ci sarà l’evento “La Potenza della Musica”. Da 00:15 ci saranno il DJ Set Pater G, Musicamanovella, Sofia Pace, Valentino Bianconi & Valerio Santarsiero, Rocco Fiore, I Vantas, DJ Set Mario Licciardi.

Fonte: iStock

Concerti di Capodanno in Calabria

Da Piazza Indipendenza a Reggio Calabria partirà la diretta del concerto “L’Anno che verrà” trasmesso su Rai 1. A condurre il veglione ci sarà Marco Liorni, mentre saliranno sul palco, tra i tanti artisti, J-Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Paolo Belli, Anna Oxa e Big Mama. Il concerto è sold out, ma ci sono tanti altri eventi organizzati in altre piazze della Calabria.

Ad Acri c’è Tiromancino, Achille Lauro a Cosenza e Mannarino a Catanzaro.

Concerti di Capodanno in Campania

A Napoli ci sarà il “Capodanno lungo”, con spettacoli e concerti che intratterranno abitanti e visitatori per ben tre giorni. La location sarà Piazza del Plebiscito dove il 30 dicembre si terrà il Contest dei Giovani 2024, un contest rap con giudici d’eccezione come Geolier e Luché.

Il 31 dicembre ci sarà invece l’attesissimo concerto gratuito dedicato a Pino Daniele. A salire sul palco a partire dalle 20:40 ci saranno artisti quali James Senese, Loredana Bertè, Raiz e Sal Da Vinci. Dopo la mezzanotte, per chi vuole cominciare l’anno nuovo ballando, può andare al DJ set organizzato sul lungomare di Via Partenope e condotto da Deborah De Luca e Riva Star.

Per il 1° gennaio, invece, è stata organizzata una jam session, con inizio alle 16:00, dedicata alla musica chill out sul Lungomare di Via Caracciolo.

Nelle altre città della Campania ci saranno altri concerti come Coez ad Avellino e Giorgia a Salerno.

Fonte: iStock

Concerti di Capodanno in Emilia-Romagna

Anche le piazze dell’Emilia-Romagna si preparano ai festeggiamenti di Capodanno con tanti eventi musicali, dai concerti ai DJ set. A Parma, in Piazza Garibaldi, si balla con la ‘musica leggera’ del duo Colapesce e Dimartino, una delle ultime occasioni per vederli insieme in quanto l’ultimo album uscito lo scorso anno ha segnato la fine del loro sodalizio artistico. Il concerto, a ingresso libero, comincerà alle 22:30.

Anche Rimini, come Napoli, ha organizzato un Capodanno lungo della durata di tre giorni: cominciato ieri 29 dicembre con Kelly Joe e Irene Grandi, prosegue oggi 30 dicembre in Piazza Malatesta con Elio e le Storie Tese alle 21:00, mentre il 31 dicembre, sempre in Piazza Malatesta, ci sarà Vinicio Capossella dalle 22:30 a 00:20.

A Bologna, in Piazza Maggiore, si attenderà la mezzanotte con il rogo tradizionale del Vecchione e il DJ set con Missin Red e Valentina Dallari. A Modena sarà protagonista Skin, frontwoman degli Skunk Anansie, che salirà sul palco di largo Sant’Agostino per esibirsi con il suo DJ set.

Concerti di Capodanno in Friuli-Venezia Giulia

Per il Capodanno in Friuli-Venezia Giulia, le città principali si trasformeranno in palcoscenici dove festeggiare con tanta musica e divertimento. A Udine, in Piazza 1° Maggio, a partire dalle 21:00 ci saranno DJ Enzo Zippo, Radio Piterpan e MIAMI. A Pordenone, invece, si può ballare in modo davvero scatenato grazie alla musica dance anni ’70 dei Boney M. Xperience in Piazza XX Settembre.

Concerti di Capodanno in Lazio

Sono stati giorni di polemica attorno al programma del famoso Capodanno del Circo Massimo a Roma che, dopo i cambiamenti dell’ultimo minuto, vedrà salire sul palco Gabry Ponte, la Premiata Forneria Marconi (PFM), l’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e, probabilmente, Boy George. Tony Effe, che avrebbe dovuto esibirsi al Circo Massimo, salirà sul palco del Palazzo dello Sport (si vocifera insieme a Mahmood e Mara Sattei, i quali hanno rinunciato al concerto del Circo Massimo dopo l’esclusione del musicista).

Per chi non festeggia il Capodanno nella Capitale, ma si trova nel Lazio, a Latina, in Piazza del Popolo, potrà ascoltare dalle 22:30 i Nubras Balkan Orchestra, una formazione di 10 musicisti provenienti da Italia, Spagna, Polonia e Romania.

Concerti di Capodanno in Liguria

Genova è pronta a festeggiare non il Capodanno, ma un Tricapodanno in Piazza De Ferrari: le tre giornate di festa sono cominciate il 29 dicembre con il Deejay Time Show insieme ai DJ storici Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e proseguono il 30 dicembre con l’evento Rap in piazza 2.0 dove sul palco saliranno anche Ele A, Madman e Noyz Narcos.

Il 31 dicembre, infine, ad aprire lo show il DJ set di Max Giannini con le presentatrici Serena Garitta e Alice Arcuri, mentre tra i musicisti ci saranno La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e, dopo lo scoccare del nuovo anno, i genovesi Ex-Otago.

Anche Sanremo ha organizzato una grande festa al Piazzale Pian Nave: lo show sarà presentato da Francesca Manzini e Ginevra Lamborghini e vedrà salire sul palco sia musicisti che comici come Dargen D’Amico, Serena Brancale, Chiara Galiazzo, Andrea Settembre, Daniele Cabras, Giulia Molino, Cecille, Ilary Barnes, Feisal Bonciani e Disco Club Paradiso.

Concerti di Capodanno in Lombardia

La città di Milano non ha organizzato concerti gratuiti in piazza, ma per chi non vuole rinunciare a un po’ di musica, oltre agli eventi organizzati, può andare all’Unipol Forum e sbizzarrirsi con la serata organizzata da Max Pezzali.

Nel resto della Lombardia, invece, i concerti in piazza non mancano sicuramente. A Bergamo, in Piazzale degli Alpini, ci sarà la serata per i veri nostalgici con Voglio tornare negli anni ’90, a Mantova, in Piazza Sordello, si esibiranno i Negrita a partire dalle 21:30, mentre a Brescia, in Piazza Loggia, ci saranno Joe Bastianich, La Terza Classe e tanti altri ospiti.

Concerti di Capodanno nelle Marche

Anche il Capodanno di Ascoli Piceno in Piazza del Popolo si allunga e, dopo la serata del 29 dicembre con la band Adika Pongo, si prosegue il 30 dicembre con i Tiromancino dalle 22:00 e il 31 dicembre con il “Punk da Balera” degli Extraliscio. La serata si aprirà alle 22:30, brindisi di mezzanotte e a seguire, fino alle ore 2:00, DJ set di Claudia Giannettino, eletta miglior woman DJ 2023 ai “Dance Music Awards”.

Ad Ancona invece salirà sul palco, allestito in Piazza Pertini, la cantautrice australiana Natalie Imbruglia, che sostituisce Alex Britti, il quale sarà presente invece al Capodanno Rai.

Concerti di Capodanno in Piemonte

Il centro dei festeggiamenti piemontesi è sicuramente Torino, dove sul palco di Piazza Castello saliranno tantissimi artisti locali e nazionali. Tra questi citiamo Rose Villain, Morcheeba e Malika Ayane, che sarà presente nella doppia veste di cantante e conduttrice: sarà lei a presentare la serata insieme a Marco Maccarini, autore televisivo e speaker radiofonico, e Davide D’Urso, comico e content creator torinese. Tra i musicisti locali evidenziamo la presenza di Giøve e Bass Monkeys.

Concerti di Capodanno in Puglia

Cominciamo dal capoluogo pugliese, Bari, dove in Piazza Libertà saliranno sul palco Emma e Michele Bravi a partire dalle 21:30. A seguire il DJ set curato dai DJ di Radio Norba e Radio 105. A Foggia, invece, si festeggia in Piazza Cavour con Francesca Michielin e il concerto verrà trasmesso anche in diretta su Telenorba.

Andiamo ora nelle città di Corato, dove si esibirà Raf, a Lecce con Antonio Amato Ensemble e Gemelli Diversi e a Latiano con Bigmama.

Concerti di Capodanno in Sardegna

Anche le diverse città della Sardegna ospiteranno nelle loro piazze tantissimi concerti partendo dal capoluogo Cagliari. Qui il concerto di Capodanno ha un sapore internazionale perché vedrà salire sul palco di Piazza Yenne il batterista Stewart Copeland dei Police insieme a un’orchestra composta da 28 elementi, mentre altri palchi dislocati in diverse aree della città ospiteranno concerti di musica diffusa.

A Dorgali, la notte di San Silvestro si celebra con Max Gazzé all’Arena Mesaustu, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna. Ad Alghero, in Piazzale della Pace, ci saranno i Negramaro, a Olbia, al Molo Brin, i Pinguini Tattici Nucleari, mentre a Sassari salirà sul palco Gianna Nannini.

Ma non finisce qui: sul palco di Piazza Pianedda a Castelsardo ci saranno Elodie e Irama, su quello di Piazza Vittorio Emanuele a Nuoro salirà Giusy Ferreri e in Piazza Quintino Sella a Iglesias la band Le Vibrazioni.

Fonte: iStock

Concerti di Capodanno in Sicilia

È in Sicilia, precisamente nella città di Catania, uno dei concerti di Capodanno più attesi. Nella suggestiva Piazza del Duomo è stato allestito il palco per il “Capodanno in musica” che verrà trasmesso in diretta su Canale 5, presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Il concerto, che comincerà dopo il discorso del Presidente della Repubblica, vedrà salire sul palco, tra gli altri, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e Gigi D’Alessio.

Non solo Catania, anche tante altre città siciliane festeggeranno con i concerti nelle loro piazze come Palermo, dove in Piazza Politeama ci sarà Biagio Antonacci, Maletto con Fiorella Mannoia, Capo d’Orlando con Anna Tatangelo e Messina con Laura Pausini.

Concerti di Capodanno in Toscana

Il Capodanno a Firenze è davvero speciale grazie all’organizzazione del “Capodanno diffuso” in cinque piazze della città: in Piazza della Signoria Mr Rain, Giovanni Caccamo, i Bowland; in Piazza San Giovanni si potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices; in Piazza Santissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata; in Piazza Santa Croce con La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina; infine due marching band, i MagicaboolaBrass Band e gli Zastava Orkestar, che allieteranno l’Oltrarno.

Anche Siena ha organizzato un Capodanno diffuso nelle diverse piazze: in Piazza del Campo salirà il gruppo Opera Dance Music; in Piazza Matteotti i Suzie Q (powerdance anni ‘70, ’80 e ‘90); in Piazza Chigi Saracini ci saranno i Synthonic; in Piazza Provenzano si balla con il rock and roll anni ‘50 dei The Shakers; e in Piazza Tolomei ci sarà la tribute band degli 883; infine in Piazza Indipendenza suoneranno i Marabesque con swing, folk e balcanica.

Concerti di Capodanno in Trentino Alto Adige

Partiamo da Trento, dove dalle 21:30 alle 23:15 in Piazza Duomo saliranno sul palco i The Bastard Sons of Dioniso, mentre si aspetterà la mezzanotte con la band If Sara Wakes Up, che farà ballare con i grandi successi pop, rock e dance di numerose artiste internazionali.

A Bolzano, invece, si parte alle 21:00 in Piazza Vittoria con gli Skanka Nancy, il cui repertorio spazia tra blues, reggae, pop, rock e grandi classici italiani. Seguono alle 22:30 gli Hush Puppies, storica band locale con uno stile che mescola funk-rock, pop-blues e acid jazz.

Concerti di Capodanno in Umbria

Tra i luoghi più belli dove trascorrere Capodanno 2025 c’è sicuramente l’Umbria e, in particolare, il borgo di Orvieto. Durante tutta la giornata del 31 dicembre, le strade della città risuoneranno con la musica dell’Umbria Jazz Winter terminando con il gran cenone di fine anno programmato per le 20:30 presso Palazzo del Popolo.

Anche Perugia ha organizzato una giornata ricca di eventi con tanta musica tra le strade del centro storico. A far ballare i visitatori ci saranno i DJ set del trio Beautiful Sinners, Oldj e Viceversa con i classici dance ’80 e ’90 e la musica house, che si occuperà di sonorizzare l’area della pista di pattinaggio in Piazza della Repubblica, mentre il trio Fela back, Giopa e Martins animerà la serata con sonorità elettroniche e Afro-Beat.

Concerti di Capodanno in Veneto

Terminiamo i concerti di Capodanno in piazza in Italia con il Veneto partendo dalla città di Verona. In Piazza Bra ci sarà un grande spettacolo con la musica dei finalisti di X Factor coordinati dalla voce degli speaker di RTL 102.5 Francesca Cheyenne, Simone Palmieri e Jessica Brugali. Sul palco saliranno Mimì Caruso, I Patagarri, Les Votives e i veronesi Lorenzo Salvetti e The Foolz. Dopo il brindisi di mezzanotte, si ballerà con il DJ della prima radiovisione d’Italia, Massimo Alberti.

A Prato della Valle a Padova ci sarà Alfa, mentre in Piazza Ferretto a Mestre si balla con il rock di DJ Ringo e Virgin Radio.