Capodanno Cinese 2025 in Italia: dove partecipare ai festeggiamenti

La notte del 28 gennaio cade il Capodanno Cinese 2025, sotto il segno del Serpente, sesto segno dello zodiaco cinese. Dove festeggiarlo in Italia

Fonte: iStock Particolare del Capodanno Cinese a Milano

Un altro Capodanno è in arrivo: la notte del 28 gennaio, infatti, cade il Capodanno Cinese 2025, sotto il segno del Serpente, sesto segno dello zodiaco cinese, e il 29 gennaio sarà il primo giorno del nuovo anno (chiamato Chūyī) per i cinesi in tutto il mondo.

Festività ormai molto sentita, non mancherà di essere festeggiata anche in Italia, in un tripudio di parate, colori, spettacoli e laboratori che permetteranno, oltre al divertimento, di conoscere più da vicino la cultura cinese.

Ma quali sono gli eventi più coinvolgenti che non si possono proprio perdere?

Festeggiare il Capodanno Cinese in Italia: dove andare

I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno cinese avranno inizio martedì 28 gennaio ma proseguiranno per tutto il mese di febbraio. Ecco una selezione di mete da segnare in agenda.

Prato, in prima fila per le celebrazioni

A Prato, in Toscana, risiede una delle più grandi comunità cinesi d’Italia e la festa in città non può che essere significativa: si parte il 28 gennaio con il suono della campana al tempio buddista Pu Hua alle ore 17.00 (la mezzanotte di Pechino).

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, invece, andranno in scena le suggestive danze e sfilate del Drago e del Leone e vi sarà spazio anche per una Colazione con bacchette! presso il ristorante Xiao Meng Lou, tenuta dalla scrittrice e mediatrice Jada Bai.

Ma non è tutto: il Cassero Medievale ospiterà, venerdì 7 e sabato 8, la proiezione di due film cinesi in lingua originale con i sottotitoli, e la mostra fotografica Xiuxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984 fino al 15 febbraio.

Milano, uno straordinario Capodanno

Fonte: Ph @Bepsimage - iStock

Piazza Sempione a Milano il 2 febbraio diventerà il cuore delle celebrazioni (a ingresso libero) del Capodanno Cinese 2025 con l’attesissima e tradizionale parata alle ore 14.00 nelle vicinanze dell’Arco della Pace: sul palco si svolgerà la danza del Drago e del Leone oltre a esibizioni di arti marziali, canti, balli e la sfilata in costumi del passato.

Come di consueto, Via Paolo Sarpi si vestirà a festa con lucine, lanterne e decorazioni ispirate al Serpente.

I festeggiamenti di concluderanno poi con la Festa delle Lanterne, in programma il 12 febbraio all’Arco della Pace.

Venezia, un ampio ventaglio di iniziative

L’associazione PassaCinese ha in cantiere un’interessante ventaglio di iniziative per celebrare l’anno del Serpente nella cornice dell’inconfondibile città lagunare.

Tra le proposte cui partecipare, vanno senz’altro citati i laboratori per realizzare le tipiche lanterne cinesi (utilizzate per la fiaccolata del 16 febbraio a Marghera dalle ore 19.00 alle ore 20.00, a chiusura delle feste) che si terranno in svariate location e il workshop di cucina cinese organizzato a Mestre il 7 febbraio: l’occasione per imparare a cucinare i saporiti ravioli al vapore cinesi, i jiaozi.

A Torino, Evviva l’anno del Serpente

A Torino, immancabile è l’appuntamento “Evviva l’anno del Serpente”, organizzato per il 26 gennaio dalla Fondazione Ordine Mauriziano: si tratta di uno speciale viaggio alla scoperta delle influenze orientali visibili all’interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

La visita guidata, della durata di un’ora e un quarto, saprà incantare grazie all’eco di un mondo lontano e del suo fascino svelato dai curiosi animali del serraglio, dalla Sala da Gioco e dalle carte da parati delle stoffe, disegnate con paesaggi ad acquarello.

A Bologna un Capodanno Cinese in musica

Il Capodanno Cinese 2025 a Bologna si festeggia in musica la sera del 29 gennaio al Teatro Mazzacorati 1763: in abiti della tradizione, artisti e musicisti cinesi allieteranno il pubblico grazie a uno spettacolo grandioso per rendere omaggio l’anno del Serpente di Legno Verde.

La prima parte sarà strumentale, mentre la seconda con canti tradizionali.

Il palcoscenico di Roma

Fonte: Credits Sabina Petrazzuolo

Infine, ma non certo per ultimo, il Capodanno Cinese 2025 di Roma, ovvero l’eccezionale evento in piazza Vittorio Emanuele II ai Giardini Nicola Calipari dal 7 al 9 febbraio.

Con ingresso libero e gratuito, i festeggiamenti consentiranno di immergersi appieno nei sapori, nella cultura e nelle tradizioni della Cina, grazie a esibizioni culinarie e culturali dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Il tutto avrà il suo culmine alle 0re 17.00 di sabato 8 febbraio, con le magiche lanterne del Festival del Capodanno Cinese della Comunità Cinese. Domenica 9 febbraio, invece, alle ore 10.00 sono in programma la danza del leone e la parata del drago mentre alle ore 14.00 gli spettacoli tradizionali.

Capodanno Cinese: di cosa si tratta

Il Capodanno Cinese, noto anche come Festa della Primavera, è una ricorrenza che si estende per 15 giorni e che ha inizio con la seconda luna nuova successiva al solstizio d’inverno, motivo per cui la sua data varia ogni anno, collocandosi di solito tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.

In Cina, il clou delle celebrazioni comprende tre giorni di festività nazionali, durante i quali si susseguono eventi a dir poco sorprendenti.

La sera della vigilia, le famiglie si riuniscono attorno alla tavola per un momento conviviale, mentre il giorno seguente è animato da sfilate di carri decorati ed entusiasmanti spettacoli artistici.