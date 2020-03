Gli alberi arcobaleno esistono davvero. E sono bellissimi

editato in: da

Tutti abbiamo sognato almeno una volta di poter toccare con mano un arcobaleno, del resto fra i fenomeni naturali ai quali possiamo assistere questo è sicuramente tra i più affascinanti e belli: un arco luminoso e variopinto attraversa il cielo con i suoi colori, ed è magia.

Filosofi, scienziati, poeti e anche noi, tutti, ci siamo lasciati ispirare dall’incanto cromatico di questo fenomeno naturale. Ma c’è un’altra meraviglia al mondo tangibile, concreta e reale, che richiama esattamente la bellezza dell’arcobaleno: gli Eucalyptus deglupta.

Questi alberi appartenenti alla famiglia dell’eucalipto hanno la corteccia multicolore che sembra sia stata artefatta dalla mano dell’uomo, come se qualcuno con un pennello gigante avesse dato a questi esemplari floristici il volto dell’arcobaleno.

Gli Eucalyptus deglupta, questo il loro nome, sono originari di regioni tropicali come le Filippine, l’Indonesia e la Papua Nuova Guinea. Anche in alcuni posti nel sud degli Stati Uniti è possibile ammirare questa magia della natura.

Questa specie di eucalipto fa parte della famiglia di alberi sempreverde caratterizzati da foglie a forma di lancia e piccoli fiori bianchi. Incredibile è la loro corteccia, il tronco infatti è contraddistinto dai colori dell’arcobaleno: verde, blu, arancione, rosso e viola sono le nuance cromatiche di questi esemplari.

Quando la corteccia si stacca dal tronco rivela nuovi colori e motivi incredibili, evolvendo continuamente in tutta la sua bellezza.

Gli alberi arcobaleno necessitano di un ambiente caldo ma piovoso. In America si trovano a San Diego e in California, destinazioni che stanno diventando popolari per il turismo naturalistico. Merito degli alberi arcobaleno? Sicuramente la loro presenza spinge sempre più persone a raggiungere Balboa Park, Mission Bay e San Diego proprio per la presenza di questa particolare flora.

Gli eucalipto arcobaleno possono raggiungere un’altezza di oltre 60 metri. Grazie alle abbondanti piogge degli ultimi mesi, quest’anno gli alberi arcobaleno hanno sfoggiato una corteccia particolarmente bella che ha incantato chiunque abbia potuto osservarla e toccarla.

Anche se le fotografie degli Eucalyptus deglupta possono incantare e farci rendere conto di come la natura possa creare cose straordinarie, è solo vedendoli dal vivo che potrete sentirvi parte di un universo magico. Quindi se avete intenzione di raggiungere una di queste destinazioni per vederli, sappiate che il viaggio varrà la pena.