Le cascate di Krimml sono una meraviglia naturalistica del parco nazionale degli Alti Tauri. Si trovano a circa un’ora e mezza di auto da Innsbruck e incantano i visitatori con lo scroscio fragoroso dell’acqua, il profumo balsamico della natura e un ambiente incontaminato dove rigenerarsi.

Dove si trovano le cascate di Krimml

Sono conosciute come le cascate più alte dell’Austria: le cascate di Krimml si trovano all’interno del parco nazionale di Alti Tauri nella regione Salisburghese non lontano da Innsbruck. Il paesino più vicino è proprio Krimml, una tranquilla località alpina immersa nella natura, perfetta come punto di partenza per visitare le cascate.

Cosa fare alle cascate di Krimml

Le cascate di Krimml sono l’occasione perfetta per godersi panorami mozzafiato e profumi intensi di bosco affrontando escursioni non eccessivamente difficili persino per i bambini. Ecco cosa fare e vedere alle cascate di Krimml.

Godersi i benefici delle cascate

Soffermarsi a respirare accanto alla cascata, dove l’effetto curativo è maggiore, è il motto quando ci si trova da queste parti e non è fantasia ma pura realtà: l’efficacia dell’aerosol sulle malattie respiratorie allergiche è stata comprovata da uno studio clinico.

Le cascate sono apprezzate dai visitatori per lo spettacolo che regalano scintillando nei colori dell’arcobaleno ma c’è di più: vantano un potere di guarigione che è oggetto di studi da parte di Johanna Freidl, ricercatrice dell’Istituto di Ecomedicina dell’Università Medica Paracelso di Salisburgo.

La scienziata si occupa dei pazienti che si espongono agli spruzzi rinfrescanti delle cascate e alla “aerosolterapia per inalazione“: l’aerosol finemente atomizzato raggiunge i polmoni e ha un effetto benefico sulle infiammazioni respiratorie allergiche.

Se inalate, infatti, le piccolissime particelle con carica negativa stimolano il sistema immunitario, riducono o alleviano i sintomi di asma e allergia e ripuliscono le vie respiratorie: a differenza delle goccioline con carica positiva che sono più grandi e cadono a terra piuttosto velocemente, quelle negative rimangono più a lungo nell’aria e diffondono i loro effetti in tutto l’ambiente.

Esplorare il sentiero che conduce alle cascate

Quando la nebbiolina nell’aria si fa più intensa lungo il sentiero che porta alle cascate, lo spettacolo non è poi così lontano: al suono incessante dell’acqua si unisce il profumo del muschio umido, della corteccia d’albero e degli aghi di pino mentre miliardi di goccioline finissime si disperdono nell’aria formando lo spray curativo.

E sono moltissime le persone che compiono l’escursione lungo il sentiero fino alle cascate per respirare liberamente e ritrovare quel legame profondo con la natura che, da sempre, scorre nelle vene degli esseri umani.

Godersi la vista dai pulpiti di osservazione

Lungo il cammino, una sosta è d’obbligo sulle piattaforme di osservazione, undici terrazzi panoramici chiamati non a caso “pulpiti di osservazione” da cui godere in sicurezza della possente bellezza del luogo e della magia delle roboanti cascate che, come una sala di terapia a cielo aperto tra bosco, acqua e roccia, custodiscono benefiche virtù curative. Un’informazione utile è che il sito è accessibile solo da metà aprile a fine ottobre, negli altri mesi dell’anno è chiuso.

Sentiero da Casere a Krimml

Se ami i trekking lunghi, sappi che esiste un percorso spettacolare che collega Casere, in Alto Adige, alle cascate. Attraversa il Passo dei Tauri e tocca rifugi storici. Non è un’escursione da improvvisare, ma è un’avventura da veri esploratori.

Come arrivare alle cascate di Krimml

Se ti stai chiedendo come arrivare alle cascate di Krimml devi sapere che per raggiungerle il percorso è più semplice di quel che pensi. Sali in auto e percorri la Gerlos Straße, una strada panoramica che ti regalerà scorci incredibili prima ancora di arrivare a destinazione.

Troverai quattro grandi parcheggi sia per auto sia per moto; i più vicini all’ingresso sono il P3 e il P4. Da lì si comincia a camminare a piedi, in circa 10-15 minuti di cammino sarai all’ingresso con biglietteria. Ti basterà pagare il ticket giornaliero (gratuito per bambini sotto i 6 anni) e iniziare l’avventura per poter scoprire da vicino le cascate più alte dell’Austria.