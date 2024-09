Austria: vacanza a Hermagor, avventura e relax nella natura della Carinzia

Un viaggio verso l’austriaca Hermagor, in Carinzia, il luogo giusto per una vacanza rigenerante e attiva

Fonte: iStock Lago di Pressegger See, a 5 km da Hermagor

“Servus in Hermagor” è il gentile benvenuto che i cittadini rivolgono ai turisti, che si preparano ad entrare in una leggenda antica fatta di tradizioni, di dialetti perduti e di misteriosi racconti. Questo è quello che ci si deve aspettare arrivando a Hermagor, cittadina dell’Austria e più precisamente del distretto della Carinzia a poca distanza dal confine con l’Italia. Il suo territorio abbracciato a nord dalle Alpi della Gailtal e a sud dalle Alpi Carniche gode di una vegetazione lussureggiante, un “polmone verde” custode di un affascinante passato storico.

Un po’ di storia

Il nome Hermagor è un omaggio a Sant’Ermacora, primo vescovo e patrono del Patriarcato di Aquileia. Gli insediamenti nell’area risalgono all’epoca romana, con alcune testimonianze celtiche. Nel Medioevo, Hermagor era un nodo chiave per il commercio dei minerali ferrosi destinati al Mediterraneo. Nonostante le distruzioni durante le incursioni turche nel XV secolo, la città si è ripresa, diventando capoluogo del distretto nel 1868 e città a pieno titolo nel 1930.

Cosa vedere e fare a Hermagor

Hermagor è la una meta ideale per chi ama la natura incontaminata e l’avventura all’aria aperta. Questo pittoresco borgo austriaco offre paesaggi mozzafiato, dalle vette innevate ai laghi di montagna, insieme a una vasta gamma di attività per tutte le stagioni. La zona è perfetta per gli amanti del trekking, degli sport invernali, ma anche per chi cerca relax e tranquillità in mezzo alla natura.

Lago di Pressegger See

Il Pressegger See, noto anche come “il lago della Carinzia“, è una delle principali attrazioni di Hermagor. Questo lago di montagna dalle acque cristalline è ideale per nuotare, fare windsurf o semplicemente rilassarsi in riva. Il lago è balneabile e le sue acque raggiungono temperature piacevoli durante l’estate. Intorno al lago, ci sono numerosi sentieri che lo circondano, perfetti per escursioni in bici o passeggiate in mezzo alla natura. Da Hermagor, il lago dista solo 5 km, ed è facilmente raggiungibile in auto o in bicicletta.

Il Castello di Möderndorf

Il Castello di Möderndorf è una delle attrazioni culturali più importanti della regione. Situato appena fuori Hermagor, il castello risale al Medioevo ed è oggi sede del Museo della Valle di Gail, che espone reperti storici legati alla vita rurale della zona. La visita al castello è un viaggio affascinante attraverso la storia locale, con esposizioni che illustrano la vita quotidiana, l’agricoltura e le tradizioni artigianali di questa parte dell’Austria. Il castello si trova a soli 2 km dal centro di Hermagor, facilmente raggiungibile a piedi o in auto.

Monte Nassfeld

A pochi chilometri da Hermagor si trova Nassfeld, una delle più importanti località sciistiche dell’Austria. Con oltre 110 km di piste, Nassfeld è il sogno di ogni sciatore e snowboarder durante l’inverno, mentre d’estate la montagna si trasforma in un paradiso per gli escursionisti e i ciclisti. I percorsi di trekking offrono panorami spettacolari sulle Alpi Carniche, e sono adatti a tutti i livelli. I più avventurosi possono provare anche l’arrampicata e le discese in mountain bike; mentre i meno sportivi possono prendere la funivia fino in cima per ammirare le viste mozzafiato.

Le Gole di Garnitzen

Le Gole di Garnitzen, a circa 5 km da Hermagor e raggiungibili comodamente in auto, rappresentano una delle esperienze più emozionanti per gli amanti del trekking. Questo percorso, che si snoda tra rocce scolpite dall’acqua e cascate impetuose, è uno dei più affascinanti della regione. Le gole offrono una combinazione perfetta di natura incontaminata e avventura, con sentieri che variano in difficoltà, rendendolo adatto a famiglie ma anche a escursionisti esperti in cerca di una sfida. Lungo il percorso si possono ammirare le imponenti pareti rocciose e le acque cristalline del torrente che scorre tra le gole.

Rafting e Canyoning sul Fiume Gail

Per i più audaci, il fiume Gail, che attraversa la valle di Hermagor, è il luogo perfetto per attività come rafting e canyoning. Le rapide del Gail, incorniciate da paesaggi montani, offrono l’opportunità di vivere un’esperienza adrenalinica, adatta sia ai principianti che ai più esperti. Le guide locali organizzano escursioni di gruppo, garantendo sicurezza e divertimento. Questa attività è ideale per chi desidera scoprire Hermagor da una prospettiva diversa, immerso nell’acqua e nella natura. I principali punti di partenza per queste avventure acquatiche sono nella località di Kötschach-Mauthen e vicino al villaggio di Kirchbach, dove si trovano centri specializzati e guide pronte ad accompagnare i visitatori in un’esperienza indimenticabile.

Le Alpi Carniche: natura selvaggia e panorami mozzafiato

Le Alpi Carniche, che circondano Hermagor, offrono innumerevoli percorsi per escursionisti e amanti della natura. Questi sentieri, ben segnalati e mantenuti, conducono attraverso paesaggi alpini mozzafiato, tra prati fioriti, foreste e ruscelli. Una delle escursioni più apprezzate è quella che porta al Monte Poludnig, da dove si può godere di una vista a 360° sulle Alpi e sulla valle sottostante. Un altro percorso imperdibile è l’escursione al Garnitzenklamm, una gola spettacolare con cascate e ponti sospesi, ideale per chi cerca un’esperienza avventurosa nella natura incontaminata. Le escursioni partono direttamente da Hermagor o dai vicini rifugi alpini, come il Rifugio Zollnersee, facilmente raggiungibili in auto o con i mezzi pubblici locali.

Info pratiche

Come arrivare a Hermagor dall’Italia

Hermagor è facilmente raggiungibile dall’Italia in auto. Da Udine, si prende l’autostrada verso Tarvisio, passando il confine austriaco e proseguendo in direzione Villach. Da qui, Hermagor si trova a circa 45 minuti di macchina lungo la statale. Per chi preferisce viaggiare in treno, ci sono diversi collegamenti ferroviari fino a Villach, da cui proseguire in autobus verso Hermagor. In alternativa, specialmente per chi arriva dall’Italia centro meridionale è possibile volare all’aeroporto di Klagenfurt (quasi sempre con uno scalo però), che dista circa un’ora e mezza di auto da Hermagor.

Quando andare a Hermagor

Hermagor è una destinazione perfetta in ogni stagione, grazie alla varietà di attività che offre. Durante l’estate, da giugno a settembre, il clima mite rende ideali le escursioni, le giornate al lago e le attività all’aperto, con temperature piacevoli che raramente superano i 25°C. In autunno, i colori della natura rendono i sentieri e le valli particolarmente suggestivi. L’inverno, da dicembre a marzo, è la stagione preferita dagli appassionati di sci, con Nassfeld che offre piste di altissimo livello e un’ottima copertura nevosa. Anche la primavera, da aprile a maggio, è un buon momento per visitare, con i primi fiori di montagna e le temperature più fresche.