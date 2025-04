Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Il borgo di Breil sur Roya in Francia

Le Alpi Marittime hanno molto da offrire e in Francia i borghi che meritano attenzione sono tanti… uno di questi? Breil-sur-Roya. Il piccolo paese al centro della valle sul fiume Roya è diventato famoso per essere una delle tappe preferite dagli escursionisti che praticano anche attività outdoor, come il canyoning e il torrentismo. Il mare non è più lontano di 30 chilometri, ma la vegetazione rigogliosa mette in pace con il mondo facendo trovare il relax e l’equilibrio che solo la montagna sa dare.

Dove si trova Breil-sur-Roya

Viene considerato, a tutti gli effetti, il più importante centro abitato all’interno della Val Roya che abbraccia l’omonimo fiume. Si trova in Francia e più precisamente nel cuore delle Alpi Marittime ma dista appena trenta chilometri dalla costa. Il villaggio, sviluppato interamente sul lato ovest della collina in cui sorgeva il castello, dispone dall’altro lato una ricca coltivazione di ulivi. A spiccare è anche un particolare e originale lago artificiale soprannominato “lago dei cigni” nato dopo la Seconda Guerra Mondiale con l’obiettivo di dare un nuovo volto alla località. Il borgo, si trova nella zona della Provenza e in prossimità della Costa Azzurra.

Cosa vedere e fare a Breil-sur-Roya

Non è molto distante dal confine italiano, dalla Costa Azzurra e dalla Provenza: il borgo Breil-sur-Roya in posizione strategica è sicuramente una chicca per gli amanti della montagna, delle attività outdoor e viene apprezzato da chi vuole discostarsi dai classici itinerari turistici. Con un fascino tutto suo e un lago artificiale, sa attirare l’attenzione con dettagli e scorci unici. Tra le cose da visitare c’è la chiesa di Santa Maria in Albis, un esempio di barocco ligure in territorio francese. L’edificio è da visitare al suo interno dove è custodito l’organo più bello dell’intera valle oltre alla pala firmata da Louis Bréa. Altrettanto suggestivi i ponti medievali che attraversano il fiume Roya e che si possono scoprire con sentieri ed escursioni di vari livelli.

Il paese è sicuramente il luogo top per gli amanti della natura. Uno dei punti da inserire assolutamente nell’itinerario è il parco nazionale del Mercantour: non è difficile da raggiungere, e rivela l’animo outdoor della valle. Altrettanto top l’opportunità di intraprendere il sentiero conosciuto come train des merveilles, una linea ferroviaria che collega Nizza alle Alpi passando per alcuni dei borghi arroccati più belli. Una bellissima passeggiata è quella lungo la rue de Turin che racconta il periodo medievale dl luogo mostrando alcuni punti d’incontro tra Francia e Italia. Chi ha un passo più allenato può intraprendere il sentiero dei Crottés da cui è possibile ammirare un panorama effetto wow con una vista a picco sul fiume Roya e dove è anche possibile incontrare due edifici di origine medievale come la cappella di Saint-Antoine l’Ermite e la Porte de Gênes.

Fonte: Ufficio Stampa

Un’altra attività originale da fare mentre si è a Breil-sur-Roya? La piazza sul lago nelle ore serali si veste di una luce nuova. La riqualificazione urbanistica ha fatto in modo che la promenade sulla sponda ovest del lago artificiale ottenesse un’illuminazione rinnovata, di design e capace di valorizzare il luogo armonizzandosi con il paesaggio. Ci troviamo in Francia ma il progetto di design è made in Italy.