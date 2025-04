5 mete di montagna per una fuga tra natura e relax, da scoprire nel Ponte del 25 aprile – 1° maggio

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Lo spettacolo della primavera ad Alpe di Siusi

Quando il calendario regala un ponte così generoso come quello tra il 25 aprile e il 1° maggio, è impossibile non pensare a una piccola vacanza rigenerante. Sette giorni per staccare la spina, lasciarsi alle spalle la routine e riconnettersi con sé stessi e con la natura. E quale miglior scenario se non la montagna, con i suoi paesaggi da cartolina, i sentieri che profumano di resina e primavera, le baite di legno immerse nel silenzio e quell’aria frizzantina che invita a rallentare il ritmo e respirare a pieni polmoni?

In questo periodo dell’anno, l’alta quota si risveglia: i prati si tingono di verde brillante, i ruscelli scorrono impetuosi con l’acqua dello scioglimento e la neve, ancora visibile sulle vette, fa da sfondo a giornate luminose e miti. È il momento perfetto per chi ama le escursioni panoramiche, ma anche per chi preferisce godersi il lento vagare tra borghi d’altura ricchi di fascino, fermarsi in una locanda per assaporare piatti tipici o concedersi il lusso di non fare nulla, se non contemplare il paesaggio.

Ecco dunque 5 mete di montagna perfette per il ponte primaverile, ideali per ricaricare le energie, lasciarsi incantare da panorami indimenticabili e vivere un’esperienza che sa di libertà.

1. Alpe di Siusi – Trentino-Alto Adige

Un altopiano incantato nel cuore delle Dolomiti, l’Alpe di Siusi è la scelta ideale per chi cerca una montagna “da cartolina” ma anche facilmente accessibile. I prati verdi punteggiati di fiori, i rifugi con vista e i numerosi sentieri per il trekking primaverile la rendono perfetta per coppie, famiglie o viaggiatori solitari.

La cabinovia che parte da Siusi o Ortisei porta in pochi minuti in quota, regalando un panorama indimenticabile.

2. Bardonecchia – Piemonte

Ai piedi delle Alpi Cozie, Bardonecchia è una meta versatile e sorprendentemente poco affollata in primavera. Oltre alle passeggiate nei boschi e ai sentieri per mountain bike, si possono esplorare le gallerie della strada napoleonica o rilassarsi tra i caffè e i locali del centro.

Perfetta anche per chi desidera combinare sport e relax in un contesto autentico e senza fronzoli.

3. Sauris – Friuli Venezia Giulia

Un piccolo borgo incastonato tra le Alpi Carniche, Sauris è una destinazione che conquista per la sua anima rustica e il suo patrimonio culturale. Qui il tempo sembra essersi fermato: le case in pietra e legno, i panorami verdi e il celebre prosciutto affumicato la rendono un luogo da vivere con lentezza.

In primavera, inoltre, i prati si tingono di fiori e l’atmosfera è perfetta per una fuga romantica o una pausa slow.

4. Roccaraso (Abruzzo)

Nella cornice del Parco Nazionale della Majella, Roccaraso non è solo una meta sciistica: a fine aprile, i suoi boschi si risvegliano, offrendo percorsi per escursioni e passeggiate nella natura.

Il centro è vivace, ricco di ristorantini e locali tipici dove gustare piatti abruzzesi, mentre i dintorni offrono bellezze come il lago di Barrea e il borgo di Pescocostanzo.

5. Monte Amiata (Toscana)

Una montagna inaspettata nel cuore della Toscana: il Monte Amiata, con i suoi boschi di faggi e castagni, regala un ponte all’insegna della tranquillità e del buon cibo. Perfetto per chi cerca natura senza rinunciare a cultura e gusto, grazie alla vicinanza con borghi incantevoli come Abbadia San Salvatore e Santa Fiora.

Durante la bella stagione, nella natura del Monte Amiata si possono percorrere facili sentieri immersi nel verde e assaporare prodotti locali nelle sagre di stagione.