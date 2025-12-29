Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Visitare Prato Nevoso, le attività

È sulla bocca di tutti per l’invasione dei turisti dovute alle abbondanti nevicate, ma Prato Nevoso è in realtà una destinazione piemontese apprezzatissima in inverno per lo sci e in estate per le escursioni e le tante attività. Ma cosa fare e vedere a Prato Nevoso? Ecco le attività imperdibili.

Mondolè Ski

Iniziamo dal grande classico, perché sì: sciare qui è una goduria totale. Le piste fanno parte del vasto comprensorio Mondolè Ski, uno dei più grandi della provincia di Cuneo. Avete chilometri di discese per ogni livello, panorami che vi lasciano senza fiato e impianti moderni che vi portano su senza stress. E quando il sole tramonta? Non vi fermate: lo sci notturno accende la montagna di luci ed energia, trasformando ogni discesa in un’esperienza quasi magica. Attenzione però alle nuove regole per visitare Prato Nevoso, per garantire una tutela del territorio e lottare contro l’overtourism è necessario informarsi.

Tra una pista e l’altra, o a fine giornata, è il momento di cambiare ritmo. L’après-ski è un mix esplosivo di musica ed eventi. Vi fermate nelle baite a bordo pista, ordinate qualcosa di caldo (o di decisamente frizzante) e vi lasciate trascinare da dj set e party in alta quota.

Salire in quota con la Rossa Panoramica

Anche chi non scia può vivere la montagna fino in cima. Con la Rossa Panoramica salite comodamente fino a 2.000 metri e vi godete un viaggio sospeso tra cielo e neve. Lassù vi aspettano viste spettacolari, terrazze solarium e la possibilità di pranzare in quota. È l’esperienza perfetta se amate la montagna slow, fatta di foto, silenzi e grandi respiri.

iStock

Ciaspolate e camminate nella natura innevata

Se cercate un contatto più intimo con la natura, infilate gli scarponi e partite. Le ciaspolate e le passeggiate in quota vi portano lungo sentieri battuti, immersi nel bianco e nel silenzio delle Alpi Liguri. Non serve essere atleti: potete scegliere percorsi rilassanti o un po’ più dinamici, sempre in sicurezza.

Motoslitte e snowtubing

Avete voglia di adrenalina? I tour in motoslitta vi fanno esplorare la montagna da un punto di vista completamente diverso, tra boschi e panorami notturni. Viaggiate con i bambini? Lo snowtubing al Prato Nevoso Village è assolutamente imperdibile: salite sulle ciambelle colorate e via, giù a tutta velocità tra risate e neve che vola.

Grotte del Caudano e Mondolè Park

Se volete esplorare anche oltre la neve, scendete a valle verso le grotte del Caudano, un affascinante mondo sotterraneo fatto di gallerie e concrezioni. Tutto fa parte del Mondolè Park, dove trovate anche parco avventura e museo della montagna. È il complemento perfetto per una vacanza che non è mai monotona.

Dove si trova Prato Nevoso e come raggiungerlo

Prato Nevoso è una località in provincia di Cuneo. Si trova a circa 1.500 metri d’altitudine nelle Alpi Liguri ed è facile da raggiungere sia dal Piemonte sia dalla Liguria. In auto, l’uscita autostradale di Mondovì è il riferimento principale, da cui si prosegue seguendo le indicazioni ben segnalate fino alla località.