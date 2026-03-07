Dalle Alpi alla Sicilia tutta la bellezza e la potenza delle cascate italiane nel loro momento migliore, quando la portata di fiumi e torrenti raggiunge l'apice

Dicono che la primavera sia il momento in cui la natura opera il suo risveglio dopo i mesi invernali. Un luogo comune basato su una realtà incontrovertibile: dopo il periodo più freddo dell’anno torna il verde ad abbellire le fronde di alberi e prati, si aprono le prime fioriture, le temperature si fanno miti. Tutto questo ha un effetto entusiasmante su tutti noi, richiamandoci all’aperto dopo un tempo letargico al riparo al caldo di quattro mura.

Un ottimo modo per ripartire è andare alla scoperta delle più belle cascate disseminate su tutto il territorio italiano. Durante i mesi freddi, l’accumularsi delle nevi in quota e le piogge stagionali hanno alimentato fiumi e torrenti, trasformando molti salti d’acqua in spettacoli impetuosi, capaci di animare paesaggi vibranti, circondati dal verde. È proprio tra marzo e maggio che alcune cascate del nostro Paese raggiungono la loro massima portata e pertanto il momento di maggiore fascino e bellezza, rendendole mete ambite per escursioni, splendide fotografie e belle giornate all’aria aperta.

Le Cascate di Saent in Val di Rabbi

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in Trentino, le Cascate di Saent rappresentano uno degli spettacoli naturali più affascinanti della Val di Rabbi. Formate dal torrente Rabbies, queste cascate si sviluppano in due grandi salti: Saent Alta e Saent Bassa. Due gemme spettacolari immerse in un contesto naturale di straordinaria bellezza come quello delle Alpi Retiche.

La primavera è uno dei momenti ideali per visitarle: lo scioglimento della neve delle montagne circostanti, infatti, aumenta notevolmente la portata dell’acqua, rendendo il fragore della cascata ancora più impressionante. Il sentiero che conduce alle cascate è tra i più gettonati della valle, anche se in primavera i flussi turistici non sono ingombranti. Attraversa boschi di splendidi larici e grandi pascoli, punteggiati di masi tradizionali.

Lungo il cammino, con poche difficoltà e adatto pressoché a tutti, si incontrano ponti di legno e punti panoramici che permettono di osservare da vicino la potenza dell’acqua.

Le Cascate di Nardis in Val di Genova

Le Cascate di Nardis, situate nella spettacolare Val di Genova in Trentino, sono tra le più celebri dell’intero arco alpino. Con un salto di circa 130 metri, costituiscono uno spettacolo che ricorda ai visitatori la loro piccola dimensione umana rispetto all’imponenza e alla potenza della natura.

Il torrente che le alimenta nasce dal ghiacciaio della Presanella e in primavera, grazie allo scioglimento della neve e del ghiaccio, la cascata raggiunge il massimo della potenza, ancora più scenografica che in altri momenti dell’anno.

Uno dei motivi del grande successo turistico delle Cascate di Nardis è la loro accessibilità: si trovano infatti a breve distanza dalla strada e possono essere raggiunte con una passeggiata di appena una decina di minuti. Da qui partono anche numerosi sentieri escursionistici che conducono nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, cosicché i più ambiziosi possano proseguire la loro escursione tra boschi, laghi alpini e altre cascate minori.

Le Cascate dell’Acquafraggia in Valchiavenna

Poche cascate in Italia sono più note di quelle dell’Acquafraggia, situate vicino al borgo di Piuro, nella lombarda Valchiavenna. Si usa il plurale per descriverle perché non si tratta di una cascata sola, ma di un sistema di cascate con più salti che scendono per oltre 170 metri lungo una parete rocciosa modellata dall’erosione glaciale.

La loro particolarità è che sono visibili già dalla strada, lasciando a bocca aperta chiunque ci passi vicino. Per un’esperienza più panoramica e ravvicinata si deve invece affrontare un sentiero di media difficoltà che risale il pendio, permettendo di arrivare a osservare i vari salti da vicino.

Il nome Acquafraggia deriva probabilmente dal latino aqua fracta, cioè acqua spezzata. In primavera il flusso dell’acqua aumenta sensibilmente e il verde dei boschi circostanti rende il paesaggio ancora più suggestivo.

La Cascata Plera in Friuli

In Friuli, tra le montagne delle Prealpi carniche, si nasconde la suggestiva Cascata Plera, nei pressi del piccolo borgo di Invillino. È una cascata meno conosciuta rispetto ad altre del Nord Italia, ma proprio per questo conserva un fascino selvaggio.

Il salto d’acqua scende in un ambiente quasi fiabesco, tra pareti di roccia, muschi e vegetazione rigogliosa. In primavera, quando le piogge sono più frequenti, il torrente che alimenta la cascata aumenta la sua portata rendendo il salto ancora più scenografico.

Un breve sentiero, percorribile in una ventina di minuti, conduce da un’area parcheggio nei pressi di un ponte sul fiume Tagliamento fino alla base della cascata, dove l’acqua crea una piccola piscina naturale. Il luogo è perfetto per una sosta immersi nella natura e per chi cerca angoli poco affollati. A pochi passi dalla cascata sorge una curata area picnic con tanto di barbecue e ampi tavoli in legno.

Le Cascate Kot nelle Valli del Natisone

Sempre in Friuli Venezia Giulia si trovano le spettacolari Cascate Kot, un piccolo gioiello naturale nascosto tra i boschi delle Valli del Natisone. Una zona davvero poco frequentata, dove immergersi nella natura selvaggia grazie al sentiero che risale il torrente Pod Tamoran fino ad arrivare ai due salti principali.

Il bosco frondoso e verde è saturo dell’aria resa umida dallo scrosciare del corso d’acqua. Il sentiero, percorribile in una mezz’oretta, sale gradualmente verso il torrente tra boschi ombrosi e rocce calcaree. La bella stagione è ideale per visitare queste cascate. In estate il bosco offre un fantastico riparo dalla canicola, ma è in primavera che le Cascate Kot danno il meglio di sé, con una portata notevole che le rende spettacolari.

Le Cascate di Sant’Annapelago sull’Appennino modenese

Sant’Annapelago è una piccola frazione del territorio di Pievepelago, sull’Appennino tra Emilia e Toscana. Qui si trovano le affascinanti Cascate omonime, una serie di numerosi salti d’acqua formati da due diversi torrenti e collegati tra loro da un sentiero ad anello che permette di visitarli tutti.

Il percorso si snoda all’interno di uno splendido bosco che alterna faggi, betulle, castagni e querce e che in primavera ribolle dell’arrivo della bella stagione. Ogni pochi minuti si incontra una diversa cascata, con il sentiero che offre belle terrazze naturali per ammirarle. Si può anche scendere al loro cospetto avventurandosi lungo qualche traccia per contemplarle nel modo migliore possibile.

Durante la primavera, grazie alle piogge stagionali e allo scioglimento della neve accumulata sulle vette dell’Appennino, la portata dell’acqua aumenta e lo spettacolo diventa ancora più suggestivo. Le cascate sono in tutto sei. L’itinerario completo è lungo circa 12 chilometri, snodandosi su sentieri nel bosco e strade forestali sempre comode e ben segnate. Richiede solo un minimo di preparazione, dal momento che sono necessarie almeno 4 ore per completare l’intero anello.

La Cascata di Moraduccio sull’Appennino tosco-emiliano

Al confine tra Toscana ed Emilia Romagna si trova la gigantesca Cascata di Moraduccio, formata dalla confluenza del Rio dei Briganti nel fiume Santerno, uno dei principali corsi d’acqua romagnoli. La cascata si trova vicino all’omonimo borgo, dove passa il confine tra le province di Firenze e Bologna.

Il grande salto d’acqua, alto circa 15 metri, scende in una grande pozza naturale circondata da pareti rocciose. È un luogo molto amato dagli escursionisti e, durante l’estate, anche dai bagnanti. In primavera però il livello dell’acqua aumenta sensibilmente: è il momento in cui la cascata è più spettacolare, ideale per essere immortalata dagli amanti della fotografia.

La cascata è facilmente raggiungibile con una breve passeggiata dal paese. Ci si può abbinare anche una visita al vicino borgo fantasma di Castiglioncello.

La Cascata dell’Acquacheta nel Parco delle Foreste Casentinesi

Tra le cascate più famose dell’Appennino toscoromagnolo c’è senza dubbio la Cascata dell’Acquacheta, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

La cascata è celebre anche per essere stata citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, mentre oggi è molto frequentata per ammirarne tutta la potenza. Il salto principale, infatti, supera i 70 metri ed è particolarmente spettacolare in primavera. In estate infatti la portata del torrente Acquacheta è limitata, seppur sempre presente. Tra marzo e maggio invece si raggiunge il picco della quantità d’acqua che cade lungo gli enormi gradoni di roccia di questo monumento naturale.

Per raggiungerla si parte dal borgo di San Benedetto in Alpe lungo un sentiero escursionistico che segue il corso del succitato torrente Acquacheta, attraverso un fitto bosco. L’escursione richiede un minimo di preparazione, visti i diversi saliscendi, ma si conclude in maniera estremamente suggestiva, scolpendosi nella memoria degli escursionisti.

La Cascata del Fosso di Teria nelle Marche

Nel cuore dell’Appennino marchigiano si trova la poco conosciuta Cascata del Fosso di Teria, non lontano da Cagli, un bel borgo caratteristico in provincia di Pesaro e Urbino. I frequentatori locali amano chiamarla la Cascata di Shiva: da una parte per via del colore quasi irreale delle sue acque, che formano piscine naturali di un azzurro elettrico tanto sono pure, dall’altra perché tutt’intorno sono state costruite, a secco e con le pietre del luogo, panche e sedute per potersi godere questo ambiente naturale e selvaggio.

La cascata è riparata da un fitto bosco e dai rami pendono alcuni acchiappasogni costruiti con i rametti della vegetazione circostante. Il percorso per raggiungerla è breve, serve affrontare una salita di circa 45 minuti nel bosco dove la difficoltà principale è rappresentata dalla scarsa segnalazione.

La primavera è la stagione ideale per visitarla, quando la cascata è alimentata dalle piogge e il bosco circostante si riempie di verde. La Cascata del Fosso di Teria è un luogo davvero magico e speciale per chi ama il contatto con la natura e momenti di contemplazione zen.

La Cascata di San Nicola in Sicilia

Anche la Sicilia custodisce scenari inaspettati per gli amanti delle cascate. Se i primi mesi primaverili rappresentano ancora uno scoglio per godersi un bagno al mare, ecco che è il momento giusto per visitare i non pochi luoghi di acqua dolce che la Trinacria offre. Un esempio è rappresentato dalla bella Cascata di San Nicola, vicino a Bolognetta, nell’entroterra palermitano.

Lo scenario in cui scorre il magro torrente che le alimenta è spettacolare, una ampia gola rocciosa dove la maggior parte del verde è rappresentato dalle onnipresenti piante di fico d’India. La cascata conserva un po’ di portata anche durante l’estate, ma è in primavera che questo salto offre lo spettacolo migliore, per giunta in un territorio spesso associato all’aridità.

Il percorso per raggiungerla è breve ma richiede un po’ di attenzione, poiché attraversa tratti rocciosi e sentieri non segnalati. La traccia tuttavia è abbastanza inconfondibile e unica e porta in un quarto d’ora circa al cospetto di questo piccolo gioiello siciliano.