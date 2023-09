Dov’è stato girato “One Piece”, il live action Netflix

Ne stanno parlando tutti, anche perché è il live action – film in cui le vicende di un noto cartone animato, fumetto o videogioco vengono interpretate da attori in carne ed ossa – attualmente più visto su Netflix. Si tratta di “ One Piece “ , una serie televisiva nippo-statunitense creata da Matt Owens e Steven Maeda, che è l’adattamento per la Tv dell’omonimo manga di Eiichirō Oda. Ma dove è stato girato questo prodotto di successo?

Dove sono state effettuate molte delle riprese

La serie è un susseguirsi di panorami straordinari, foreste rigogliose ed enormi galeoni dei pirati, ma ad essere del tutto onesti la maggior parte di queste scene sono state realizzate al computer con effetti speciali in digitale, mentre su altre è regnato per tutto il tempo della produzione una sorta di mistero.

Ciò non toglie che alcune location, ora che il live action è finalmente visibile sulla piattaforma streaming, sono ben chiare a tutti. Una parte delle scene si è svolta a Città del Capo, in Sudafrica, la stessa località in cui si trovano anche gli studios in cui è stata girata gran parte della serie.

I paesaggi che può ammirare lo spettatore sono emozionanti, ma del resto la Capitale legislativa del Sudafrica è nota a tutti per il suo pittoresco porto e anche per la straordinaria posizione naturale in cui si trova. Non a caso in molti, per via della mescolanza di elementi diversi tra loro da cui è impreziosita, ritengono che Città del Capo sia una delle più suggestive città del mondo, e noi non possiamo affatto dargli torto.

Le altre straordinarie location

Tra le altre location scelte per registrare il live action Netflix troviamo le vicine - e bellissime - Isole Canarie, veri e propri paradisi appartenenti alla Spagna.

Formate da sette principali isole - Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ed El Hierro - le Canarie offrono spiagge a perdita d'occhio, tipici porti turistici, e aridi ma emozionanti paesaggi vulcanici che si sono rivelati lo sfondo perfetto per una serie come questa.

Ma non sono le sole. A fare da musa anche il Messico, e più precisamente lo Stato di Quintana Roo. A tal proposito, però, c'è da essere onesti: i misteri che vi abbiamo accennato prima sulle riprese, in questo caso specifico rimangono ancora irrisolti, tanto quanto quelli che circondano la produzione spagnola delle Isole Canarie.

Quel che è certo, è che i creatori di "One Piece" hanno deciso di catturare alcune sequenze presso Xcaret e sulla meravigliosa costa locale.

Stando a quanto riporta CiackClub, tra le diverse location di "One Piece" compare anche il nostro Paese. La verità è che non è mai stata ufficialmente accreditata alcuna ambientazione italiana alla serie, ma che sembrerebbe impossibile non riconoscere gli straordinari paesaggi di Positano, Amalfi e Sorrento.

Insomma, il live action di "One Piece", che attualmente è lo show più visto su Netflix in 84 Paesi, è un vero e proprio successo a cui forse vale la pena dare uno sguardo (anche se non si è fan del manga originale).