Viaggio alla scoperta del borgo più freddo d’Italia

A 1329 metri di altitudine al centro dell’Altopiano delle Rocche, nel cuore dell’Abruzzo, ecco il borgo più freddo d’Italia dove, nel 2012, la stazione meteorologica ha rivelato una temperatura di -37,4 gradi: stiamo parlando di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila. Ma non è tutto: il record di “temperatura sottozero” risale al 1985 quando furono rilevati ben -45 gradi!

Qui la neve non manca e fa la felicità dei turisti che possono godersi il paesaggio montano con gli sci ai piedi nei comprensori sciistici di Campo Felice e Ovindoli-Monte Magnola.

Conosciamo più da vicino questo borgo suggestivo, sede del Parco naturale regionale Sirente-Velino, dove il territorio ha un dislivello importante che va dai 925 ai 2243 metri.

Rocca di Mezzo: il borgo

Risalente intorno all’anno Mille, Rocca di Mezzo ha preservato nel corso del tempo il suo fascino di borgo medievale con le antiche case in pietra, pittoresche chiesette e vicoletti lastricati.

Una visita può avvenire comodamente a piedi, a partire dalla parte alta, il nucleo antico sulla sommità del Monte Calvario, dove immergersi in un’atmosfera suggestiva e ammirare la Chiesa della Madonna della Neve, edificata nel Quattrocento ma rimaneggiata nel Settecento per mostrarsi come la vediamo oggi. Sorge al posto di una fortezza e la torre è stata riutilizzata come campanile; ha pianta a croce latina e conserva al suo interno arredi sacri del XIV e XV secolo e l’altare maggiore in stile rinascimentale.

Altra zona è quella chiamata “La Morge“, nella parte nord: qui degni di nota sono i caratteristici Tre Archi, le fontane e il Palazzo del Municipio in stile tardo classico.

Infine, la zona bassa di Rocca di Mezzo è quella che si è sviluppata nel corso del Novecento con edifici di grande interesse e insediamenti turistici.

Da non perdere Villa Cidonio, la sede del Parco naturale regionale del Sirente Velino, in stile eclettico liberty che ricorda le forme del Rinascimento italiano toscano, e la Chiesa di San Leucio, nell’omonima pineta fuori dal paese.

Raggiungendo poi la frazione di Rovere, ecco i resti del Castello di Rocca di Mezzo, di origine incerta, che si staglia su uno sperone roccioso nelle vesti di una fortezza triangolare con ai vertici le torri circolari.

Qui merita una visita il Museo Archeologico che conserva i reperti ritrovati durante gli scavi: ad esempio, maioliche rinascimentali, vasellame di ceramica, cerniere, chiodi e cardini.

Attività per tutte le stagioni

Grazie al suo ricco patrimonio paesaggistico, storico e culturale, Rocca di Mezzo è una località ambita in tutte le stagioni.

Durante l’inverno, è paradiso degli sciatori con il comprensorio sciistico di Campo Felice, che offre quasi 40 chilometri di piste adatte a ogni livello, lo snowpark, le piste per lo sci di fondo e un’area divertimento dedicata ai più piccoli.

La stazione fa parte del comprensorio Tre Nevi insieme a Campo Imperatore e Ovindoli-Monte Magnola.

In estate, invece, il borgo si trasforma nella meta ideale per gli appassionati di trekking, escursioni e attività a contatto con la natura: sono numerose le occasioni di relax, sport all’aria aperta e di scoperta del magnifico ambiente del Parco che ospita flora, fauna e testimonianze del passato con percorsi escursionistici e storico-culturali.