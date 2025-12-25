Dopo quattro continenti, diciassette paesi, quindici capitali ha scoperto che il più delle volte quello che cerchi non è poi così lontano da casa.

Getty Images Veduta sul Rifugio Bella Vista tra cime innevate e nuvole in Val Senales

La Val Senales è una valle laterale della Val Venosta, in Trentino-Alto Adige, incastonata tra cime che superano i tremila metri. Uno di quei luoghi in cui la montagna ha conservato un carattere grezzo, puro, non raffinato, che emerge pienamente durante l’inverno, quando la neve si accumula sui picchi e non abbandona i fondovalle. La valle si sviluppa lungo un asse che sale gradualmente dai masi storici di fondovalle fino a Maso Corto (Kurzras, in tedesco): è l’ultimo insediamento abitato e il punto di partenza per le escursioni in quota. Sopra di esso, infatti, si trova il Ghiacciaio di Giogo Alto, adagiato su circa 185 ettari tra i 3.000 e i 3.200 metri di altitudine, non lontano dal confine con l’Austria. Un ambiente severo e affascinante, che d’inverno si trasforma in parte integrante del grande comprensorio sciistico di cui fa parte la valle, la cosiddetta Senales Alpin Arena.

Il ghiacciaio è parte integrante dell’identità della Val Senales: oltre a esserne fondamentale elemento paesaggistico, custodisce una delle storie simbolo del territorio. È qui, infatti, che nel 1991, poco oltre il crinale, venne ritrovata la mummia di Ötzi, un uomo vissuto oltre cinquemila anni fa e che è divenuto simbolo di questo lembo di terra fra le montagne, da sempre luogo di passaggio, di vita montana e di sfida con l’ambiente alpino. Durante l’inverno il Ghiacciaio di Giogo Alto diventa una meta privilegiata non solo per chi ama lo sci da discesa, ma più in generale per tutti coloro che cercano attività all’aperto in quota, tra panorami spettacolari e contatto diretto con l’alta montagna.

Cosa fare in inverno

Il cuore delle attività invernali si concentra sul Ghiacciaio di Giogo Alto, chiamato per semplicità anche Ghiacciaio della Val Senales. È facilmente raggiungibile grazie alla funivia, che da Maso Corto sale fino in quota, dove lo sguardo spazia su un mare di vette alpine che emergono dal panorama candido che le avvolge, al confine tra Italia e Austria.

Il ghiacciaio è noto soprattutto per lo sci alpino, solitamente praticabile da ottobre fino alla primavera avanzata grazie alla neve naturale e alle condizioni climatiche favorevoli. Qui il ghiacciaio ha resistito più che altrove ai cambiamenti climatici, e fino a dieci anni fa era uno dei pochi luoghi delle Alpi dove si potesse praticare lo sci anche d’estate. Poi, però, anche in Val Senales si è dovuto mettere un freno ed aspettare la stagione fredda.

Le piste si snodano su ampi pendii e sono considerate adatte a tutti i livelli: sono ideali per gli sciatori più esperti, ma anche chi deve ancora migliorare può trovare pane adatto ai propri denti. L’altitudine del luogo garantisce spesso e volentieri una quantità e una qualità della neve superiore che altrove, insieme a una maggiore quiete, lontana dalla frenesia delle grandi stazioni turistiche.

Accanto allo sci alpino, il ghiacciaio offre anche tutta un’altra serie di attività all’aperto, magari più lente, dedicate tanto al movimento quanto all’ammirazione di un contesto con davvero pochi paragoni: quando il meteo è favorevole il colpo d’occhio sui dintorni è davvero sensazionale, con il contrasto tra l’estremo candore della neve e del ghiaccio e la roccia scura delle montagne, con solo il blu intenso del cielo a spezzare la bicromia.

Getty Images

Uno dei luoghi ideali per vivere questo tipo di emozioni è la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, raggiungibile con un breve percorso attrezzato dalla stazione a monte della funivia. Da questa terrazza a oltre 3200 metri sul livello del mare, si gode di uno dei panorami più vasti delle Alpi, con decine di cime oltre i tremila metri che emergono come isole in un oceano di neve.

Escursione sul Ghiacciaio di Giogo Alto in inverno

Per chi ama esplorare la montagna con passo più lento, il Ghiacciaio di Giogo Alto in Val Senales offre alcune delle escursioni più suggestive dell’arco alpino. Da tenere a mente che le attività invernali in alta quota vanno sempre affrontate con una preparazione adeguata, con un meteo favorevole e con l’accompagnamento di guide alpine esperte.

Saranno proprio queste ultime ad accompagnare i partecipanti a quello che viene chiamato l’Ötzi Glacier Tour, l’escursione guidata che conduce, anche in inverno, fino al luogo del ritrovamento dell’uomo venuto dal ghiaccio, la mummia del Similaun, una delle scoperte scientifiche che ha permesso di fare maggiori progressi sulla vita delle popolazioni alpine preistoriche. Si tratta di un itinerario di sci alpinismo impegnativo perché si sviluppa a lungo oltre i 3.000 metri di quota, su terreno glaciale e innevato, attraversando ambienti di alta montagna e che richiede una buona dimestichezza con gli sci.

iStock

Si percorre infatti con gli sci il Ghiacciaio di Giogo Alto salendo fino alla Croda Nera, per poi scendere fino al vicino Giogo di Tisa, nei cui pressi si trova il luogo di ritrovamento della mummia di Ötzi. Al ritorno, dopo aver ripercorso il ghiacciaio, si scende lungo le piste del complesso sciistico. Il tempo di percorrenza di questa affascinante escursione è di circa 7 ore.

Meno impegnativa è l’escursione che porta a scoprire una curiosa, bellissima grotta con le pareti ricoperte di ghiaccio che si apre a 2800 metri di quota lungo il ghiacciaio. Un’avventura guidata più semplice che permette di andare alla scoperta della grande distesa bianca e giungere fino a un affascinante, piccolo tesoro nascosto nel gelo.

Altre attività invernali in Val Senales

Più accessibili, ma non meno affascinanti, sono le diverse ciaspolate che è possibile affrontare in Val Senales, ideali per chi desidera immergersi nei paesaggi innevati senza affrontare difficoltà tecniche elevate. I percorsi si snodano ai margini del ghiacciaio e nelle aree circostanti, tra boschi silenziosi e ampie distese bianche. Una delle più coinvolgenti è quella contrassegnata dal percorso numero 4 e che parte dal centro di Maso Corto, passando per la stazione a valle della seggiovia Lazaun e poi per il bel maso Wies, fino ad arrivare nella piccola e incontaminata Val di Lagaun. Il percorso completo dura circa un’ora.

iStock

Anche per gli amanti dello sci di fondo la Val Senales offre anelli ben mantenuti per una disciplina che permette di esplorare il territorio con ritmo costante, ideale per chi cerca movimento, contatto con la natura e ammirare grandi panorami senza la frenesia delle piste da discesa.

A Maso Corto si trovano due piste di diversa difficoltà e lunghezza, con uno dei due anelli che porta peraltro proprio ai margini del Ghiacciaio di Giogo Alto: è una pista impegnativa, lunga 5 chilometri e che porta a 3.050 metri di altitudine. Serve un po’ di preparazione ed esperienza, ma completarla e ammirare il paesaggio che si attraversa vale davvero la pena.