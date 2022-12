La casa sull’albero immersa nella neve è un sogno

Fonte: Ufficio Stampa Camping Caravan Park Sexten

Vivere esperienze straordinarie in grado di emozionare e incantare: è questo che andiamo cercando ogni volta che ci mettiamo in viaggio, indipendentemente dalle distanze e dai luoghi raggiunti.

E poche cose, lo sappiamo, sanno emozionare e incantare come fa Madre natura, proprio lei che con i suoi spettacoli è destinata a incantare lo sguardo e a riscaldare il cuore. Sempre lei che ci permette di ammirare scenari mozzafiato e di ritrovare noi stessi, rigenerando i senti e ricaricando le energie.

E se è un’esperienza così che volete vivere, all’insegna della grande bellezza che appartiene al nostro pianeta, allora abbiamo un posto per voi. Si tratta di una casa sull’albero immersa nelle neve che è un sogno a occhi aperti.

Glamping in inverno: dormire in mezzo alla natura

C’è qualcosa di magico che succede intorno a noi quando l’inverno arriva, quando la neve, candida e soffice, scende sulle cime delle montagne, tingendo tutto di bianco e trasformando i paesaggi che conosciamo in scenari incantati.

È questo il momento perfetto per riscoprire i nuovi show che la natura ha in serbo per noi, per immergerci in questi e per rallentare, per fuggire dal caos e dal disordine dei giorni. E se è un’esperienza così che volete vivere, allora, c’è solo un posto da raggiungere. Uno di quei luoghi che, proprio durante l’inverno, si trasforma in una cartolina di immensa bellezza.

Il nostro viaggio di oggi ci porta al cospetto delle maestose e suggestive Dolomiti, proprio lì dove la natura è assoluta protagonista, sempre lì dove è possibile perdersi e immergersi in un paesaggio mozzafiato che invita a ritrovare se stessi e a connettersi con la natura circostante.

Le cose da fare e da vedere, ovviamente, sono tantissime. Del resto, da anni, le Dolomiti sono meta prediletta degli amanti della natura e degli appassionati degli sport invernali. Sempre qui, poi, è possibile vivere una delle esperienze di viaggio più belle di una vita intera, come quella di un glamping invernale immerso totalmente in uno dei paesaggi più belli d’Italia, sempre lì dove c’è una casa sull’albero nella neve, che è un sogno a occhi aperti.

La casa sull’albero circondata da neve

Nella magica e suggestiva cornice montuosa delle Dolomiti, esiste un glamping che permette di vivere un’esperienza unica, un’avventura al di fuori dall’ordinario all’insegna del lusso, quello di poter dormire nella natura innevata, proprio sopra un albero.

Il suo nome è Camping Caravan Park Sexten e si trova a Sesto, Bolzano. Si tratta di un piccolo paradiso situato proprio in un territorio naturalistico di immensa bellezza.

Il glamping ospita tutta una serie di strutture davvero straordinarie: le case sugli alberi. Strutture completamente immerse nella natura incontaminata delle Dolomiti, dove non esiste traffico né inquinamento luminoso, all’interno delle quali è possibile vivere un’esperienza rigenerante unica al mondo, quella di ristabilire un contatto primordiale con la natura autentica e selvaggia.

Di giorno, il glamping, è il perfetto punto di partenza per andare alla scoperta di tutti i tesori naturalistici dell’area circostante. Di notte, invece, quando il sole lascia spazio al crepuscolo, un cielo stellato di immensa bellezza illumina i rifugi dei viaggiatori, ed è allora che comincia la magia.