Ai piedi della vetta più alta della Germania, il Lago Eibsee regala scorci sorprendenti, acque trasparenti, boschi fitti, sentieri panoramici e una natura magnetica

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I bellissimi colori dell'Eibsee

Il primo sguardo cade su una distesa d’acqua dalle sfumature verde smeraldo e turchese, talmente limpida da lasciare intravedere sassi, tronchi e riflessi del fondale. Alle spalle si alza la parete imponente della Zugspitze, la montagna più alta della Germania con i suoi 2.962 metri, protagonista assoluta dell’orizzonte. Sì, siamo di fronte a uno scenario spettacolare, che ha trasformato il Lago Eibsee in uno dei simboli paesaggistici più celebri della Baviera.

Il bacino si trova a circa 1.000 metri di altitudine, circondato da foreste di conifere, pareti rocciose e piccole baie che cambiano volto durante l’arco dell’anno. La luce del mattino rende l’acqua quasi trasparente, il pomeriggio accende tonalità più intense, mentre il tramonto colora la superficie di riflessi dorati. Pur rappresentando una delle mete naturalistiche più famose della Germania meridionale, il lago appartiene ancora oggi a una proprietà privata legata allo storico Hotel Eibsee, aperto alla fine del XIX secolo. L’accesso alle rive, però, resta libero, scelta che permette di vivere il posto senza particolari limitazioni.

Poi ci sono 8 isole. Alcune appaiono ricoperte da pini e abeti, altre mostrano semplici affioramenti rocciosi. Dalla riva sembrano galleggiare davanti alla grande parete della Zugspitze, regalando prospettive sempre diverse lungo tutto il percorso che abbraccia il lago. Un posto eccezionale che viene spesso soprannominato i Caraibi della Baviera a causa di quei colori tropicali che destabilizzano la mente, abituata a tutt’altre tonalità quando pensa a un lago di montagna.

Origine, formazione e leggende del Lago Eibsee

La storia del Lago Eibsee comincia circa 3.600 anni fa, quando un enorme crollo interessò parte della parete settentrionale della Zugspitze. Migliaia di metri cubi di rocce precipitarono verso valle, modellando profondamente il territorio. I detriti bloccarono alcune depressioni già presenti, favorendo la nascita del bacino lacustre visibile ancora oggi.

Quell’antico evento geologico spiega anche la presenza delle 8 isole: molti rilievi rocciosi rimasti sopra il livello dell’acqua divennero piccoli isolotti ricoperti gradualmente dalla vegetazione alpina. Osservando il paesaggio risulta facile riconoscere la forza che plasmò questa parte del massiccio del Wetterstein.

Il lago occupa una superficie di circa 177 ettari, raggiunge una profondità massima vicina ai 34 metri, misura più o meno 2,45 chilometri nel punto più lungo e presenta uno sviluppo costiero di quasi 8,8 chilometri. Sì, sono numeri decisamente importanti. Poi c’è la straordinaria qualità dell’acqua, la quale rappresenta uno degli aspetti più apprezzati: filtrata naturalmente dalle rocce calcaree circostanti, mantiene una trasparenza straordinaria che permette di distinguere il fondale anche a diversi metri dalla riva.

Durante l’estate la temperatura diventa piacevole, caratteristica che lo rende una delle località balneari più amate della regione. Attorno al bacino prospera una fauna particolarmente interessante. Fra gli alberi trovano rifugio il picchio nero, la nocciolaia, il crociere comune, la civetta nana, varie specie di cince e persino rari picchi tridattili e picchi dorsobianco. Sulla superficie di questo lago della Germania compaiono regolarmente svassi maggiori e smerghi maggiori, tanto da essere una destinazione apprezzata anche dagli appassionati di birdwatching.

Fra racconti popolari tramandati nelle vallate alpine, qualcuno attribuisce alle acque dell’Eibsee un’aura quasi magica. Nebbie leggere, riflessi cangianti e il profilo severo della Zugspitze hanno alimentato nel tempo storie legate agli spiriti della montagna, pur senza una leggenda dominante conosciuta in tutta la Baviera.

Visita, attività e luoghi da scoprire

Il modo migliore per conoscere il Lago Eibsee passa dal sentiero ad anello che segue gran parte del perimetro. L’itinerario misura circa 7 chilometri e richiede mediamente 2 ore e mezza, alternando tratti nel bosco, punti panoramici, piccole spiagge di ciottoli e scorci sulle isole. Lungo il percorso cambia continuamente la prospettiva sulla Zugspitze: talvolta la montagna occupa l’intero sfondo, in altre circostanze compare fra gli alberi oppure si riflette perfettamente sull’acqua.

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Nella stagione più mite Eibsee invita a trascorrere molte ore all’aria aperta. Le baie più tranquille regalano angoli ideali per una pausa, mentre le rive ghiaiose permettono un bagno rinfrescante in un’acqua sorprendentemente limpida. Grande successo accompagna anche il noleggio di stand up paddle, kayak, barche a remi e pedalò. Navigare lentamente fra le isole, infatti, consente di osservare dettagli invisibili dalla terraferma, fra tronchi sommersi, pareti rocciose e piccoli promontori ricoperti di vegetazione.

Un’esperienza dal sapore storico arriva con il battello “Reserl“, imbarcazione utilizzata per brevi escursioni panoramiche. La navigazione aiuta ad ammirare una prospettiva privilegiata sul profilo della Zugspitze e fa sì che si possa apprezzare pienamente l’armonia fra lago e montagne. Accanto alle attività sportive trovano spazio diversi servizi pensati per una giornata rilassante. Durante la bella stagione aprono infatti il ristorante, la birreria, un piccolo chiosco, il punto dedicato ai souvenir e le strutture collegate al noleggio delle imbarcazioni.

Pochi passi separano il lago dalla moderna funivia della Zugspitze. In circa 10 minuti la cabina supera quasi 2.000 metri di dislivello, regalando una vista straordinaria sulle Alpi bavaresi. L’impianto attraversa uno dei piloni in acciaio più alti al mondo, alto 127 metri, particolare tecnico che rende la salita ancora più affascinante.

Chi desidera prolungare la permanenza trova numerose opportunità nei dintorni. Garmisch-Partenkirchen dista appena 12 chilometri e conserva eleganti edifici decorati secondo la tradizione bavarese. Poco oltre attendono la spettacolare Gola della Partnach, i sentieri del massiccio del Wetterstein, il Castello di Linderhof voluto da Ludovico II e il caratteristico borgo di Mittenwald.

Dove si trova e come arrivare

Il Lago Eibsee appartiene al territorio comunale di Grainau, nell’Alta Baviera, a breve distanza da Garmisch-Partenkirchen. La posizione, proprio ai piedi della Zugspitze, lo rende una delle porte d’accesso principali verso la vetta più alta della Germania. Chi parte da Monaco di Baviera raggiunge Garmisch-Partenkirchen in circa 90 minuti di treno. Dalla stazione prosegue il collegamento garantito dalla Bayerische Zugspitzbahn, ferrovia a cremagliera che arriva fino alla fermata Eibsee, situata a brevissima distanza dalla riva. Un’alternativa arriva dalla linea autobus 9840.

In automobile l’accesso avviene attraverso la A95, con un tempo medio di percorrenza vicino a 1 ora e 30 minuti da Monaco. Nei pressi del lago sono disponibili parcheggi pubblici a pagamento. Durante l’alta stagione conviene raggiungere la destinazione nelle prime ore della giornata, scelta che facilita la ricerca di un posto auto e permette di apprezzare un’atmosfera decisamente più tranquilla.