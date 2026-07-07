PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La Valnerina con il suo bellissimo fiume

La spina dorsale dell’Italia centrale è la culla di un segreto fatto di roccia calcarea, foreste fitte e acque impetuose. Parliamo della Valnerina, in Umbria (provincia di Terni), che prende il nome dal fiume Nera, un corso d’acqua che nei secoli ha scavato una valle stretta e profonda nell’Appennino, creando un ecosistema unico nel suo genere.

Fin dall’antichità, la conformazione della zona rese questa valle un territorio difficile da attraversare. Il Nera, trascinando detriti lungo il suo percorso, dava vita a frequenti sbarramenti naturali che favorivano la formazione di aree paludose. Proprio questa natura aspra contribuì a preservarne l’identità. Dal V secolo d.C. numerosi monaci siriaci trovarono rifugio tra sorgenti, cavità naturali e pareti rocciose, scegliendo la solitudine del luogo per dedicarsi alla preghiera e alla contemplazione. Prima ancora di diventare terra di santi, la Valnerina fu terra di asceti, in grado di custodire silenzio e spiritualità senza alterare il proprio equilibrio.

L’impressione che accompagna il viaggio nasce da un rapporto speciale tra ambiente e presenza umana: abbazie, eremi, fortificazioni e borghi medievali punteggiano il paesaggio con discrezione, come fossero elementi appartenuti da sempre alle montagne. Tutto, però, sembra seguire il ritmo imposto dal fiume, autentico protagonista di questa lunga valle

Il fiume Nera, l’anima verde della valle

Gran parte della storia della Valnerina ruota attorno al Nera. Nato tra le pendici dei Monti Sibillini, raccoglie lungo il tragitto sorgenti, torrenti e affluenti che alimentano acque limpide e ricche di ossigeno, habitat ideale per numerose specie ittiche, tra cui la trota fario, simbolo dei corsi d’acqua appenninici.

Le sue rive alternano tratti tranquilli ad altri caratterizzati da rapide e gole profonde. Pareti di roccia calcarea si alzano ai lati del fondovalle, mentre boschi di carpini, aceri, querce e faggi ricoprono i versanti. Rapaci quali poiane, gheppi e bianconi sfruttano le correnti ascensionali generate dalle montagne, regalando frequenti avvistamenti a chi alza lo sguardo verso il cielo.

La biodiversità rappresenta uno degli aspetti più preziosi della valle: alcune aree custodiscono specie vegetali rare, fra cui l’edera nebrodense, pianta relitta sopravvissuta dall’Era Terziaria. Nelle cavità naturali trovano rifugio migliaia di pipistrelli, mentre mammiferi schivi quali martore e gatti selvatici popolano le zone forestali meno frequentate.

Cascata delle Marmore, il dialogo millenario tra ingegno romano e forza della natura

La maestosa Cascata delle Marmore riesce a raccontare il rapporto fra uomo e ambiente con profonda efficacia. Alta 165 metri e articolata su 3 salti principali, rappresenta una delle cascate artificiali più elevate d’Europa. La sua origine risale al 271 a.C., quando il console romano Manio Curio Dentato promosse la realizzazione del Cavo Curiano per deviare le acque stagnanti del Velino verso il Nera. L’obiettivo consisteva nella bonifica della piana reatina, spesso soggetta a impaludamenti. Da quell’intervento di ingegneria idraulica nacque uno dei paesaggi più spettacolari dell’Italia centrale.

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Secolo dopo secolo furono necessari ulteriori lavori per regolare il flusso delle acque e limitare le piene. Il risultato visibile oggi racconta quasi 2.300 anni di trasformazioni, durante i quali tecnica e ambiente hanno trovato un equilibrio sorprendente. Quando viene aperto il rilascio dell’acqua, il fragore aumenta progressivamente fino a riempire l’intera gola.

Una nube di minuscole gocce avvolge la vegetazione, mentre il bianco della cascata contrasta con il verde intenso delle pareti ricoperte di muschi e felci. Il paesaggio cambia nel giro di pochi minuti, regalando uno spettacolo che riesce a coinvolgere vista, udito e olfatto.

L’area naturalistica circostante mette a disposizione numerosi itinerari che attraversano boschi, ponticelli e terrazze panoramiche. Lungo il percorso si alternano scorci differenti, ciascuno abile a mostrare una prospettiva nuova della cascata, sempre diversa a seconda della luce e della portata del fiume.

Il Parco Fluviale del Nera, il regno dell’acqua

Il tratto compreso tra Terria e la Cascata delle Marmore appartiene al Parco Fluviale del Nera, spesso chiamato anche “Parco delle Acque”, un soprannome perfettamente coerente con l’identità del territorio. Torrenti, sorgenti, canali, rapide e specchi d’acqua costruiscono un ambiente ricchissimo sotto il profilo naturalistico.

L’area protetta comprende i territori di Terni, Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino. Borghi medievali costruiti in posizione dominante osservano la valle dall’alto, seguendo un’antica logica difensiva. La vegetazione qui alterna oliveti, boschi di latifoglie e pareti ricoperte da una ricca flora rupestre. L’acqua limpida del Nera permette la presenza di numerose specie ittiche, mentre le zone più appartate favoriscono la vita di mammiferi e uccelli rapaci.

Mole di Narni, un posto fuori dal comune

Tra gli angoli più sorprendenti del territorio ci sono le Mole di Narni, una serie di laghetti color smeraldo alimentati dalle acque del Nera e circondati da una fitta vegetazione ripariale. Antichi canali, piccoli salti d’acqua e resti di strutture legate alle attività molitorie narrano il lungo rapporto tra il fiume e le comunità locali.

La luce filtra tra pioppi e salici creando riflessi cangianti sulla superficie dell’acqua, mentre il rumore della corrente accompagna la visita con una continuità quasi ipnotica. Non farci il bagno (anche se l’acqua è piuttosto fresca) è praticamente impossibile. A pochi chilometri dal centro storico di Narni, questo tratto del fiume offre un volto più raccolto e intimo della Valnerina.

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Greenway del Nera, un viaggio lento lungo la valle

Fra i progetti più significativi dedicati alla mobilità dolce c’è la Greenway del Nera, un itinerario di circa 180 km articolato in 16 tappe. Il percorso collega la Cascata delle Marmore ai territori più settentrionali della valle, attraversando paesaggi molto diversi tra loro. Vecchie mulattiere, strade rurali, tratti sterrati e antichi collegamenti utilizzati da pastori e mercanti permettono di leggere il territorio attraverso una prospettiva diversa rispetto alle normali arterie stradali.

Uno degli itinerari più piacevoli unisce Sant’Anatolia di Narco e Ceselli. Circa 6,5 km scorrono accanto al fiume tra boschi, prati e piccoli canali, con un dislivello molto contenuto che rende il percorso adatto anche a chi desidera una giornata tranquilla all’aria aperta.

La Greenway incrocia inoltre la Via di Francesco e diversi tratti della storica ferrovia Spoleto-Norcia, considerata uno dei maggiori capolavori dell’ingegneria ferroviaria italiana.

Il Pian Grande di Castelluccio, la tavolozza naturale dell’Appennino

Salendo verso le quote più elevate della Valnerina, il paesaggio cambia nuovamente volto. Alle gole fluviali subentrano vasti altipiani modellati dall’antica attività tettonica dei Monti Sibillini, fra i sistemi montuosi più affascinanti dell’Italia centrale. Qui prende forma uno degli spettacoli naturali più celebri del Paese: tra giugno e luglio il Pian Grande di Castelluccio si veste di colori straordinari grazie alla celebre Fioritura, un fenomeno naturale che richiama visitatori da tutto il mondo.

Papaveri, fiordalisi, margherite, narcisi, violette, genziane e decine di altre specie spontanee trasformano i campi in un mosaico variopinto che cambia sfumatura anche nell’arco della stessa giornata. All’origine di questo evento c’è una coltivazione antichissima, quella della lenticchia di Castelluccio, chiamata affettuosamente “Lénta” dagli abitanti del borgo. Per secoli gli agricoltori hanno mantenuto una pratica agricola rispettosa dell’ambiente, lasciando spazio alla crescita spontanea di numerose essenze erbacee. Proprio questa scelta, tramandata nel tempo, regala l’esplosione cromatica che ha reso celebre l’altopiano.

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Attorno all’altopiano, invece, si alzano le cime del Monte Vettore, del Monte Redentore e del Monte Argentella, montagne che incorniciano uno scenario ampio e luminoso.