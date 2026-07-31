PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Le misteriose (e bellissime) Gole di Tolmin

Tra le fronde fitte della Valle dell’Isonzo il terreno improvvisamente sprofonda e l’aria cambia temperatura nel giro di pochi passi. Anzi, da queste parti il calore estivo lascia il posto a una corrente umida, carica del profumo di felci bagnate e muschio secolare. Sotto la superficie, del resto, la natura ha scavato una cicatrice spettacolare. Parliamo delle Gole di Tolmin, che rappresentano il punto d’accesso più basso dell’intero Parco Nazionale del Triglav, situato a circa 180 metri sul livello del mare.

Specie vegetali amanti del freddo alpino convivono a stretto contatto con piante mediterranee lungo pareti rocciose quasi verticali. Il torrente Tolminka scorre sul fondo del crepaccio maggiore, esibendo tonalità che variano dall’azzurro opaco al verde giada intenso. Un secondo corso d’acqua, la Zadlaščica, intaglia un canyon collaterale per poi fondersi con il primo torrente attraverso una confluenza emozionante. Il boato delle cascate rimbalza tra le pareti strette, mentre la nebbia (quasi) perenne avvolge i massi scivolosi e le passerelle ancorate alla roccia.

Origine, formazione e leggende delle Gole di Tolmin

Per migliaia di anni il Tolminka e lo Zadlaščica hanno inciso lentamente gli strati di calcare tipici delle Alpi Giulie, modellando pareti, cavità e stretti corridoi naturali. L’erosione è in corso ancora oggi, alimentata dalla forza dell’acqua che, piena dopo piena, modifica impercettibilmente il paesaggio.

La posizione, ad appena 180 metri sul livello del mare, favorisce una vegetazione estremamente ricca fatta di felci, muschi e alberi che qui trovano condizioni ideali grazie alla costante presenza di umidità e alle temperature più fresche rispetto ai territori circostanti. Fra gli elementi più celebri c’è la Testa dell’Orso, chiamata Medvedova glava, un enorme masso precipitato dalla parete della gola per incastrarsi tra le rocce, formando un ponte naturale. Col trascorrere dei secoli la superficie si è ricoperta di muschio fino ad assumere una forma che ricorda il profilo della testa di un grande orso.

Poco distante si sviluppa l’area chiamata Skakalce, letteralmente “piccoli salti”. Acqua e roccia dialogano attraverso una serie di cascatelle, vasche naturali e rapide che regalano continui giochi di luce. L’intenso colore smeraldo deriva dai minerali presenti nell’acqua e dalla particolare rifrazione della luce sulle rocce calcaree.

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Un’altra presenza affascinante riguarda la sorgente termale nascosta ai piedi del Ponte del Diavolo. L’acqua sgorga da una piccola cavità mantenendo una temperatura stabile compresa tra 19 e 21 gradi. La sorgente appare soltanto quando il livello del Tolminka risulta abbastanza basso, dettaglio che rende questo fenomeno ancora più particolare.

Pochi luoghi raccolgono tante storie quanto queste gole. La più famosa conduce alla vicina Grotta di Dante, conosciuta anche come Zadlaška jama. Secondo una tradizione locale, Dante Alighieri avrebbe visitato questa cavità durante il XIV secolo, traendo ispirazione dagli ambienti oscuri e profondi per immaginare alcuni scenari dell’Inferno nella Divina Commedia. Nessuna prova storica conferma il racconto, ma la leggenda continua ad accompagnare chi raggiunge questo angolo della Slovenia.

Anche il Ponte del Diavolo porta con sé un nome evocativo: la struttura attraversa la gola a circa 60 metri d’altezza e collega Tolmin ai piccoli villaggi montani. Il primo attraversamento venne realizzato in legno durante i lavori della Ferrovia Transalpina. L’attuale ponte metallico risale invece al periodo della dominazione italiana tra le due guerre mondiali. Dall’alto lo sguardo abbraccia l’intero canyon scavato dal Tolminka.

Come funziona la visita e cosa vedere

L’accesso alle Gole di Tolmin avviene attraverso un percorso ad anello lungo circa 2 chilometri. L’intero itinerario richiede mediamente 1,5 ore e si sviluppa in un’unica direzione, scelta che permette di distribuire meglio i visitatori lungo il tragitto. Per preservare questo ambiente delicato gli ingressi risultano contingentati.

Per questo motivo è consigliato l’acquisto anticipato del biglietto, il quale consente pure di scegliere una fascia oraria precisa ed evitare lunghe attese nei periodi più frequentati.

Il sentiero alterna passerelle, ponticelli, scalinate e tratti scavati direttamente nella roccia. Circa 500 gradini accompagnano la discesa verso il fondo della gola e la successiva risalita. Ringhiere e protezioni rendono il tragitto sicuro, anche se gli scarponcini da trekking restano la scelta migliore, soprattutto dopo la pioggia, quando il fondo diventa particolarmente umido.

L’itinerario conduce dapprima verso la confluenza dei due torrenti, autentico cuore delle gole. Poco più avanti compare la Testa dell’Orso, seguita dalla zona delle piccole cascate dello Skakalce. Successivamente si raggiunge il Ponte del Diavolo, magnifico punto panoramico dal quale si percepisce la profondità del canyon scavato dal Tolminka.

Merita attenzione anche la fauna locale. Acque limpide e numerosi salti naturali hanno favorito la sopravvivenza della trota marmorata della Soča, specie autoctona rara che ha trovato rifugio proprio grazie alle caratteristiche geografiche delle gole. Vicino all’ingresso trova spazio anche un piccolo punto ristoro dedicato alla cucina tradizionale della valle. Tra le specialità c’è senza dubbio la frika, piatto sloveno preparato con formaggio fuso e patate, strettamente legato alla tradizione gastronomica delle comunità alpine.

Dove si trovano e come arrivare

Le Gole di Tolmin sorgono accanto all’omonima cittadina, nella Slovenia occidentale, all’interno della spettacolare Valle della Soča. Il confine italiano dista poco più di 30 minuti d’auto da Gorizia, fattore che rende questa destinazione perfetta anche per una gita di giornata. Chi raggiunge l’area in automobile trova diversi parcheggi organizzati: il parcheggio P1 si trova accanto all’ingresso ed è disponibile soprattutto per le auto; P2, gratuito, sorge poco fuori Tolmin e permette di arrivare alle gole attraverso un piacevole tragitto di circa 15 minuti; P3, anch’esso gratuito, richiede più o meno 30 minuti lungo il collegamento pedonale che attraversa la cittadina.

Durante l’estate un servizio navetta connette parcheggi, stazione degli autobus e ingresso del sito naturalistico. Anche il treno può rivelarsi un’opzione interessante. La stazione ferroviaria di Most na Soči, servita dalla storica Ferrovia Transalpina, collega questa parte della Slovenia con Nova Gorica e altre località della regione. Da lì autobus locali raggiungono facilmente Tolmin.

Fra canyon scolpiti dall’acqua, leggende medievali, ponti panoramici e torrenti dal colore irreale, le Gole di Tolmin raccontano la forza della natura attraverso dettagli che cambiano a ciascuna curva del sentiero. Un luogo in grado di sorprendere fin dal primo sguardo e destinato non farsi dimenticare facilmente.