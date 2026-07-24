PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il Lago di Lungern visto dall'alto

Superata la salita del passo del Brünig lungo l’itinerario che collega la regione dell’Oberland bernese alla Svizzera centrale, c’è un momento in cui la vista si spalanca su una conca dal colore indescrivibile. È la superficie del Lago di Lungern, che riflette sfumature che oscillano fra turchese, smeraldo e verde intenso, mentre le montagne disegnano una poetica cornice.

Siamo tra Lucerna e Interlaken, in una valle alpina modellata dai ghiacciai durante le grandi glaciazioni quaternarie. Il lago accompagna il piccolo villaggio di Lungern, caratterizzato da case tradizionali decorate con balconi fioriti, tetti spioventi, chiesa dal campanile slanciato e prati punteggiati di fienili in legno.

Ma, se dobbiamo essere del tutto onesti, è l’acqua a rappresentare il vero elemento protagonista: la qualità raggiunge livelli talmente elevati da risultare potabile (attenzione, è comunque sconsigliato berla), mentre in estate la temperatura può arrivare fino a 23 °C, valore decisamente insolito per un bacino alpino. Il livello del lago, tra le altre cose, varia nel corso dell’anno perché il bacino svolge anche una funzione idroelettrica. Ciò vuol dire che durante la primavera il volume risulta generalmente più basso, mentre nei mesi estivi aumenta grazie alla gestione della diga. Sì, è un paesaggio che si modifica continuamente.

Origine, formazione e leggende del Lago di Lungern

Il Lago di Lungern occupa una conca scavata dai grandi ghiacciai alpini migliaia di anni fa. Al termine dell’ultima glaciazione, il ritiro delle enormi masse di ghiaccio lasciò spazio a una depressione naturale che, nel tempo, si riempì grazie alle acque provenienti dai torrenti montani e dalle sorgenti della valle.

L’aspetto odierno, tuttavia, racconta anche una pagina significativa della storia svizzera del XX secolo: tra il 1921 e il 1922 venne realizzata una diga destinata alla produzione di energia idroelettrica. L’intervento comportò l’innalzamento del livello dell’acqua di circa 14 metri, trasformando profondamente l’antico paesaggio. Alcuni terreni agricoli finirono sotto il lago, mentre il paese dovette adattarsi a una nuova conformazione della riva.

Il colore così intenso deriva invece dalla combinazione di diversi fattori naturali. La straordinaria limpidezza dell’acqua, il fondale, la luce alpina e la presenza di minuscole particelle minerali riflettono tonalità che cambiano durante la giornata. Al mattino prevalgono sfumature verde chiaro, nelle ore centrali compaiono riflessi turchesi, verso sera il lago assume un aspetto più profondo.

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Intorno a esso circolano anche racconti popolari tramandati dagli abitanti della valle. Antiche tradizioni parlano di spiriti legati alle sorgenti e ai torrenti montani, figure simboliche nate per spiegare la forza della natura, le improvvise piene e il fragore delle cascate. Pur appartenendo al patrimonio orale locale, queste storie contribuiscono ancora oggi ad alimentare il fascino del territorio.

Cosa fare e vedere durante la visita

Il modo migliore per apprezzare il Lago di Lungern consiste nel seguire il percorso ad anello che ne accompagna il perimetro. L’itinerario misura circa 9,5 km, presenta un dislivello contenuto e alterna tratti sterrati, passerelle, brevi segmenti asfaltati, prati, boschi e scorci aperti sulle montagne. L’intero tragitto richiede più o meno 2 ore e mezza, anche se molti preferiscono procedere con calma, fermandosi nei punti panoramici oppure nelle numerose aree picnic attrezzate con tavoli e postazioni barbecue.

Lungo il percorso compare uno degli angoli più suggestivi dell’intera valle: la Cascata Dundelbach, che precipita da circa 150 metri attraverso due salti successivi. Un breve sentiero conduce al punto di osservazione inferiore, mentre un tratto più ripido permette di raggiungere anche il salto superiore, dal quale si apre una splendida vista sul lago.

Chi ama la fotografia difficilmente rinuncia a una sosta presso il belvedere di Schönbüel. Da qui il Lago di Lungern rivela la sua forma sinuosa incastonata fra i rilievi dell’Obvaldo. Si tratta di uno dei panorami più celebri della Svizzera, spesso protagonista di calendari, cartoline e campagne promozionali dedicate alle Alpi.

Durante l’estate il lido di Lungern rappresenta uno dei punti più frequentati. La piccola spiaggia sabbiosa, piuttosto rara in ambiente alpino, accoglie famiglie, coppie e gruppi di amici. C’è persino uno scivolo acquatico lungo 56 metri, così come sono presenti piattaforme galleggianti, trampolino, giochi per bambini, prati curati, chiosco e servizi.

L’acqua invita anche a vivere il lago da una prospettiva diversa. Pedalò, barche a remi e tavole da stand up paddle consentono di allontanarsi dalla riva lentamente, mentre la presenza di venti regolari favorisce vela e windsurf. Una scuola nautica organizza lezioni dedicate sia ai principianti sia ai velisti più esperti.

Chi desidera ampliare l’escursione può salire sulla funivia Lungern-Turren. In pochi minuti la valle lascia spazio a pascoli alpini e sentieri panoramici che conducono verso quote più elevate, regalando una prospettiva ancora più ampia sul lago e sulle montagne circostanti.

Dove si trova e come arrivare

Il limpidissimo Lago di Lungern appartiene al Canton Obvaldo, nella Svizzera centrale, lungo l’asse che collega Lucerna a Interlaken. La posizione risulta particolarmente favorevole anche per chi programma un itinerario attraverso le Alpi svizzere, grazie ai collegamenti rapidi sia su strada sia su rotaia.

In automobile basta seguire l’autostrada A8 fino all’uscita dedicata a Lungern, dove sono presenti parcheggi pubblici che sorgono nei pressi del lido, del campeggio oppure vicino alla stazione ferroviaria. Chi preferisce il treno può utilizzare la Zentralbahn, linea panoramica che collega Lucerna a Interlaken attraversando vallate, boschi e passi alpini. Le fermate di Lungern e Kaiserstuhl sorgono a breve distanza dalle rive, caratteristica che permette di iniziare l’escursione pochi minuti dopo la discesa dal convoglio.

Fra montagne, acqua cristallina, prati, cascate e piccoli villaggi alpini, il Lago di Lungern racchiude gran parte dell’anima più autentica della Svizzera: è un luogo in grado di sorprendere senza artifici, grazie a una bellezza plasmata dal tempo, dalla geologia e dall’equilibrio tra uomo e natura.