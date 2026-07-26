St Andrews Lakes è il lago blu del Kent nato da un’ex cava e rinato con aqua park, sport outdoor, spiaggia e relax

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Avventure e relax nel lago più divertente

A volte i luoghi più sorprendenti nascono da trasformazioni capaci di cambiare in toto il destino di uno spazio: è il caso di St Andrews Lakes, nel Kent, un grande lago artificiale immerso nella campagna inglese che oggi appare come una fuga perfetta dalla vita quotidiana, sospesa tra acqua azzurra, spiagge artificiali, sport outdoor, relax e avventura.

Siamo a Halling, nel nord del Kent, tra il fiume Medway e Pilgrims Way, in una zona comodamente raggiungibile anche da Londra: un’ex cava è stata trasformata in una destinazione per il tempo libero all’aria aperta, dove il paesaggio conserva ancora il carattere scenografico delle pareti rocciose ma lo rilegge come riserva d’acqua dolce con percorsi per famiglie e perfino lodge affacciati sul lago.

Cosa fare a St Andrews Lakes

Il cuore più vivace di St Andrews Lakes è senza dubbio il parco acquatico gonfiabile, considerato il più grande del Kent: l’esperienza è quella di un immenso parco giochi sull’acqua, ricco di ostacoli, scivoli, arrampicate, trampolini, monkey bars, passerelle e persino un’altalena gigante. Se amate muovervi con ritmi più tranquilli, potete scegliere paddleboard e kayak, anche con lezioni pensate per chi è alle prime armi.

Per un’esperienza ancora più scenografica, c’è la zip wire che permette di sorvolare il lago e osservare dall’alto l’acqua, la spiaggia e le attività in corso: il brivido c’è, ma resta accessibile e perfetto per chi vuole portarsi a casa un ricordo davvero spettacolare.

Se preferite restare sulla terraferma, sappiate che non mancano attività outdoor, dal climbing wall al tiro con l’arco, fino all’axe throwing: si può costruire una giornata su misura, alternando attività acquatiche e momenti di sport e pausa, energia e relax.

Il lato più rilassante del lago

Nonostante l’anima avventurosa, St Andrews Lakes non è pensato soltanto per correre, arrampicarsi o scivolare sull’acqua: la spiaggia artificiale e le rive sono l’ideale per prendere il sole, leggere, chiacchierare o osservare chi si diverte sull’acqua park.

Amate nuotare in contesti naturali? Allora l’open water swimming, con tutto il fascino delle acque libere e della natura intorno, aggiunge un’esperienza più essenziale e rigenerante, un modo di vivere il nuoto legato al paesaggio e alla sensazione di immergersi in uno spazio aperto.

Una delle proposte più interessanti è poi il Wellness Centre, spa outdoor di ispirazione nordica che si specchia nel lago, con vasca idromassaggio, sauna a legna e piscina nella laguna naturale: sono disponibili sessioni da 1 ora e mezza, da 3 ore o day pass, mentre il centro benessere è riservato agli adulti.

Una meta perfetta per tutti

Per famiglie con bambini e ragazzi, St Andrews Lakes offre attività diversificate e pensate per tutte le età: oltre al grande aqua park principale, non manca infatti un kids aqua park dedicato ai più piccoli.

Durante le vacanze estive vengono poi organizzati anche Multi-Activity Days per ragazzi dagli 8 ai 16 anni, con attività outdoor supervisionate da istruttori qualificati: le giornate possono includere kayak, paddleboard, climbing, tiro con l’arco, vela e lancio dell’ascia, con programmi adattati al gruppo e alle condizioni meteo.

Allo stesso tempo, St Andrews Lakes è adatto anche ai gruppi di amici, alle feste, alle giornate aziendali o a chi vuole organizzare un’uscita fuori Londra all’insegna del divertimento.