Tra le province di Alta Austria, Salisburgo e Stiria c’è una regione geografica, Salzkammergut, che racchiude un patrimonio naturale straordinario. Ne sono degli esempi i due limpidi laghi che si adagiano in una valle glaciale stretta, protetta dalle pareti rocciose del gruppo montuoso dell’Höllengebirge. Il complesso prende il nome di Langbathseen e comprende il Vorderer Langbathsee, il lago anteriore, e l’Hinterer Langbathsee, il lago posteriore.
Separati da appena poche centinaia di metri, formano uno dei paesaggi naturali più fotografati del Paese e una delle mete più amate dagli abitanti del Salzkammergut durante tutto l’anno. Ciò che colpisce fin dal primo sguardo è l‘incredibile trasparenza dell’acqua: nelle giornate limpide il fondale appare perfettamente visibile, mentre le pareti calcaree si riflettono sulla superficie mettendo in scena un effetto quasi speculare. Attorno si sviluppa una vasta foresta mista che alterna conifere e latifoglie, regalando sfumature completamente differenti tra primavera, estate e autunno.
L’atmosfera conserva ancora il carattere delle montagne austriache meno conosciute dal turismo internazionale. Questa, quindi, è una dimensione fatta di silenzio, profumo di resina e rumori prodotti soltanto dall’acqua e dal vento.
Origine, formazione e leggende dei Langbathseen
L'attuale aspetto dei Langbathseen si deve all'ultima glaciazione, quando enormi masse di ghiaccio scavarono profondamente questa valle alpina. Con il progressivo ritiro dei ghiacciai, circa 12.000 anni fa, le depressioni lasciate dal loro passaggio si riempirono d'acqua dando vita ai due laghi.
L'intera conca naturale appare quasi simile a un enorme anfiteatro scavato nella montagna. Poco prima di raggiungere il Vorderer Langbathsee, due giganteschi blocchi di pietra ai margini della strada ricordano la forza degli eventi geologici che hanno modellato quest'area. Lungo il collegamento verso il lago posteriore si attraversa inoltre una vasta zona interessata in passato da una frana, testimonianza della continua evoluzione del paesaggio alpino.
Il Vorderer Langbathsee si trova a circa 664 metri di altitudine, mentre l'Hinterer Langbathsee si sviluppa poco più in alto, intorno ai 730 metri. Entrambi sono alimentati dalle acque provenienti dalle montagne circostanti, caratterizzate da rocce calcaree che contribuiscono alla limpidezza del bacino.
Le ripide pareti dell'Höllengebirge, alte oltre 1.800 metri, fanno da quinta naturale all'intero panorama. Durante le prime ore del mattino il sole illumina gradualmente le cime, mentre il lago resta ancora avvolto nell'ombra della montagna, creando contrasti di luce particolarmente suggestivi.
A differenza di molte località alpine ricche di racconti popolari, i Langbathseen custodiscono soprattutto una memoria legata alla natura stessa. L'isolamento della valle, la fitta vegetazione e il continuo riflesso delle pareti rocciose sull'acqua hanno alimentato nel tempo un'aura quasi misteriosa, tanto da far considerare questo angolo del Salzkammergut uno dei paesaggi più scenografici dell'intera regione.
Cosa fare e vedere
La visita parte dal grande parcheggio situato accanto al Vorderer Langbathsee, facilmente raggiungibile in automobile. Da questo punto prende avvio una rete di sentieri ben segnalati adatta sia a una semplice passeggiata sia a escursioni di maggiore durata. L'anello attorno al Vorderer Langbathsee richiede circa 45 minuti e segue la riva attraverso una larga strada forestale dal fondo compatto, adatta anche alle famiglie con passeggino e a chi preferisce un itinerario privo di particolari difficoltà.
Proseguendo verso ovest si raggiunge il collegamento con l'Hinterer Langbathsee. Il tratto attraversa una lieve salita con un dislivello di circa 68 metri, costeggia l'antica area della frana e conduce al secondo lago in circa 45 minuti. L'Hinterer Langbathsee mostra un volto decisamente più tranquillo: ha dimensioni inferiori rispetto al primo bacino e trasmette una sensazione di maggiore isolamento. Panchine in legno distribuite lungo la riva invitano a fermarsi mentre il bosco si riflette perfettamente nell'acqua, incorniciato dalle pareti verticali dell'Höllengebirge.
L'intero itinerario che comprende entrambi i laghi misura più o meno 7 chilometri e richiede all'incirca 2 ore senza soste. Durante l'estate molti visitatori scelgono di fare il bagno. Sono infatti disponibili piccole spiagge naturali di ciottoli grazia cui fare un ingresso graduale nell'acqua, particolarmente limpida e fresca anche nei mesi più caldi. Il Vorderer Langbathsee rappresenta inoltre una destinazione molto apprezzata dagli appassionati di immersioni grazie alla straordinaria visibilità dei fondali.
L'area si presta perfettamente anche a un picnic. Numerosi prati lungo le rive consentono di trascorrere qualche ora all'aria aperta circondati soltanto dal paesaggio alpino. Gli appassionati di fotografia trovano scorci spettacolari in qualsiasi stagione: primavera ed estate mettono in risalto il verde intenso della foresta; l'autunno trasforma il bosco in una tavolozza di gialli, arancioni e rossi che si riflettono sulla superficie del lago. Nei mesi più freddi, invece, quando il ghiaccio ricopre completamente l'acqua, il panorama cambia ancora volto. Se le condizioni lo consentono, entrambi i laghi diventano un punto di riferimento per pattinaggio su ghiaccio ed Eisstock, il tradizionale sport invernale austriaco simile al curling.
L'area rappresenta anche il punto di partenza per itinerari più impegnativi destinati agli escursionisti esperti. Tra questi c'è lo Schafluckensteig, via attrezzata che conduce verso il Brunnkogel, oltre i 1.700 metri di quota. Altre escursioni raggiungono la Hochsteinalm, il Feuerkogel oppure il panoramico Signalkogel, affacciato sull'intera valle dei Langbathseen. Anche gli appassionati di mountain bike trovano percorsi adatti, in quanto la strada forestale consente di pedalare attorno ai due laghi attraversando una delle aree naturalistiche meglio conservate del Salzkammergut.
Dove si trovano e come arrivare
I Langbathseen sorgono nell'Alta Austria, all'interno della regione storica del Salzkammergut, celebre per la concentrazione di laghi alpini e montagne calcaree. Il punto di riferimento principale è Ebensee am Traunsee, cittadina affacciata sul lago Traunsee. Dal centro di Ebensee bastano circa 15 minuti di automobile lungo la Langbathsee Straße, strada panoramica che risale la valle fino al parcheggio principale.
Chi parte da Salisburgo impiega circa 1 ora, mentre da Linz il viaggio richiede poco più di 1 ora. Vienna dista all'incirca 3 ore. L'accesso ai sentieri resta libero durante tutto l'anno, anche se il periodo più apprezzato si estende dalla tarda primavera all'autunno. Fine settembre e ottobre regalano probabilmente il colpo d'occhio più spettacolare grazie ai colori del foliage che trasformano l'intera valle in uno dei paesaggi più affascinanti dell'Austria.
Conviene raggiungere la destinazione nelle prime ore della giornata, soprattutto durante i fine settimana estivi, dal momento che il parcheggio tende a riempirsi rapidamente. Sul posto sono presenti servizi igienici pubblici e un ristorante tradizionale, ideale per una pausa prima o dopo l'escursione.