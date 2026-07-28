I due limpidi laghi alpini ricchi di storia imperiale, flora selvatica e sentieri unici: Langbathseen

Tra vette imponenti e boschi secolari dell'Austria si nascondono due bacini glaciali che fanno sognare a occhi aperti (e in qualsiasi stagione)

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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I due limpidi laghi alpini ricchi di storia imperiale, flora selvatica e sentieri unici: Langbathseen
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Il meraviglioso Vorderer Langbathsee

Tra le province di Alta Austria, Salisburgo e Stiria c’è una regione geografica, Salzkammergut, che racchiude un patrimonio naturale straordinario. Ne sono degli esempi i due limpidi laghi che si adagiano in una valle glaciale stretta, protetta dalle pareti rocciose del gruppo montuoso dell’Höllengebirge. Il complesso prende il nome di Langbathseen e comprende il Vorderer Langbathsee, il lago anteriore, e l’Hinterer Langbathsee, il lago posteriore.

Separati da appena poche centinaia di metri, formano uno dei paesaggi naturali più fotografati del Paese e una delle mete più amate dagli abitanti del Salzkammergut durante tutto l’anno. Ciò che colpisce fin dal primo sguardo è l‘incredibile trasparenza dell’acqua: nelle giornate limpide il fondale appare perfettamente visibile, mentre le pareti calcaree si riflettono sulla superficie mettendo in scena un effetto quasi speculare. Attorno si sviluppa una vasta foresta mista che alterna conifere e latifoglie, regalando sfumature completamente differenti tra primavera, estate e autunno.

L’atmosfera conserva ancora il carattere delle montagne austriache meno conosciute dal turismo internazionale. Questa, quindi, è una dimensione fatta di silenzio, profumo di resina e rumori prodotti soltanto dall’acqua e dal vento.

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