PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La straordinaria trasparenza di Zelenci

Lungo l’estremo nord-occidentale della Slovenia, a breve distanza dai confini italiano e austriaco, una radura ricoperta di vegetazione cela uno degli angoli più sorprendenti dell’intero arco alpino. Il suo nome è Zelenci, un laghetto che sin da subito colpisce per il colore dell’acqua: verde smeraldo, ma attraversato da riflessi turchesi e da trasparenze che lasciano distinguere perfino il fondale.

L’area segna la nascita della Sava Dolinka, uno dei due rami sorgentizi del fiume Sava, il corso d’acqua più lungo del Paese. Dopo l’unione con la Sava Bohinjka, il fiume attraversa vari Paesi balcanici fino a raggiungere il Danubio, entrando così in uno dei bacini idrografici più vasti del continente europeo. Pensare che un viaggio fluviale lungo centinaia di chilometri prenda avvio proprio da questo piccolo specchio d’acqua regala una prospettiva affascinante.

Attorno al lago si sviluppa una zona umida ricca di torbiere, piccoli canali naturali e vegetazione tipica degli ambienti acquitrinosi. Sullo sfondo si alzano le vette delle Alpi Giulie, mentre verso settentrione la catena delle Caravanche chiude l’orizzonte con un susseguirsi di pendii boscosi. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che Sir Humphry Davy, celebre scienziato e chimico britannico del XIX secolo, rimase talmente colpito dalla zona della Valle della Sava da scrivere: There is nothing more beautiful in Europe than this (Non ho visto nulla di più bello di questo in Europa).

Origine e formazione del Lago Zelenci

La nascita di Zelenci affonda le proprie radici in una storia geologica iniziata migliaia di anni fa. Al termine dell’ultima glaciazione, enormi masse di ghiaccio modellarono l’intera valle lasciando depositi di ghiaia, sabbia e sedimenti. L’acqua proveniente dalle montagne iniziò a filtrare attraverso questi materiali fino a riaffiorare in superficie in diversi punti.

La sua particolarità, infatti, deriva proprio dal sistema di risorgive: dal fondale emergono polle che danno l’impressione di un’ebollizione continua. L’effetto visivo ricorda un’acqua in costante movimento, anche durante le giornate prive di vento. Nessuna attività vulcanica entra in gioco, ma solo la pressione naturale dell’acqua sotterranea che spinge il flusso verso l’alto, creando piccole colonne di sabbia che danzano senza sosta sul fondo.

Marne e sedimenti calcarei contribuiscono alla limpidezza e all’inconfondibile colorazione verde-azzurra. La trasparenza raggiunge livelli sorprendenti, tanto da lasciare distinguere dettagli minuti anche parecchi metri sotto la superficie. L’intera area misura circa 1200 metri in lunghezza, con una larghezza variabile fra 20 e 200 metri. All’interno della zona umida prosperano habitat delicatissimi, tutelati grazie all’istituzione della riserva naturale nel 1992. Successivamente Zelenci è entrato anche nella rete europea Natura 2000, riconoscimento destinato agli ambienti di maggiore valore ecologico.

Fra le specie botaniche più preziose compare la drosera, una piccola pianta carnivora che riesce a catturare insetti attraverso foglie ricoperte da minuscole gocce adesive. Torbiere e prati umidi ospitano inoltre anfibi, numerose specie di uccelli e pesci perfettamente adattati a un’acqua limpida e costantemente fredda.

Attorno alle sorgenti circolano pure racconti popolari tramandati dagli abitanti della valle. L’acqua, limpida fino all’inverosimile, veniva associata a una forza benefica capace di proteggere il territorio circostante. Antiche credenze parlavano di uno spirito legato alla sorgente, custode del delicato equilibrio fra montagne, boschi e corsi d’acqua, una figura simbolica nata dal profondo rispetto che le comunità locali hanno sempre riservato a questo ambiente straordinario.

Cosa fare e come visitare Zelenci

Raggiungere Zelenci significa concedersi un incontro ravvicinato con uno degli ambienti naturali più preziosi della Slovenia. L’accesso alla riserva avviene lungo un percorso semplice che attraversa un tratto boschivo e costeggia la zona umida senza alterarne il fragile equilibrio. Passerelle in legno accompagnano il tragitto fino al cuore dell’area protetta, permettendo di osservare il paesaggio da vicino nel pieno rispetto dell’ecosistema.

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Fin dal primo affaccio il lago conquista lo sguardo, anche perché bastano pochi passi lungo le piattaforme panoramiche per cogliere prospettive sempre nuove. Accanto a esso si alza una torre di osservazione costruita interamente in legno. Dall’alto l’intera riserva rivela la propria conformazione: canali sinuosi attraversano la torbiera, piccoli specchi d’acqua punteggiano la vegetazione e, sullo sfondo, le cime delle Alpi Giulie completano una scenografia naturale di rara armonia.

L’intero itinerario richiede poco tempo e presenta un dislivello minimo, caratteristica che rende Zelenci adatto anche alle famiglie. Parecchi viaggiatori scelgono di partire dal vicino villaggio di Rateče, raggiungendo la riserva lungo un piacevole percorso pianeggiante di circa 3,8 km tra andata e ritorno. Una soluzione che permette di apprezzare con maggiore gradualità l’ambiente alpino, evitando una semplice sosta di pochi minuti.

Mattino presto e tardo pomeriggio regalano l’atmosfera più suggestiva. Luce morbida, affluenza ridotta e aria fresca valorizzano ancora di più il paesaggio. Dopo una pioggia recente, invece, il verde dell’acqua appare ancora più intenso, mentre le passerelle richiedono maggiore attenzione a causa dell’umidità.

Zelenci rappresenta anche un’eccellente tappa all’interno di un itinerario dedicato alle Alpi Giulie slovene. Kranjska Gora, il lago Jasna, la valle di Tamar e numerosi sentieri escursionistici sorgono a breve distanza, permettendo di costruire una giornata ricca di soste spettacolari senza affrontare lunghi spostamenti.

Dove si trova e come arrivare

Zelenci prende vita nel nord-ovest della Slovenia, per la precisione al margine settentrionale del Parco Nazionale del Triglav. La riserva sorge fra Podkoren e Rateče, a pochi chilometri dalla celebre località alpina di Kranjska Gora e a brevissima distanza sia dal confine italiano sia da quello austriaco.

L’automobile rappresenta la soluzione più pratica. Provenendo dall’Italia, il tragitto attraversa Tarvisio e prosegue verso Kranjska Gora lungo la strada statale slovena. Rateče offre aree destinate alla sosta, punto di partenza ideale per raggiungere la riserva attraverso il sentiero pianeggiante.

Anche chi soggiorna a Kranjska Gora raggiunge Zelenci in pochi minuti. Bicicletta, mountain bike oppure una piacevole passeggiata consentono di attraversare la valle senza fretta, circondati da prati e boschi che anticipano la bellezza della sorgente. Poi ci sono i collegamenti pubblici, i quali raggiungono Kranjska Gora dalle principali città slovene. Da qui resta un breve trasferimento verso Rateče, seguito dal tratto finale lungo il percorso dedicato ai visitatori.